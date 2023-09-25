台北美食 南港老張燒餅店｜一出爐就被狂買的「台北最強胡椒餅」　超人氣排隊美食「飽滿肉餡咬下爆漿」！

説到台北胡椒餅吃哪間？問十個人會有九個都推老張，沒有錯！位於南港的「南港老張燒餅店」的胡椒餅就是這麼厲害的小吃，只要是營業時間，生意都好到人潮絡繹不絕，現烤現出爐的胡椒餅，大家都是一袋又一袋的提著走，超人氣的程度可見一斑。此外還有販售紅豆酥餅、綠豆酥餅、芝麻酥餅、糖膏酥餅口味的甜燒餅，簡簡單單的滋味也很美賣，總之一句話，「去吃就對了！」

位於台北市南港區的「南港老張燒餅店」，有台北最強胡椒餅的美稱！每次都超多人在排隊，但是不要怕，跟著排就對哩！工作人員的動作很快，想買幾顆通通秒速給你裝袋，手腳超俐落的啦～

菜單的選擇很簡單，就是常見的甜鹹燒餅。胡椒餅絕對是必吃的，其他甜燒餅就看個人口味，我一律建議通通給他吃下去就對惹。小孩子才做選擇，好吃的東東我全部都要！

燒餅都是現做現烤，麵皮桿好之後，店員會從容不迫地將蔥花包進麵團裡。接著放進烤爐烘烤至熟透～就可以出爐啦！

郎客啊～尼看看這一顆顆外皮烤至金黃的酥餅小可愛們！療癒的香氣以及模樣，讓人已經忍不住口水要留到地板去啦。

超欠吃的胡椒餅，外皮撒滿芝麻，咬下更增添層次感的香氣。外皮烤到超酥脆，裡面的肉餡則是口感紮實又帶有涮嘴的鹹香滋味，大口咬下去還會噴肉汁，實在太邪惡！我實在忍不住就嗑了三顆～

酥餅們的價格也很實惠，15元到45元不等，喜歡就多買幾個，錢包君也不會心痛～最喜歡這種涮嘴又高CP的台式銅板價小點心了捏，五告讚！

【南港老張燒餅店】

地址：台北市南港區忠孝東路七段602號

營業時間：週二-週五 11:30-20:00，週六週日11:00-19:30，週一公休

電話：02-2783-5591

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