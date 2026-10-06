一客兩千多的華堡套餐？首爾聖水洞全球首間「漢堡王旗艦店」，3款限定漢堡太欠吃

從沒想過有一天會需要花大錢吃漢堡王，編輯王瀅瀅表示，如果吃不起套餐，還是有一般漢堡可以吃啦～重點是店面很美欸！

說到漢堡王，大家腦海中浮現的通常是快速解決一餐的平價連鎖速食形象，總是扮演著深夜解饞或趕時間時的速食備案。不過，這個深植人心的印象最近在首爾潮流重鎮聖水洞被徹底翻轉。漢堡王全新打造全球首間旗艦店「Flame Ground」（플레임그라운드），於9月10日正式開幕。此間旗艦店徹底打破過往點完餐就要匆忙離開的速食公式，搖身一變成為讓人想慢下腳步、好好待著的時髦餐飲聚所。

▲漢堡王全球首間旗艦店降臨首爾聖水洞，用顛覆想像的全新姿態打破大眾對連鎖速食的刻板印象。

紅磚牆混搭金屬熱氣，把整間店變成火烤藝術藝廊

走進這座座落於聖水洞街頭的旗艦店，外觀是沉穩洗練的紅磚建築，內部則大膽融入了金屬、炭化木與紅色燈光，完美呼應這帶過去作為工業區的獨特氛圍。空間設計巧妙將烤製肉餅的靈魂設備「直火烘烤機」化為視覺靈感，並跨界攜手五位新銳藝術家，將動力藝術與裝置創作融入90個席位中，讓整間店逛起來更像是一座充滿設計感的當代藝廊。在這裡，吃漢堡不再只是填飽肚子，而是一場結合工業美學與藝術的五感體驗。

▲店內以直火設備為靈感打造金屬與紅色燈光長廊，結合新銳藝術家的動態裝置創作，將用餐空間打造成充滿藝文氣息的時髦展場。

三款旗艦店限定漢堡驚艷登場！搭精釀啤酒超享受



除了空間讓人眼睛一亮，菜單更是誠意十足。除了日常熟悉的經典口味，旗艦店一口氣推出了三款一般門市吃不到的限定招牌漢堡，包括結合炭烤排骨肉的「K-方塊排骨堡」、融合手撕豬肉的「孟菲斯BBQ堡」，以及用薄切肋眼牛肉取代傳統肉餅的「費城起司牛肉堡」。

▲旗艦店獨家推出的主廚手作限定漢堡，透過層次豐富的頂級食材展現出截然不同的精緻好滋味。

為了迎合聖水洞的時髦調性，品牌更找來在地精釀啤酒廠合作推出專屬啤酒，讓大家體驗最道地的「漢堡配啤酒」微醺組合，同時還有一系列火花造型的保冷袋與鑰匙圈等獨家周邊，讓人吃漢堡之餘也要小心荷包失血。

▲以旗艦店限定漢堡，結合在地精釀啤酒與獨家風格周邊商品，讓造訪聖水洞的潮人們能輕鬆享受微醺又愜意的聚會時光。

國民華堡大變身！一客89,000韓元的預約制套餐

而全店最讓人津津樂道的，絕對是藏在角落、僅設有十席的預約制高檔套餐專區「The Gastro」。這套每人售價89,000韓元（約合台幣2,136元）的極致饗宴，直接顛覆了大家對漢堡的想像。主廚團隊將大家最熟悉的華堡進行全面解構，把肉餅、麵包、番茄與直火工藝拆解成多道精緻料理，透過Fine Dining的細膩視角重新演繹。採每月初線上預約制，每場次僅接待十位幸運饕客，展現出品牌企圖把速食文化推向全新精緻高度的強大野心。

▲店內極具神祕感的預約制包廂將國民華堡華麗拆解，以多道式精緻料理帶給饕客耳目一新的感官衝擊。這場每人89,000韓元（約合台幣2,136元）的頂級饗宴每場次僅限十席。

下回到首爾旅行時，不妨把這裡排入行程，親自去感受一場顛覆想像的速食新體驗吧！

全球首間漢堡王旗艦店 Flame Ground by BURGER KING（플레임그라운드 성수점）

地址：首爾特別市城東區聖水二路7街28（서울시 성동구 성수이로7길 28）

營業時間：週一至週四、週日：10:00 - 22:00／週五至週六：10:00 - 23:00（註：The Gastro套餐專區每週一、週二公休）

交通方式：搭乘首爾地鐵2號線至「聖水站」4號出口，步行約5至8分鐘即可抵達。

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