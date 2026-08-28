▲衝北流演唱會開吃！超人氣南港美食推薦7選，台北最強胡椒餅、巨無霸水餃必吃。

南港北流美食推薦7選！衝北流音樂會先吃南港在地美食，編輯鄭亦庭表示：網稱台北最強胡椒餅先吃。
南港北流美食推薦7選！台北流行音樂中心是不少日韓歌手演唱會熱門場地之一，近期更有亞洲音樂節登場，來北流追星絕對要吃南港在地人激推的南港美食，窩客島幫大家整理7間南港美食餐廳，從網稱台北最強胡椒餅、南港在地平價涼麵、巨無霸水餃，到高質感牛肉麵、炭烤鰻魚飯等，下次來北流追演唱會前，先跟著清單吃遍南港。
超人氣南港平價美食推薦：闞記涼麵、北大荒水餃店超人氣南港美食首推「闞記涼麵」，就位在南港車站附近，招牌涼麵淋上清爽麻醬超開胃，老饕還配上一碗豬血湯或味噌湯，搭上無異味的黑白切，「北大荒水餃店」以每顆飽滿紮實的「巨無霸韭菜水餃」聞名，店門口堆滿滿的滷味也是人氣必吃，採用燻、醬、滷多種工法處理，兩家都是超人氣南港美食名店。
闞記涼麵 位置資訊地址：台北市南港區興華路108號
電話：02-2788-2391
完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：經典的三十年涼麵美味！南港小吃的闞記涼麵提供古早味米粉湯和黑白切，讓你在台北捷運站附近品嚐到傳統的美味。
北大荒水餃店 位置資訊地址：台北市南港區南港路一段201號
電話：02-2788-0455
完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：南港北大荒巨無霸水餃！三十年老店滷味堆成山，捷運站旁超人氣名店。
南港美食推薦：南港老張燒餅店、來來刈包焢肉飯被譽為台北最強胡椒餅的「南港老張燒餅店」，招牌胡椒餅現做現烤，外皮金黃酥脆，肉餡飽滿，大口咬下還會噴汁，店內也有紅豆、綠豆、芝麻甜酥餅，通通只要銅板價開吃，藏在巷弄中的「來來刈包焢肉飯」，招牌焢肉刈包選用肥瘦相間的五花肉，搭配酸菜、花生粉、香菜，而且還有宜蘭櫻桃鴨賞刈包，直接包入滿滿的鴨賞，是南港上班族的點心首選。
南港老張燒餅店 位置資訊地址：台北市南港區忠孝東路七段602號
電話：02-2783-5591
完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：台北美食 南港老張燒餅店｜一出爐就被狂買的「台北最強胡椒餅」 超人氣排隊美食「飽滿肉餡咬下爆漿」！
來來刈包焢肉飯 位置資訊地址：臺北市南港區東明里興華路6號
電話：0918-031-850
完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：經典古早味與創意鴨賞刈包！「來來刈包焢肉飯」上班族午餐新選擇，南港車站美食推薦。
南港美食推薦：Neverland-Noodle-Bar、板前屋炭烤鰻魚飯、陞暉恰咖啡廳高質感南港牛肉麵「Neverland Noodle Bar」，主打美國特選級牛腩、嘉禾牌麵條，牛腩、彈牙牛筋都燉煮入味，內用還能免費喝茉莉熱茶；想吃日式料理就衝「板前屋炭烤鰻魚飯」，鰻魚飯有蒲燒、白燒2種，推薦必點脆皮白燒無刺鰻魚飯，鰻魚吃起來皮脆、肉嫩還帶炭香；而「陞暉恰咖啡廳」則是火車迷必去的南港親子餐廳，外觀有獨特的火車車廂造型，店內則有超擬真鐵道模型運轉區，還有豐富的火車玩具、桌遊，讓大小朋友來吃飯也能嗨玩。
Neverland-Noodle-Bar 位置資訊地址：台北市南港區南港路一段271號
電話：02-2653-3606
完整介紹由部落客「安魯魯與陽光姐」於窩客島分享：南港站人氣牛肉麵店,四款湯頭,精緻小菜,高CP值聚餐餐廳
板前屋炭烤鰻魚飯 位置資訊地址：臺北市南港區新富里研究院路一段88號
電話：0958-787-898
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：南港無刺鰻魚飯霸主！板前屋炭烤鰻魚飯必吃，脆皮白燒鰻魚飯創始店。
陞暉恰咖啡廳 位置資訊地址：臺北市南港區興中路68巷14號
電話：02-2788-8278
完整介紹由部落客「兩隻小豬」於窩客島分享：【台北親子餐廳】陞暉恰咖啡廳，超擬真火車模型場景，火車迷必訪！
日本美食來台！台北美食新開店跟上
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