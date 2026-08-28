5泰銖泰奶還不喝爆！泰國正夯「5元袋裝迷你泰奶」復古風，不怕熱量還能治選擇障礙。

來泰國不能不喝泰奶！編輯王瀅瀅表示，這麼迷你的size買個十袋都不為過吧！

泰國自由行必吃美食再添新話題！遠近馳名的泰式奶茶不只是造訪泰國必喝的靈魂飲品，更是在地人不可或缺的日常手搖。以往街頭隨處可見一大杯加滿冰塊的經典泰奶，近期泰國在地夜市與學區周邊卻吹起一股平價美食復古流行。許多古早味手搖攤除了原有的大容量塑料杯外，還推出極具懷舊感的迷你袋裝泰奶，這股「5元口袋迷你泰奶」風潮迅速席捲社群平台，成為近期泰國旅遊打卡熱門美食焦點。



▲近期泰國街頭掀起一股銅板價5泰銖的迷你袋裝飲料復古風潮，小巧精緻的袋裝造型吸睛度十足。（圖：AI生成）

泰奶又變出新花樣！泰國街頭吹起迷你復古風

這種主打每袋只要5泰銖的迷你袋裝泰奶，魅力在於完美結合了低單價與多樣化的雙重好處。店家將濃郁的現泡泰奶、泰式綠茶、可可或粉紅牛奶分裝進掌心大小的袋子裡並綁成一串，視覺色彩繽紛且極具療癒感。泰國記者實地走訪品嚐後驚喜發現，雖然袋子看起來極為袖珍，原本以為吸一口就會見底，但實際上大約可以滿足地大吸三口，容量拿捏得剛剛好。

▲袖珍的迷你容量完美滿足想喝手搖又怕熱量爆表的心理，同時因可一次多點幾杯，完美解決選擇障礙的難題。（圖：April's Bakery）

一次點好幾袋也行！5元掌心包拯救選擇障礙

內裝的茶飲更是一點也不馬虎，入口茶香濃郁爆表、奶香滑順，微甜滋味吸起來格外清涼爽快。對於想喝手搖又怕熱量爆表、或是面對眾多菜單陷入選擇障礙的消費者來說，只要花銅板價就能一次品嚐多種風味，不僅能重溫古早味用小袋裝喝飲料的童年回憶，更讓不少網友笑稱這是拯救身材又滿足口腹之慾的絕妙創意。

▲除了傳統攤販的懷舊小袋裝，知名連鎖品牌也曾推出5泰銖泰奶冰沙搶攻銅板美食市場。（圖：April's Bakery）

除了街頭巷尾的在地攤販發揮巧思，連知名連鎖品牌April's Bakery也順應這股炫風推出銅板價5泰銖的泰奶奶昔（Thai Tea Slushie）。口感綿密冰爽且茶香濃郁的雪泥冰沙，同樣以超高性價比與精緻份量擄獲廣大饕客的心。從傳統市集的懷舊袋裝到連鎖門市的冰沙體驗，這種充滿生活智慧與趣味的小巧思，讓享用美食變得更加輕鬆無負擔，下回前往泰國旅遊有機會的話，不防在街頭巷尾找找這袋迷你小可愛的蹤跡。

5元迷你袋裝泰奶店家資訊

Rincha（รินชา）

地址：18/100 Rat Bamrung Rd, Talat, Mueang Surat Thani District, Surat Thani 84000 Thailand（素叻他尼府）

Diana 印尼茶（เดียร์น่าชาอินโด）

地址：Plaza Market 3 (In Soi Gold Inter 4, opposite Hat Yai Municipal Pawnshop), Hat Yai District, Songkhla 90110 Thailand（宋卡府合艾市）

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