專輯買了都放櫃子？韓國大創「CD＆小卡透明相框」追星人必收，組裝成品美到發光。

韓國大創真的好會做周邊！編輯王瀅瀅表示，這款真的太適合追星族入手。

韓國追星文化蓬勃發展，周邊商品的形式也越來越多元。過去購買專輯時，附贈的漂亮CD往往只能收納在光碟盒中塵封於櫃子深處，而珍貴的明星小卡也只能收在卡冊裡。如今韓國大創為粉絲們解決了這個難題，推出了一款同時具備CD與小卡收納功能的專用展示相框，讓粉絲能夠將喜愛的專輯與偶像卡片一併美美地展現出來。

▲韓國大創推出全新的壓克力收納神器，一次滿足展示專輯CD與明星小卡的雙重需求。

追星族的夢幻逸品！專輯小卡終於有家了

這款相框採用高透明度的壓克力材質製作，能極為清晰地呈現出小卡與CD上的細緻圖案與光澤。相框尺寸為22×15cm，內部空間剛好可以容納一張6×9cm的明星小卡，以及一片直徑12cm的標準尺寸CD。更棒的是，相框附帶了支架螺絲，使用者可以根據個人喜好或擺放空間的限制，自由選擇橫向或直向立起展示，可隨心情變換擺設風格。

▲高透明度的壓克力材質，能完美還原CD與小卡的精緻細節。

組裝簡單好上手，擺在桌上美到發光

在組裝方面也相當直覺簡單，新品前後兩面皆貼有防刮保護膜，使用前只需將保護膜撕下，把CD和小卡放入對應的位置，再將支架螺絲分別鎖入底部與上方的孔洞中固定即可完成。日前已有韓國網友實際購入並開箱分享她如何拿來裝飾偶像專輯，把本命偶像的CD跟小卡一起放進去，成品效果相當夢幻精致，擺在房間任何角落都是最吸睛的擺飾。各位追星人下回去韓國大創，不妨去把它帶回家，讓家裡的CD們出來透透氣吧。

▲支援橫向與直向兩種擺放方式，讓專輯擺設與房間風格完美融合。









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