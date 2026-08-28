信義區咖啡清單！KA COFFEE LOUNGE新開店，大人系「響威士忌提拉米蘇」先推。

編輯 鄭雅之 表示：信義區又多一間跑咖好去處！
台北跑咖又有全新的好去處！曾經在信義區以高空咖啡廳爆紅的 KA SKY COFFEE又開新分店了，展現質感美學進駐微風信義三樓，打造全新 KA COFFEE LOUNGE 品牌空間，這裡跳脫傳統咖啡廳框架，完美結合莊園級手沖咖啡、精緻下午茶甜點與優質葡萄酒，主打單品咖啡親民價「160元」起，成為信義區上班族午茶時光與放鬆歇腳的完美提案。
黑灰白極簡風打造沉浸式質感空間
整間店充滿設計感與簡約氛圍，店家用優雅的黑灰白三色進行鋪陳，還特別掛上銀灰色金屬垂簾，營造出若隱若現的半開放空間，視覺從中央的純白吧台一路延伸到鐵灰色牆面，隨著現場光影自然流轉，不管是跟朋友相約喝下午茶，或是自己找地方放空，每個角落都能感受到舒服自在的生活節奏。
吧台手沖咖啡專業儀式感！十勝鮮乳拿鐵更升級
這裡對咖啡的呈現十分用心，顧客能在吧台欣賞吧台手沖咖啡的細緻過程，嚴選世界各地的莊園級單品豆，甚至還有不定期釋出的隱藏版豆單，點選冰手沖會使用水晶高腳杯盛裝以凝聚香氣，熱手沖則會附上專屬聞香杯跟風味卡，儀式感十足，拿鐵愛好者則別錯過特調系列，特別加入北海道十勝直送的生乳，整體口感格外醇厚綿密。
白日微醺必點四星葡萄酒佐歐陸拼盤
最特別的是這裡白天就能體驗品酒氛圍，店家特別選用國際葡萄酒社群獲得四星好評的酒款，讓顧客能安心品嚐優質風味，邊喝葡萄酒也能搭配輕食，像是集結多種熟成乾酪與生火腿的「歐陸起司生火腿拼盤」，或是沾裹松露奶油與小農果醬的「鄉村麵包拼盤」，鹹香風味與酒香相輔相成。
甜點控必吃大人系威士忌提拉米蘇
甜點部分同樣給人滿滿驚喜，用高腳杯盛裝的無乳糖冰淇淋兼具視覺與風味，融入圓潤酒香與可可風味的「響・威士忌提拉米蘇」更是甜點控的熱門選擇，另外還有結合萬丹紅豆與客家擂茶等在地特色的「巴斯克蛋糕」，以及茶香濃郁的「磅蛋糕」與口感豐富的「達克瓦茲」，帶來多元的下午茶體驗。
上班族午後無負擔法式塔丁輕食
鹹點選擇也相當豐富且精緻，首推層次分明的「法式塔丁」開放式三明治，提供無花果布拉塔生火腿與鮮蝦酪梨莎莎等經典風味，想吃得有飽足感則有「野生酵母貝果」，包含芥末籽里肌與焦糖荔枝核桃等特色口味，每一份輕食都會隨盤附上清爽的優格盅，帶有柔和酸香，很適合做為午後無負擔的輕食選擇。
KA COFFEE LOUNGE 微風信義店 店家資訊
店家地址：110 臺北市信義區忠孝東路五段68號3樓（微風信義百貨3樓）
店家電話：02-2723-9066
營業時間：週日至週三 11:00~21:30、週四至週六 11:00~22:00
台北新開店美食要吃到！
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