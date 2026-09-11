爆量泥蚶拌飯必吃！SJ東海愛店「首爾美食」隱身聖水洞市場，大份量料理CP值超高

SUPER JUNIOR東海日前在個人YouTube頻道中，分享隱身於首爾聖水洞纛島市場內的在地平價美食「1986首爾美食店（서울맛집）」。這家溫馨的聖水洞巷弄老字號小店由媽媽與兒子共同經營，憑藉著樸實道地的韓式料理手藝深受在地人喜愛。影片播出後吸引大批ELF前往首爾朝聖。店家為了感謝熱烈支持，順應粉絲建議推出了專屬的同款「東海套餐」，一次集結東海在節目中親自大推的爆量泥蚶拌飯與香氣十足的炭火烤豬肉，讓每位到訪的美食饕客與追星族都能輕鬆get歐巴欽點的道地美味！

▲SJ東海在個人YouTube頻道中介紹了隱藏在聖水洞纛島市場的在地美食，引發大批粉絲跟隨歐巴腳步前來朝聖。

隱身首爾聖水洞！價格平實且份量驚人的老字號美食

從地鐵2號線聖水站3號出口出來，沿著指標步行約789公尺即可抵達纛島市場內這家寶藏店家。其中東海強力推薦「泥蚶拌飯」中的「泥蚶」，其實就是俗稱的血蛤或血蚶，因肉質富含血紅素帶有些許血紅色而得名，吃起來口感扎實且鮮味十足。而料理價格也相當平實，這道招牌泥蚶拌飯只要1萬韓元（約台幣235元）就能享用。

▲店家位於首爾聖水洞纛島市場巷弄內，從地鐵聖水站3號出口步行即可抵達。

鮮美泥蚶爆量鋪滿！特製辣醬加兩勺的黃金比例

除了極具吸引力的平實價格，餐點份量更是澎湃大方，連東海都直呼這裡1萬韓元給的份量真的非常誇張。拌飯的大碗裡鋪滿了鮮嫩泥蚶肉與大量蔥花切片，光看就讓人口水直流。

▲大碗裡鋪滿了爆量的鮮嫩泥蚶肉與翠綠蔥花，澎湃大方的份量CP值超高。

針對這道招牌料理，店家推薦最美味的吃法是加入兩勺特製辣醬拌勻享用；不過東海也貼心提醒，如果平時口味吃得比較清淡，加入一勺就相當夠味了。

▲ 店家推薦加入兩勺特製辣醬呈現黃金美味比例，口味較清淡的朋友則可僅加入一勺享用。

炭火肉香交織海味！同款「東海套餐」打包雙重美味

除了海鮮控必吃的拌飯，東海也特別推薦肉香四溢的炭火烤豬肉。剛端上桌的烤豬肉帶有濃郁的炭香，口感軟嫩多汁，無論單吃或配飯都非常過癮。為了滿足遠道而來的粉絲，店家更順勢推出集結兩大招牌的「東海套餐（동해세트）」。

▲炭火烤豬肉帶有濃郁焦香與多汁口感，是除了海鮮拌飯外連東海也極力推薦的肉食首選。

套餐包含一份單點1萬韓元的泥蚶拌飯與一份14000韓元的炭火烤豬肉，組合價為24000韓元（約台幣565元），讓饕客能一次打包歐巴欽點的雙重美味。此外，店家自行熬製湯頭的清爽冷麵、大碗滿載的馬鈴薯排骨湯，以及熱騰騰的豆芽湯飯等也都是熱門選項，絕對值得收進聖水洞的美食清單中。

▲店家推出的「東海套餐」包含泥蚶拌飯與炭火烤豬肉，組合價24000韓元（約台幣565元），一次滿足雙重美味。

店家資訊

店名：1986 뚝도시장 서울맛집（1986 纛島市場 首爾美食）

地址：서울 성동구 성덕정15길 6-9 1층 서울맛집（地鐵2號線聖水站3號出口步行789m）

電話：0507-1332-2533

營業時間：週一至週六 11:30-21:00（休息時間 15:00-17:00 / 最後點餐 20:00）／週日公休





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