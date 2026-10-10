亞洲最大室內卡丁車！首爾全新極限樂園JUMP開幕，長380公尺、三層樓立體賽道飆速超過癮

有刺激冒險也有小小孩能玩的安全設施，編輯王瀅瀅表示，這絕對是以後去首爾的最強雨備！

首爾旅行又有全新景點可以衝一波了！位於首爾蘆原區的全新室內景點「JUMP樂園」正式盛大開幕。這座由首爾特別市蘆原區政府精心打造的區立首爾極限運動主題樂園，全館占地超過萬坪，最大亮點莫過於擁有「全亞洲最大規模」的室內卡丁車賽道！館內更結合高空滑索、攀岩與幼兒遊戲區等多元冒險體驗，讓人完全不受雨天或寒冬等天候影響，隨時都能來一場刺激滿分的室內冒險。

▲首爾全新景點「JUMP樂園」盛大開幕，萬坪室內空間集結多樣極限冒險體驗。

亞洲最大！全長380公尺、3層樓立體卡丁車賽道

樂園裡最吸睛的重頭戲，莫過於被譽為亞洲最大規模的「Battle Drift Kart」室內甩尾卡丁車。這座賽道全長約380公尺，巧妙利用建築物高挑的層高，設計出橫跨1樓至3樓的雙層立體軌道。當你踩下油門穿梭在上下坡與彎道之間，伴隨強烈的速度感與過彎甩尾樂趣，絕對讓人腎上腺素飆升。需要注意的是，卡丁車無法單獨購票，必須先購買樂園基本體驗券後再於現場加購，想挑戰馳騁快感的朋友記得預留時間。

▲樂園核心重頭戲「Battle Drift Kart」，擁有全亞洲最大規模的室內甩尾卡丁車賽道。橫跨1至3樓的雙層立體軌道與380公尺賽道，讓人在安全環境下享受過彎飆速快感。

挑戰腎上腺素！高空滑索、繩索與攀岩通通有

除了狂野的卡丁車，樂園內還劃分了多個精彩的冒險區域。例如讓人翱翔空中的「Sky Glider」高空滑索，順著頂棚軌道在210公尺的長度中感受空中飛翔的刺激；冒險區則設有高達3層樓、包含39個障礙關卡的「Sky Trail」高空繩索，以及高達11公尺的主題攀岩牆「Clip 'n Climb」。

▲館內設有高空滑索「Sky Glider」與高空繩索等多元設施，挑戰你的腎上腺素極限。

此外，館內還有雷射槍戰生存對戰、遙控車競速與體感互動遊戲，無論是大人或青少年都能在這裡找到屬於自己的極限挑戰。

▲設施包含主題攀岩牆、雷射槍戰生存對戰與體感互動遊戲，大人小孩都能玩得盡興。

幼兒也能嗨翻天！獨立Kids Ground區輕鬆放電

如果是帶著學齡前幼兒同行也不用擔心，樂園貼心規劃了與動態體驗區完全隔離的「Kids Ground」。這個區域專為身高120公分以下的孩童設計，內部設有彈跳床、攀爬架與觸控遊戲等多元設施，讓小小孩能在獨立且安全無虞的環境下盡情放電。館內同時備有400席大型餐飲區與音樂噴泉露台，讓全家人玩累了能隨時補充體力，享受舒適的休閒時光。

▲不論是親子同遊、朋友聚會或熱血約會，這座全新室內樂園都非常值得加入首爾自由行行程裡。

不論是想帶孩子來一趟痛快的放電之旅、和朋友相約挑戰極限，或是安排一場與眾不同的熱血約會，這座兼具安全與感官刺激的全新主題樂園都非常值得放入首爾行程清單中。近期有機會去首爾旅遊的朋友，不妨親自來體驗全新室內遊樂天堂。

蘆原區立冒險主題樂園 JUMP（노원 JUMP）

地址：首爾特別市蘆原區韓文碑石路102（서울특별시 노원구 한글비석로 102）

交通方式：地鐵7號線下溪站3號出口，步行約5分鐘（300公尺內）；搭乘幹線公車100號或支線公車1221、1224、1141號至Golmaeul鄰里公園或大真高等學校站下車。（因停車場狹小，建議搭乘大眾運輸前往）

營業時間：每日10:00 – 18:00（最後入場時間為17:00）；公休日為1月1日、農曆春節當天與農曆中秋節當天。

票價資訊（已含稅，線上預訂享5%優惠）

全天券：優惠價66,500韓元（約新台幣1,600元）；原價70,000韓元（約新台幣1,680元，僅限現場購票）



ADVENTURE 體驗券（含高空繩索、攀岩等）：

1小時：優惠價14,200韓元（約新台幣340元）；原價15,000韓元（約新台幣360元，僅限現場購票）

2小時：優惠價23,700韓元（約新台幣570元）；原價25,000韓元（約新台幣600元）

3小時：優惠價35,100韓元（約新台幣840元）；原價37,000韓元（約新台幣890元）

PLAY 體驗券（不含高空繩索、攀岩、高空滑索）：

2小時：優惠價18,000韓元（約新台幣430元）；原價19,000韓元（約新台幣455元）

3小時：優惠價29,400韓元（約新台幣705元）；原價31,000韓元（約新台幣745元）

Battle Drift Kart 甩尾卡丁車（須配合體驗券加購）：

1人座：平日15,000韓元（約新台幣360元）／週末18,000韓元（約新台幣430元）

2人座：平日25,000韓元（約新台幣600元）／週末30,000韓元（約新台幣720元）

KIDS GROUND 兒童專屬區（身高120cm以下）：

1小時：平日7,600韓元（約新台幣180元）；原價8,000韓元（約新台幣190元）／週末9,500韓元（約新台幣230元）；原價10,000韓元（約新台幣240元，僅限現場購票）

2小時：優惠價15,200韓元（約新台幣365元）；原價16,000韓元（約新台幣385元）

3小時：優惠價20,900韓元（約新台幣500元）；原價22,000韓元（約新台幣530元，僅限現場購票）

保護者全天券：9,000韓元（約新台幣215元，附飲品）。未滿12個月嬰幼兒憑證明免費。





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