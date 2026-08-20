韓國外送宵夜吃什麼？Threads瘋點大碗公「獵奇辣炒年糕」，爆量起司內行點法一次看。

只能說沒點過外送宵夜別說你來過韓國！編輯王瀅瀅表示，光看這照片就餓了。

韓國一直以來都是台灣人出國旅遊的首選熱門地，除了逛街購物，深入體驗當地發達又便利的外送文化更是行程中的一大精髓。而最近在Threads上引發極高討論度的外送美食，就是這間「東大門獵奇辣炒年糕（동대문엽기떡볶이）」！其最大招牌就是用比臉還大的大碗公盛裝滿滿辣炒年糕與配料，頂層再鋪上一層濃郁滑順且熱騰騰的爆量牽絲起司，讓眾網友光看照片就垂涎三尺。

▲台灣旅客造訪韓國必體驗在飯店點外送，獵奇辣炒年糕成為近期熱門首選。

去韓國不點外送要幹嘛？紅翻社群大碗公「起司辣炒年糕」

這家紅遍全韓的連鎖品牌在2003年於東大門創立，以獨家調製的特勁辣醬汁搭配Q彈有勁的小麥年糕、魚板與熱狗，建立起無法複製的霸主地位。除了較適合韓國人嗜辣口味的經典辣味，台灣網友則比較推薦點有添加鮮奶油調和的「玫瑰醬（Rose）」口味，溫和奶香大大降低了嗆辣感；另外也可再加點一份吸飽濃郁湯汁的烏龍麵，Q彈雙重口感簡直絕配。

▲品牌自東大門創立以來憑藉獨門辣醬紅遍全韓，加入鮮奶油的玫瑰醬更是必點人氣款。

此外店家還會貼心隨餐附贈一盒水蜜桃乳酸飲料幫大家及時解辣。如此霸氣的份量與美味也讓吃過的網友紛紛留言表示：「之前在韓國吃過就念念不忘！」、「非常好吃但真的超大一盆！兩個人吃都有點勉強」、「覺得這份量四個人吃差不多」。至於辣度也有網友表示：「就算點玫瑰也會越吃越辣，但真的很好吃！」。

▲巨無霸份量適合多位好友一同分食，隨餐隨附的水蜜桃乳酸飲料更是解辣神助手。

手機APP支援中文！看不懂韓文也能在飯店爽吃宵夜

如今若想要在飯店享受這份罪惡美味一點都不難，只要使用韓國市佔率最高的外送平台「外送的民族（배달의민족）」就能輕鬆下單。而對於不通韓文的台灣旅客來說，最令人驚喜的就是該外送App目前已經支援中文介面，雖然僅有簡體中文，但極大地降低了跨國點餐的語言門檻，讓大家不用看著滿螢幕的韓文抓破頭，手指動一動就能迅速將熱騰騰的獵奇辣炒年糕外送到飯店門口。下回去韓國旅遊時，記得留點胃回到飯店把外送點起來！

▲巨無霸份量吸引眾多網友熱議，店家隨餐附贈的水蜜桃乳酸飲料更是被封為解辣神器。

筆記點餐技巧！口味與辣度怎麼選？

重度嗜辣、想挑戰經典味：

主餐品項：選擇 「獵奇主餐（엽기메뉴）」（即經典紅醬系列）。

辣度級距：共有 5 種辣度可選。如果不確定自己耐辣程度，建議第一次先從最輕微的 「溫和辣（착한맛）」 開始挑戰，後續依序為 「初級辣（초보맛）」、「中辣（덜매운맛）」、「原味/經典大辣（오리지널）」，最辣則是 「極限特辣（매운맛）」。

不擅長吃辣、偏好濃郁奶香：

主餐品項：選擇 「玫瑰主餐（로제메뉴）」（加入鮮奶油調和的玫瑰醬系列）。

辣度級距：因醬汁本身已有奶香降辣，僅提供 2 種辣度選擇。怕辣者直接選 「溫和辣（착한맛）」 最保險；若想吃微辣濃香則可選 「原味（오리지널）」。

▲年糕提供經典紅醬（左）與濃郁玫瑰醬（右）兩種口味，怕辣的旅客建議選擇「溫和辣（착한맛）」最保險。

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