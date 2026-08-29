9大速食優惠懶人包！麥當勞、繼光香香雞買一送一，炸雞、蛋撻、披薩月底爽吃。

9大速食優惠月底真的很需要！編輯 鄭雅之 表示：不管怎樣有買一送一就是要吃！

歡慶開學季小孩們終於要回學校，各大連鎖速食品牌紛紛祭出超誠意的限時折扣，包含麥當勞買一送一、肯德基99元套餐、拿坡里199元炸雞披薩以及必勝客買一送五等強勢組合，窩客島這次特別整理9間速食控8月底必吃的省錢指南，讓大家在月底預算有限的情況下，也能開心大嗑現炸雞肉與香濃披薩。



▲肯德基8月18日至9月21日，原味蛋撻免代碼買一送一，特價49元。

▲頂呱呱推出限時加價購優惠，其中招牌呱呱包只要33元就能吃到。





麥當勞與肯德基銅板價開吃

喜歡經典美式風味的朋友有福了，肯德基這次主打免代碼就能享用「原味蛋撻」買一送一，還有「咔啦脆雞」搭配飲料只要99元的超值享受，麥當勞則是在APP推出「4塊麥克雞塊」與「西西里金選冰美式」買一送一等優惠，購買指定超值全餐還能免費獲得小薯或玉米湯，讓吃堡變得更劃算。



▲麥當勞則是在APP推出「4塊麥克雞塊」與「西西里金選冰美式」買一送一等優惠。





拿坡里與達美樂炸雞披薩百元開派對

針對喜歡與朋友分享美食的聚餐族群，拿坡里推出「大披薩」與「6塊炸雞」限時下殺199元的超狂折扣，連「經典原味蛋塔6入」也同步降價，達美樂則祭出外帶「大披薩」199元與「小披薩」119元的佛心價，官網消費滿額還能以99元銅板價加購「地瓜雙享餐」，讓整桌餐點變得豐富又不傷荷包。



▲達美樂全國顧客感謝周登場，外帶指定口味大披薩只要199元、小披薩119元。 圖／達美樂提供；窩客島編輯李維唐整理





頂呱呱與德克士本土炸雞超值省錢術

台式炸雞與在地品牌的忠實粉絲也有好康，頂呱呱推出滿額加購優惠，最便宜只要33元就能加購「呱呱包」，更攜手三得利角瓶推出聯名套餐，德克士則祭出會員限定好禮，臨櫃購買6塊炸雞桶就免費多送1塊「咔滋脆皮炸雞」，還有199元的「爽吃歡樂拼盤」，讓炸雞控吃得過癮又能輕鬆省下口袋鈔票。



▲德克士 2026 會員月推出新、舊會員專屬優惠，主打招牌咔滋脆皮炸雞等人氣品項。 圖／德克士提供；窩客島編輯李維唐整理





必勝客與摩斯漢堡多元組合驚喜登場

除了傳統速食，必勝客推出全新「醬燒鮮蛤田園比薩」，平日外帶指定大比薩享有甜甜價，平日買大送大更升級為「買一送五」，摩斯漢堡則以「超級大麥牛蒡培根珍珠堡」搭配飲料買一送一吸引米堡控。繼光香香雞不只有憑學生證就能免費吃「BBQ可樂餅」，再加碼9月3日至9月13日，每逢週四、五、六、日推出指定人氣炸物買一送一。漢堡王也同步推現省2804元的「秋日呷堡趴」優惠券搶客。



▲繼光香香雞將於9/3~9/13期間，每週四、五、六、日推出指定炸物買一送優惠。









麥當勞優惠 活動資訊

即日起至8月30日，單點4塊麥克雞塊買一送一（限大麥克沾醬）。

即日起至8月30日，單點勁辣香雞翅買一送一。

即日起至8月30日，單點西西里金選冰美式與38元飲品買一送一。

即日起至8月30日，買超值全餐免費送小薯、大麥克沾醬或玉米湯。

即日起至9月12日，買指定經典超值全餐免費送4塊麥克雞塊。





肯德基優惠 活動資訊

8月18日至9月21日，原味蛋撻免代碼買一送一，特價49元。

8月18日至9月21日，輸入指定代碼享香酥脆薯、薯餅、4塊上校雞塊、雙色轉轉QQ球、蝦排買一送一。

8月18日至9月21日，咔啦脆雞2塊加小無糖綠茶、咔啦雞腿堡加原味蛋撻等個人餐只要99元。

8月18日至8月31日，5炸雞加6蛋撻加1瓶百事可樂特價388元，享56折優惠。





漢堡王優惠 活動資訊

即日起至9月13日，花生培根牛肉堡、雙起士培根牛肉堡、BBQ培根牛肉堡3款套餐只要99元。

即日起至9月6日，華堡全系列套餐可搭配小薯、小辣薯球、4塊雞塊等3份點心。

即日起至9月30日，秋日呷堡趴優惠券包含買一送一、1+1自由配、兩堡任選自由配等組合，最高現省2804元。





摩斯漢堡優惠 活動資訊

即日起至8月31日，方塊薯餅加10元多一件。

即日起至8月31日，4塊摩斯雞塊兩份優惠價79元。

即日起至8月31日，超級大麥牛蒡培根珍珠堡加冰紅茶組買一送一只要120元。

即日起至8月31日，康普蒟蒻冰茶與摩斯蒟蒻冰紅茶買一送一。





頂呱呱優惠 活動資訊

即日起至8月31日，攜手三得利角瓶推出角嗨椒香餐、就嗨雙雞餐聯名套餐，享59元加購呱呱包與指定通路兌換券。

8月25日至8月30日，單筆消費滿額享呱呱包最低33元加購價。





德克士優惠 活動資訊

即日起至9月30日，門市臨櫃購買6塊炸雞桶，出示會員免費多送1塊咔滋脆皮炸雞。

即日起至9月30日，爽吃歡樂拼盤會員價只要199元。

即日起至9月30日，新會員即享免費咔滋脆皮炸雞等6張專屬優惠券，消費滿200元登錄發票抽好禮。





繼光香香雞優惠 活動資訊

即日起至9月6日，出示學生證免費兌換乙份BBQ可樂餅。

即日起至9月6日，全台門市單筆消費不限金額享9折優惠。

2026年9月3日至9月13日，每週四、五、六、日，購買1份指定小食即贈同品項兌換券1張，多買多送無上限，兌換券使用期限為2026年9月14日至9月30日。





拿坡里優惠 活動資訊

即日起至8月30日，不限經典口味大披薩、6塊炸雞或6塊烤雞特價199元。

即日起至8月30日，經典原味蛋塔6入特價199元。





達美樂優惠 活動資訊

即日起至9月6日，外帶大披薩199元、小披薩119元。

即日起至9月6日，訂單滿399元享99元加購地瓜雙享餐或能量雙享餐，多款人氣副食最低20元起。





必勝客優惠 活動資訊

即日起至8月26日平日限定，外帶10款指定大比薩特價199元。

即日起至8月31日假日限定，外帶指定16款大比薩享半價並加贈厚燒醬烤BBQ或BBQ烤雞8塊。

8月25日至9月14日，大比薩分享餐最低399元起；熱帶鳳梨海鮮總匯與BBQ黃金嫩雞外帶特價199元。

8月25日至9月14日，一公尺派對盒限時特價1212元起。

8月25日至9月18日平日限定，外帶買大送大升級買一送五、外送買大送小升級買一送二。

8月25日至9月21日，購買私廚系列義大利麵或燉飯L經典套餐送指定個人比薩，多款人氣餐點享買一送一。





小資族必吃優惠！

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