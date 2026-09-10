iPhone Duo折疊機、iPhone 18 Pro台灣開賣時間、售價一次看！ROSÉ搶先拿這顏色

編輯 鄭雅之 表示：Apple第一台折疊手機iPhone Duo來了！最便宜要74,900元，口袋要夠深啊～
每年秋天大家最期待的Apple秋季發表會終於登場，這次不負眾望帶來讓人驚豔的重磅新品，除了推出iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max系列之外，更首度發表旗下第一款可摺疊設計的iPhone Duo，全系列新機大幅升級影像拍攝，電池續航力與運算效能，並帶來美型的勃根地紅色，滿足打卡與生活紀錄的需求。就連五月天阿信也受邀到發佈會現場體驗最新iPhone Duo折疊手機，而ROSÉ更是搶先在IG手拿著最新的勃根地紅iPhone 18 Pro Max自拍更宣布將用手機拍攝最新MV，貼文一出便造成粉絲的轟動，直接表示跟著ROSÉ買。大家最在乎的台灣什麼時候開賣、賣多少錢，窩客島也幫大家整理好。
iPhone 18 Pro可變光圈升級隨手拍出質感照
這次「iPhone 18 Pro」機型採用的「4800萬像素融合主相機」帶來極大驚喜，首度加入的「可變光圈」技術能根據現場光線靈活調節，無論是在燈光美氣氛佳的暗光餐廳，還是陽光耀眼的戶外景點，都能呈現極具層次感的細緻畫面，讓日常隨手記錄的每個瞬間都能產出高質感作品。
iPhone 18 Pro Max強悍效能與散熱技術升級
為了帶來無可比擬的順暢感受，iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro皆配備採用全新2奈米製程的「A20 Pro晶片」，結合散熱面積大幅升級的新一代均溫板，整體散熱面積大幅提升，就算長時間錄製高畫質影片或高畫質手遊，機身依然能保持穩定溫度不發燙，讓專業效能持續強勁輸出。
iPhone 18 Pro系列超強續航與動態島進化
除了效能優異之外，這次iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro在電力表現上更是打破紀錄，搭配全新電池設計與快充升級，讓出門旅遊整天都不用擔心沒電，同時「動態島」也迎來全新升級，現在最多可以同時顯示三項「即時動態」，讓使用者隨時掌握外送進度，航班資訊與即時訊息，日常操作更加便捷。
iPhone 18 Pro系列台灣販售時間、價格
果粉最關心的售價與開賣時間也正式公佈，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max台灣將於9月12日晚上8點開放預購，預計9月18日正式上市，這次iPhone 18 Pro售價為44900元起，iPhone 18 Pro Max售價則為49900元起，兩款機型相較前代價格有所調漲，其中大容量版本的調幅較顯著，頂規2TB版本更是創下新高。
iPhone 18 Pro 機型升級特色
- 相機系統突破，全新4800萬像素融合主相機首度搭載可變光圈技術，六片雷射切割葉片可隨景深與光線自動切換，並提供手動光圈調整與專業級控制功能。
- 影音創作再進化，支援最高60 fps電影級效果套用、4K杜比視界HDR縮時攝影，以及全新「混音」演算法，能精準提升人聲並單獨分離音樂。
- 核心效能躍升，採用全新2奈米製程A20 Pro晶片，配備雙16核心神經網路引擎，大幅強化裝置端AI運算與圖像處理能力。
- 頂級散熱設計，採用新一代均溫板與靈感來自M系列晶片之客製化封裝，散熱面積擴大三倍，持續效能提升最高達40%。
- 超強電池續航，全新電池設計配合高效率晶片，iPhone 18 Pro影片播放最長34小時，iPhone 18 Pro Max最長可達43小時，快充速度大幅提升（充電15分鐘即可達50%電量）。
- 即時資訊進化，升級版動態島可同時顯示三項即時動態，讓日常訊息與行程掌控更加直覺方便。
- 影像真實防護，推出Apple參考影像功能，於像素層級加上數位簽章，輔助比對後製與AI生成畫面。
- 絕美美型新色，推出全新勃根地紅色、冰川藍色、銀色與黑色共四款精緻配色。
iPhone 18 Pro 系列台灣販售時間
預購時間：9月12日星期六晚上8點開放預訂。
正式上市：9月18日星期五開始供貨。
iPhone 18 Pro 系列台灣售價
256GB 44,900元，512GB 51,900元，1TB 66,900元，2TB 88,900元。
顏色：提供勃根地紅色，冰川藍色，銀色與黑色共四款。
iPhone 18 Pro Max 系列台灣售價
售價：256GB 49,900元，512GB 56,900元，1TB 71,900元，2TB 93,900元。
顏色：提供勃根地紅色，冰川藍色，銀色與黑色共四款。
iPhone Duo突破性雙螢幕摺疊手機登場
作為最受注目的革新新作，iPhone Duo為Apple首款摺疊手機，這款手機闔上時具備方便單手握持的5.4吋外螢幕，展開後則能享有如同平板般的7.6吋超Retina XDR大螢幕，並採用特殊奈米紋理來降低反射與降低折痕，手感舒適又能隨身輕鬆帶出門。
iPhone Duo極致精準軸承與堅固鈦金屬工藝
在機身材質與耐用度方面，iPhone Duo展現頂級工藝，外殼採用強度極高的5級鈦金屬並呈現鏡面拋光質感，內部軸承由超過100個精密零組件打造，搭配超瓷晶盾2面板提供高達3倍的抗刮能力，再加上IP68等級防潑抗水能力，讓每次開合都順暢又扎實，日常使用更加安心。
iPhone Duo多工分割畫面與全新系統體驗
這款可摺疊機型iPhone Duo讓日常多工處理變得更加豐富，搭載專為雙螢幕重新優化的iOS 27系統，使用者可以在7.6吋內螢幕上輕鬆進行分割顯示，同時開啟兩個應用程式來規劃行程或對比購物，甚至能支援Apple Pencil進行手寫筆記，大幅提升生活與工作的處理效率。
iPhone Duo解鎖多元拍攝與免持自拍樂趣
受惠於雙螢幕與摺疊設計，「iPhone Duo」解鎖了許多全新相機玩法，使用者可以把手機折疊立在桌上，免腳架就能輕鬆進行「4K杜比視界」縮時攝影或視訊通話，還能透過「Duo雙面預覽」讓被拍攝者從外螢幕看到自己的樣子，搭配「智慧拍攝」自動捕捉最美表情，讓出遊自拍與親友合照變得更加輕鬆有趣。
iPhone Duo台灣開賣時間與頂規定價資訊
想要入手Apple首款摺疊機的朋友要再等等，iPhone Duo台灣預計於10月16日晚上8點開放預購，10月23日正式上市，提供星光白與夜空色兩款質感選擇，售價由74900元起跳，頂規2TB版本則來到118900元，與同規格iPhone 18 Pro相差30000元，瞄準追求極致科技體驗的頂級玩家。
iPhone Duo 特色
- 品牌首款摺疊，搭載5.4吋外螢幕與7.6吋超Retina XDR內螢幕，內螢幕採用奈米紋理表面降低反射與折痕，展開時為歷來最薄iPhone。
- 精密堅固工藝，機身採用5級鈦金屬與超瓷晶盾2面板，抗刮能力提升3倍，結合超過100個零組件組成的精密軸承與IP68防塵防水等級。
- 獨家多元攝影，搭載內螢幕螢幕下FaceTime相機，手機可直立免腳架拍攝，支援外螢幕雙面預覽、看這裡動畫模式吸引小朋友、Duo雙面FaceTime，以及AI自動分析場景捕捉鏡頭的智慧拍攝功能。
- 雙螢幕多工系統，搭載專為雙螢幕重構之iOS 27，支援分割顯示並排兩款App、同款App多視窗比對，並首度支援USB-C版本Apple Pencil手寫操作。
- 升級待機模式，不充電時直立放置也能進入待機模式，可做為相框、行事曆、天氣與時鐘顯示。
- 雙電池架構與散熱，採用兩組高能量電池與特製均溫板，內螢幕影片播放最長可達31小時，外螢幕播放最長可達44小時。
- 典雅鈦金質感，提供星光白色與夜空色兩款採鏡面拋光處理的5級鈦金屬質感配色。
iPhone Duo 台灣販售時間
預購時間，10月16日星期五晚上8點開放預訂。
正式上市，10月23日星期五開始供貨。
iPhone Duo 台灣售價
容量與售價：256GB 74,900元，512GB 81,900元，1TB 96,900元，2TB 118,900元。
顏色選擇，提供星光白色與夜空色共兩款。
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