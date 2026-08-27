福岡傳奇漢堡「今屋漢堡」台北首店開箱！5大必吃推薦，菜單、售價一次看。

現在不用飛福岡就能吃到了「今屋漢堡」！由被稱為宇宙人爺爺的職人今崎勝美精心研發，更曾榮獲日本全國漢堡評選第三名殊榮的「今屋漢堡」，正式跨海降落台北松山區，台灣首店在試營運之後，將於9月10日正式開幕，推出11款現點現做長型漢堡，為台北饕客帶來最道地的日本職人風味。



▲今屋漢堡招牌長型漢堡選用大正長型麵包，搭配特製黃金比例內餡與靈魂蒜炒高麗菜。(攝影：鄭雅之)

▲今屋漢堡套餐組合是台灣店限定，「黃金薯薯」亦是台灣才有的品項。(攝影：鄭雅之)





福岡老字號弟子傳承半世紀職人精神

飄香半世紀的「今屋漢堡」背後充滿職人堅持，創辦人今崎爺爺早期於西公園攤車起家，經過無數次嘗試才開發出獨門長型漢堡。台灣店長曾裕博（Eric）特別親赴福岡苦修兩年，完整掌握了職人手藝與靈魂醬汁的美味密碼，將這份道地的日本平價在地美食體驗原汁原味帶回台北松山區。



▲店內牆上展示台灣店主赴日本福岡西公園苦修的研修紀錄，傳承宇宙人爺爺五十年的職人精神。(攝影：鄭雅之)





嚴選在地小農雞蛋與獨家訂製食材

店家對於食材選擇極為講究，為了盡可能百分之百還原老爺爺的今屋漢堡口味，特別找廠商獨家訂製專用長型麵包與法蘭克香腸，經烘烤後口感極致酥脆。內餡選用牛豬黃金比例挽肉搭配焦化洋蔥，更特別與台灣在地小農合作，嚴選個頭較大的新鮮雞蛋，只為了讓大家每一口都能吃到滿滿的料。搭配特殊刀工處理的爆汁香腸，打造出層次豐富的頂級口感。



▲今屋漢堡特別訂製漢堡麵包、香腸，就連蛋也是選用較高品質、較大顆的小農雞蛋，只為了還原最道地的味道。(攝影：鄭雅之)





獨創鐵板蒜炒高麗菜！顛覆傳統漢堡

這款長型漢堡最令人驚豔的靈魂所在，就是跳脫美式漢堡搭配生菜的慣例，融入福岡當地的鐵板燒肉飲食文化。店家嚴選新鮮高麗菜並以大火蒜炒，夾入漢堡中再擠上番茄醬，熱騰騰的蒜香高麗菜不僅平衡了肉汁的重口味，更讓每一口吃起來都香氣四溢且完全不油膩。



▲今屋漢堡擺脫美式漢堡搭配生菜慣例，特別鋪滿經典鐵板蒜炒高麗菜帶來獨家口感。(攝影：鄭雅之)





人氣首推起司雞蛋伴伴！5大必點推薦

首推必吃人氣第一「起司雞蛋伴伴」夾入挽肉與整條香腸，滿足選擇障礙者的欲望。經典推薦還有主打手打肉排與煎蛋的「雞蛋雙饗堡」，濃郁肉香的「超濃起司雙饗堡」，以及爆汁清脆的「法蘭克起司雞蛋」。起司控則是推薦選擇擺上三大塊起司的「奶香戀人」，輕鬆實現起司自由。店內11款漢堡選擇最便宜129元就能輕鬆開吃。



▲榮獲日本全國漢堡評選第三名的今屋漢堡降落台北，手打挽肉與螺旋香腸堆疊出極致美味。(攝影：鄭雅之)





台灣獨家限定細切脆薯與超值升級套餐

除了漢堡之外，店家更推出台灣獨家的「黃金薯薯」細切馬鈴薯條，就算放冷依然保持極致酥脆口感。為了滿足台灣人的用餐習慣提供套餐選擇，只要加價120元即可升級為包含黃金薯薯與手工紅茶的精緻套餐，甚至只要再加29元就能升級成香氣誘人的油封大蒜薯薯，絕對是薯條控的必點首選。



▲台灣獨家限定的細切馬鈴薯條即便冷掉依然酥脆，加價即可升級成香氣濃郁的油封大蒜薯薯套餐。(攝影：鄭雅之)

▲起司控必點的奶香戀人特別擺上三大塊起司，完美呈現實現起司自由的濃郁風味。(攝影：鄭雅之)

今屋漢堡 台灣店 店家資訊

開幕日期：2026年9月10日正式開幕

地址：台北市松山區復興北路313巷45號

電話：（02）2545-2098

營業時間：11:30～20:00（每日限量，售完即提早結束）

消費規則：內用每人最低消費一份餐點。





今屋漢堡 台灣店開幕優惠

優惠期間：9月10日至9月12日

優惠內容：每日前20名顧客，享99元優惠價升級黃金薯薯加手工紅茶套餐（原價120元）

限購規則：每人限購4份。





今屋漢堡 台灣店菜單、售價

起司雞蛋伴伴 $189(人氣推薦)

雞蛋雙饗堡 $159(經典推薦)

超濃起司雙饗堡 $169(經典推薦)

法蘭克起司雞蛋 $189(經典推薦)

清爽女王 $189

超濃起司雞蛋漢堡 $179

超濃起司漢堡 $159

雙饗堡 $139

漢堡$129

法蘭克香腸 $139

奶香戀 $199 (起司控推薦必吃)





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