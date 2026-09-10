iPhone Duo折疊機、iPhone 18 Pro台灣開賣時間、售價一次看！ROSÉ搶先拿這顏色

編輯 鄭雅之 表示：Apple第一台折疊手機iPhone Duo來了！最便宜要74,900元，口袋要夠深啊～

每年秋天大家最期待的Apple秋季發表會終於登場，這次不負眾望帶來讓人驚豔的重磅新品，除了推出iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max系列之外，更首度發表旗下第一款可摺疊設計的iPhone Duo，全系列新機大幅升級影像拍攝，電池續航力與運算效能，並帶來美型的勃根地紅色，滿足打卡與生活紀錄的需求。就連五月天阿信也受邀到發佈會現場體驗最新iPhone Duo折疊手機，而ROSÉ更是搶先在IG手拿著最新的勃根地紅iPhone 18 Pro Max自拍更宣布將用手機拍攝最新MV，貼文一出便造成粉絲的轟動，直接表示跟著ROSÉ買。大家最在乎的台灣什麼時候開賣、賣多少錢，窩客島也幫大家整理好。



▲BLACKPINK成員Rosé於個人IG無預警曬出鏡面自拍，搶先曝光iPhone 18 Pro絕美的勃根地紅新色，瞬間掀起熱烈討論。

▲五月天阿信受邀出席Apple發佈會現場，搶先體驗最新發表的iPhone Duo摺疊手機。





iPhone 18 Pro可變光圈升級隨手拍出質感照

這次「iPhone 18 Pro」機型採用的「4800萬像素融合主相機」帶來極大驚喜，首度加入的「可變光圈」技術能根據現場光線靈活調節，無論是在燈光美氣氛佳的暗光餐廳，還是陽光耀眼的戶外景點，都能呈現極具層次感的細緻畫面，讓日常隨手記錄的每個瞬間都能產出高質感作品。



▲全新iPhone 18 Pro系列推出黑色，銀色，冰川藍色，以及最受矚目的新色勃根地紅色，展現頂級旗艦美學。





iPhone 18 Pro Max強悍效能與散熱技術升級

為了帶來無可比擬的順暢感受，iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro皆配備採用全新2奈米製程的「A20 Pro晶片」，結合散熱面積大幅升級的新一代均溫板，整體散熱面積大幅提升，就算長時間錄製高畫質影片或高畫質手遊，機身依然能保持穩定溫度不發燙，讓專業效能持續強勁輸出。



▲Apple發表全新iPhone 18 Pro系列，集結A20 Pro晶片，可變光圈相機與新一代均溫板散熱技術，帶來全方位強悍升級。





iPhone 18 Pro系列超強續航與動態島進化

除了效能優異之外，這次iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro在電力表現上更是打破紀錄，搭配全新電池設計與快充升級，讓出門旅遊整天都不用擔心沒電，同時「動態島」也迎來全新升級，現在最多可以同時顯示三項「即時動態」，讓使用者隨時掌握外送進度，航班資訊與即時訊息，日常操作更加便捷。



▲iPhone 18 Pro系列擁有極致纖薄美學，搭配堅固金屬邊框與進化版相機鏡頭，帶來無與倫比的專業旗艦手感。





iPhone 18 Pro系列台灣販售時間、價格

果粉最關心的售價與開賣時間也正式公佈，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max台灣將於9月12日晚上8點開放預購，預計9月18日正式上市，這次iPhone 18 Pro售價為44900元起，iPhone 18 Pro Max售價則為49900元起，兩款機型相較前代價格有所調漲，其中大容量版本的調幅較顯著，頂規2TB版本更是創下新高。





iPhone 18 Pro 機型升級特色

相機系統突破，全新4800萬像素融合主相機首度搭載可變光圈技術，六片雷射切割葉片可隨景深與光線自動切換，並提供手動光圈調整與專業級控制功能。

影音創作再進化，支援最高60 fps電影級效果套用、4K杜比視界HDR縮時攝影，以及全新「混音」演算法，能精準提升人聲並單獨分離音樂。

核心效能躍升，採用全新2奈米製程A20 Pro晶片，配備雙16核心神經網路引擎，大幅強化裝置端AI運算與圖像處理能力。

頂級散熱設計，採用新一代均溫板與靈感來自M系列晶片之客製化封裝，散熱面積擴大三倍，持續效能提升最高達40%。

超強電池續航，全新電池設計配合高效率晶片，iPhone 18 Pro影片播放最長34小時，iPhone 18 Pro Max最長可達43小時，快充速度大幅提升（充電15分鐘即可達50%電量）。

即時資訊進化，升級版動態島可同時顯示三項即時動態，讓日常訊息與行程掌控更加直覺方便。

影像真實防護，推出Apple參考影像功能，於像素層級加上數位簽章，輔助比對後製與AI生成畫面。

絕美美型新色，推出全新勃根地紅色、冰川藍色、銀色與黑色共四款精緻配色。





iPhone 18 Pro 系列台灣販售時間

預購時間：9月12日星期六晚上8點開放預訂。

正式上市：9月18日星期五開始供貨。





iPhone 18 Pro 系列台灣售價

256GB 44,900元，512GB 51,900元，1TB 66,900元，2TB 88,900元。

顏色：提供勃根地紅色，冰川藍色，銀色與黑色共四款。





iPhone 18 Pro Max 系列台灣售價

售價：256GB 49,900元，512GB 56,900元，1TB 71,900元，2TB 93,900元。

顏色：提供勃根地紅色，冰川藍色，銀色與黑色共四款。



▲全新iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max強勢登場，主打絕美勃根地紅新色，並提供靈活的官方舊換新升級方案。





iPhone Duo突破性雙螢幕摺疊手機登場

作為最受注目的革新新作，iPhone Duo為Apple首款摺疊手機，這款手機闔上時具備方便單手握持的5.4吋外螢幕，展開後則能享有如同平板般的7.6吋超Retina XDR大螢幕，並採用特殊奈米紋理來降低反射與降低折痕，手感舒適又能隨身輕鬆帶出門。



▲Apple首款摺疊手機iPhone Duo推出星光白色與夜空色，5.4吋外螢幕搭配7.6吋大內螢幕，帶來兼具便攜與大畫面的全新體驗。





iPhone Duo極致精準軸承與堅固鈦金屬工藝

在機身材質與耐用度方面，iPhone Duo展現頂級工藝，外殼採用強度極高的5級鈦金屬並呈現鏡面拋光質感，內部軸承由超過100個精密零組件打造，搭配超瓷晶盾2面板提供高達3倍的抗刮能力，再加上IP68等級防潑抗水能力，讓每次開合都順暢又扎實，日常使用更加安心。



▲Apple推出品牌首款摺疊手機iPhone Duo，配備5.4吋外螢幕與7.6吋超Retina XDR大內螢幕，無論闔上單手使用或展開觀看影音都順暢無縫。





iPhone Duo多工分割畫面與全新系統體驗

這款可摺疊機型iPhone Duo讓日常多工處理變得更加豐富，搭載專為雙螢幕重新優化的iOS 27系統，使用者可以在7.6吋內螢幕上輕鬆進行分割顯示，同時開啟兩個應用程式來規劃行程或對比購物，甚至能支援Apple Pencil進行手寫筆記，大幅提升生活與工作的處理效率。



▲iPhone Duo雙螢幕與摺疊設計，使用者能透過Duo雙面預覽與外螢幕即時確認畫面，解鎖全新拍攝與自拍樂趣。





iPhone Duo解鎖多元拍攝與免持自拍樂趣

受惠於雙螢幕與摺疊設計，「iPhone Duo」解鎖了許多全新相機玩法，使用者可以把手機折疊立在桌上，免腳架就能輕鬆進行「4K杜比視界」縮時攝影或視訊通話，還能透過「Duo雙面預覽」讓被拍攝者從外螢幕看到自己的樣子，搭配「智慧拍攝」自動捕捉最美表情，讓出遊自拍與親友合照變得更加輕鬆有趣。



▲iPhone Duo擁有獨特摺疊軸承設計，能輕鬆直立放置在桌面上，免手持即可順暢進行FaceTime視訊與影像拍攝。





iPhone Duo台灣開賣時間與頂規定價資訊

想要入手Apple首款摺疊機的朋友要再等等，iPhone Duo台灣預計於10月16日晚上8點開放預購，10月23日正式上市，提供星光白與夜空色兩款質感選擇，售價由74900元起跳，頂規2TB版本則來到118900元，與同規格iPhone 18 Pro相差30000元，瞄準追求極致科技體驗的頂級玩家。





iPhone Duo 特色

品牌首款摺疊，搭載5.4吋外螢幕與7.6吋超Retina XDR內螢幕，內螢幕採用奈米紋理表面降低反射與折痕，展開時為歷來最薄iPhone。

精密堅固工藝，機身採用5級鈦金屬與超瓷晶盾2面板，抗刮能力提升3倍，結合超過100個零組件組成的精密軸承與IP68防塵防水等級。

獨家多元攝影，搭載內螢幕螢幕下FaceTime相機，手機可直立免腳架拍攝，支援外螢幕雙面預覽、看這裡動畫模式吸引小朋友、Duo雙面FaceTime，以及AI自動分析場景捕捉鏡頭的智慧拍攝功能。

雙螢幕多工系統，搭載專為雙螢幕重構之iOS 27，支援分割顯示並排兩款App、同款App多視窗比對，並首度支援USB-C版本Apple Pencil手寫操作。

升級待機模式，不充電時直立放置也能進入待機模式，可做為相框、行事曆、天氣與時鐘顯示。

雙電池架構與散熱，採用兩組高能量電池與特製均溫板，內螢幕影片播放最長可達31小時，外螢幕播放最長可達44小時。

典雅鈦金質感，提供星光白色與夜空色兩款採鏡面拋光處理的5級鈦金屬質感配色。





iPhone Duo 台灣販售時間

預購時間，10月16日星期五晚上8點開放預訂。

正式上市，10月23日星期五開始供貨。

iPhone Duo 台灣售價

容量與售價：256GB 74,900元，512GB 81,900元，1TB 96,900元，2TB 118,900元。

顏色選擇，提供星光白色與夜空色共兩款。



▲專為iPhone Duo設計的立架保護殼與雙面夾，可將手機穩定立於桌面，方便進行視訊通話與視聽娛樂。

▲iPhone Duo專用沙色保護殼採用精緻兩件式結構，完美貼合5級鈦金屬機身，輕鬆搭配各式質感配件。

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