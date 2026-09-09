日本全包式飯店 Top5 搶先看！爽泡溫泉酒水吃到飽，樂天旅遊 99 購物節狂撒折價券疊加 73 折起

日本全包式住宿預訂量暴增 1.4 倍，一站包辦吃喝玩樂的渡假村成為避暑新寵。資深編輯李維唐表示，深度定點體驗已成赴日主流，搭配樂天旅遊 9 月促銷，玩家能以極高 CP 值入住夢幻旅宿。

當赴日旅遊不再滿足於趕場打卡，深度定點與融入在地節奏的療癒慢旅，已成為質感玩家心目中的極致夢幻行程。面對夏日高溫考驗，日本家庭在規劃假期時，紛紛將避暑靜心與高品質體驗列為首要選項，帶動了一站式包辦頂級奢旅住宿、精緻餐飲與在地體驗的「全包式度假村」風潮。日本線上訂房品牌 Rakuten 樂天旅遊觀察指出，這種能沉浸式享受假期且免去舟車勞頓的住宿型態，在今年 7 月至 8 月間的預訂晚數比起去年同期強勢成長超過 1.4 倍，相關旅宿數量也同步成長約 1.2 倍，成為家庭客群與情侶約會熱門首選。



▲「伊東聚樂酒店」客房備有觀景浴池，旅客可在泡湯時欣賞伊東市區璀璨夜景。圖／Rakuten 樂天旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

▲「八岳風花飯店」位於海拔 1,000 公尺的八岳高原，和洋式客房設計營造溫馨舒適的入住體驗。圖／Rakuten 樂天旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

關東全包式渡假村熱門榜單與靜岡溫泉美學

全包式住宿讓人在舒適室內與自然綠意之間隨心切換，把戶外酷暑隔絕在外，各項精緻體驗與饗宴費用早已包含在房價內，無負擔地開啟夢幻假期。根據日本國內訂房數據顯示，在關東地區（包含茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣）以及鄰近的山梨縣與靜岡縣中，好評率極高的全包式住宿前三名各展現了獨特的和風旅宿美學。摘下冠軍寶座的靜岡縣「伊東聚樂酒店」，以豐富的休閒設施與職人手作吸引無數旅客。館內提供手工皂製作、季節性主題手工藝、水引編織等體驗活動，讓大人小孩都能拾獲靜心的手作樂趣。溫泉設備更是一大亮點，設有源泉掛流露天風呂、展望足浴及客房專屬露天風呂，能將伊東溫泉的溫潤泉水徹底釋放疲憊。晚餐嚴選在地食材烹調風味料理，搭配各式酒水無限暢飲與現場樂器演奏，微醺氛圍令人神往。



▲「燒津溫泉燒津大飯店」的足湯露臺正對駿河灣，天氣晴朗時能遠眺富士山絕美身影。圖／Rakuten 樂天旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

富士山山海絕景與八岳高原星空微醺饗宴

亞軍由同樣位於靜岡縣的「燒津溫泉燒津大飯店」奪得，這間奢華旅宿坐擁駿河灣與富士山的磅礡景致，特設景觀露臺與足湯區，讓房客能在清晨曙光或夕陽霞光中遠眺山海美景。館內除了貼心備有兒童球池與積木區，還有充滿人文氣息的圖書館與各式室內休閒空間，戶外更規劃森林露台、泳池、網球場、籃球場及迷你高爾夫球場，構築出多元的休閒饗宴。自助晚餐匯聚超過 60 道結合燒津新鮮海味日西中式料理，每一口都能品嚐到現做的鮮美感。季軍山梨縣「八岳風花飯店」則座落於清幽的八岳高原，提供遛羊體驗、營火烤棉花糖與柴火現烤披薩等充滿山林童趣的活動。傍晚時分，旅客能步入露臺酒吧免費暢飲約 80 種精選飲品，細品山梨縣特產地酒與葡萄酒，在星空下感受詩意時光。



▲「八岳風花飯店」戶外露臺楓紅似火，旅客可一覽壯麗八岳山景。圖／Rakuten 樂天旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

樂天旅遊 SUPER SALE 與 99 購物節奢旅折抵攻略

為了讓台灣旅客輕鬆規劃一趟質感滿點的日式度假，Rakuten 樂天旅遊於 2026 年 9 月 1 日上午 9:00 至 2026 年 10 月 1 日上午 8:59 隆重推出「 9 月 SUPER SALE 」活動。領取 8 折優惠券後可與飯店既有優惠疊加使用，每筆訂單最高可折扣 20,000 日元（約折合台幣 4,000 元），入住適用期間長達一年，延伸至 2027 年 8 月 31 日。針對秋季規劃出遊的品味玩家，平台於 2026 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 9 日限時三天加碼推出「 99 購物節 9% OFF 」優惠券，雙券疊加使用可享受約 73 折的超值驚喜。2026 年 9 月 9 日當天加碼發送限量新台幣 999 元折價券，可直接折抵房價，無縫接軌美好日本之旅。

日本關東全包式渡假村人氣排行榜 Top5

第一名：伊東聚樂酒店（靜岡縣）

特色亮點：設有源泉掛流露天風呂、展望足浴、手浴與客房露天風呂。提供桌球室、桌遊區及手工皂製作、水引編織等 DIY 手作活動。晚餐以在地食材入菜，並享酒水無限供應與現場樂器演奏。

第二名：燒津溫泉燒津大飯店（靜岡縣）

特色亮點：坐擁駿河灣與富士山絕景的足湯露臺。館內規劃兒童球池、圖書館，戶外設有森林露台、泳池、網球場、籃球場及迷你高爾夫球場。自助晚餐提供超過 60 道結合燒津在地海鮮的日西中式佳餚。

第三名：八岳風花飯店（山梨縣）

特色亮點：座落於八岳高原，提供遛羊與餵羊體驗、營火烤棉花糖及柴火現烤披薩等戶外活動。傍晚可於露臺酒吧免費暢飲約 80 種飲品，包含山梨縣特產葡萄酒與清酒。

第四名：大洗飯店（茨城縣）

特色亮點：坐落於茨城縣大洗海岸，提供精緻全包式套裝服務與優質海景體驗，深受家庭客喜愛。

第五名：鬼怒川溫泉三日月日光飯店（栃木縣）

特色亮點：位於知名溫泉勝地鬼怒川，結合豐富的水上設施與溫泉體驗，為關東高評價渡假飯店之一。





Rakuten 樂天旅遊 9 月 SUPER SALE 暨 99 購物節加碼優惠

活動時間：9 月 SUPER SALE 8 折優惠：台灣時間 2026/9/1（二）09:00 至 2026/10/1（四）08:59 止。

99 購物節限時加碼 9% OFF：台灣時間 2026/9/7（一）至 2026/9/9（三）限時三天。

9 月 9 日當日限定新台幣 999 元折價券：台灣時間 2026/9/9（三）當天限時發放。

活動內容：

方案一（8 折券）：領取 8 折優惠券，可與飯店既有折扣疊加使用，最高折抵日幣 20,000 元（約台幣 4,000 元），適用入住期間至 2027/8/31 止。

方案二（加碼 9% OFF）：加碼 9% OFF 優惠券，可與「SUPER SALE 8 折券」疊加使用（雙券疊加享約 73 折），不可與飯店既有折扣併用，適用入住期間至 2027/8/31 止。

方案三（999 元折價券）：發送新台幣 999 元折價券，可與飯店既有折扣或 9% OFF 優惠券疊加使用，適用入住期間至 2027/8/31 止。

Rakuten 樂天旅遊官方網站 https://travel.rakuten.com/twn/zh-tw/top?we_web_trv_pr_tw_2609=

規劃完這一趟奢華療癒的日本住宿之後，不妨繼續看看這些近期最受好評的旅日必買小物

推薦閱讀：米飛兔控快收藏！日本miffy style快閃店10月登場，限定玩偶與滿額好禮一次看

推薦閱讀：日本社群熱銷包強勢回歸！Hello Kitty精緻立體刺繡包130g羽量級15L大容量，必搶

推薦閱讀：少女心噴發！SNIDEL HOME攜手三麗鷗大耳狗夢幻開賣，乃木坂46川崎櫻著用款與限定周邊入手攻略