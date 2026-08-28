信義區咖啡清單！KA COFFEE LOUNGE新開店，大人系「響威士忌提拉米蘇」先推。

編輯 鄭雅之 表示：信義區又多一間跑咖好去處！

台北跑咖又有全新的好去處！曾經在信義區以高空咖啡廳爆紅的 KA SKY COFFEE又開新分店了，展現質感美學進駐微風信義三樓，打造全新 KA COFFEE LOUNGE 品牌空間，這裡跳脫傳統咖啡廳框架，完美結合莊園級手沖咖啡、精緻下午茶甜點與優質葡萄酒，主打單品咖啡親民價「160元」起，成為信義區上班族午茶時光與放鬆歇腳的完美提案。



▲融合台灣在地特色風味的客家擂茶巴斯克蛋糕，與質感下午茶甜點。(攝影：鄭雅之)

▲微風信義KA COFFEE LOUNGE打造純白極簡風格吧台空間。(攝影：鄭雅之)





黑灰白極簡風打造沉浸式質感空間

整間店充滿設計感與簡約氛圍，店家用優雅的黑灰白三色進行鋪陳，還特別掛上銀灰色金屬垂簾，營造出若隱若現的半開放空間，視覺從中央的純白吧台一路延伸到鐵灰色牆面，隨著現場光影自然流轉，不管是跟朋友相約喝下午茶，或是自己找地方放空，每個角落都能感受到舒服自在的生活節奏。



▲KA COFFEE LOUNGE運用金屬垂簾，交織出兼具開放與私密感的半通透座位區。(攝影：鄭雅之)





吧台手沖咖啡專業儀式感！十勝鮮乳拿鐵更升級

這裡對咖啡的呈現十分用心，顧客能在吧台欣賞吧台手沖咖啡的細緻過程，嚴選世界各地的莊園級單品豆，甚至還有不定期釋出的隱藏版豆單，點選冰手沖會使用水晶高腳杯盛裝以凝聚香氣，熱手沖則會附上專屬聞香杯跟風味卡，儀式感十足，拿鐵愛好者則別錯過特調系列，特別加入北海道十勝直送的生乳，整體口感格外醇厚綿密。



▲微風信義KA COFFEE LOUNGE提供專業職人吧台手沖咖啡體驗。(攝影：鄭雅之)





白日微醺必點四星葡萄酒佐歐陸拼盤

最特別的是這裡白天就能體驗品酒氛圍，店家特別選用國際葡萄酒社群獲得四星好評的酒款，讓顧客能安心品嚐優質風味，邊喝葡萄酒也能搭配輕食，像是集結多種熟成乾酪與生火腿的「歐陸起司生火腿拼盤」，或是沾裹松露奶油與小農果醬的「鄉村麵包拼盤」，鹹香風味與酒香相輔相成。



▲歐陸起司生火腿拼盤嚴選各式熟成乾酪與生火腿，是品嚐葡萄酒的最佳佐酒美味。(攝影：鄭雅之)

▲職人精選無乳糖無麩質濃焙開心果冰淇淋，搭配高腳杯兼具美感與儀式感。(攝影：鄭雅之)





甜點控必吃大人系威士忌提拉米蘇

甜點部分同樣給人滿滿驚喜，用高腳杯盛裝的無乳糖冰淇淋兼具視覺與風味，融入圓潤酒香與可可風味的「響・威士忌提拉米蘇」更是甜點控的熱門選擇，另外還有結合萬丹紅豆與客家擂茶等在地特色的「巴斯克蛋糕」，以及茶香濃郁的「磅蛋糕」與口感豐富的「達克瓦茲」，帶來多元的下午茶體驗。



▲大人系響威士忌提拉米蘇與特色風味達克瓦茲，呈現精緻下午茶美學。(攝影：鄭雅之)

▲微風信義KA COFFEE LOUNGE提供多款職人嚴選蛋糕，以及精緻下午茶甜點。(攝影：鄭雅之)





上班族午後無負擔法式塔丁輕食

鹹點選擇也相當豐富且精緻，首推層次分明的「法式塔丁」開放式三明治，提供無花果布拉塔生火腿與鮮蝦酪梨莎莎等經典風味，想吃得有飽足感則有「野生酵母貝果」，包含芥末籽里肌與焦糖荔枝核桃等特色口味，每一份輕食都會隨盤附上清爽的優格盅，帶有柔和酸香，很適合做為午後無負擔的輕食選擇。



▲野生酵母貝果推出金柑辣起司、墨魚黑橄欖等多款鹹香輕食口味。(攝影：鄭雅之)

▲法式塔丁開放式三明治提供牛火腿起司蛋沙拉與無花果布拉塔生火腿等多款鹹點選擇。(攝影：鄭雅之)

KA COFFEE LOUNGE 微風信義店 店家資訊

店家地址：110 臺北市信義區忠孝東路五段68號3樓（微風信義百貨3樓）

店家電話：02-2723-9066

營業時間：週日至週三 11:00~21:30、週四至週六 11:00~22:00

台北新開店美食要吃到！

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