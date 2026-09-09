13大IP台北快閃店清單！免費入場松菸史努比、京站小圓快閃店，超人氣IP周邊新品收

13大IP台北快閃店攻略！超人氣IP松菸史努比、京站小圓快閃店、中山站鏈鋸人快閃店，編輯鄭亦庭表示：超人氣IP周邊新品買爆。
13大台北快閃店整總理！超人氣動漫與IP快閃中山站、松菸、華山等台北地區，除了史努比、貓貓蟲咖波、櫻花多啦A夢、小熊維尼等可愛系IP快閃店，帶來搶購風潮，人氣動漫IP《鏈鋸人》、《魔法少女小圓》、《Re:從零開始的異世界生活》、《真珠美人魚》等，也推出台北快閃店、聯名咖啡廳等，讓粉絲們打卡、買周邊新品一次滿足。
台北快閃店推薦：動物方城市2 SKZOO台北快閃店動物方城市SKZOO台北快閃店在信義區！動物方城市2 與SKZOO的超萌組合快閃台北信義區，即將於9月5日在新光信義新天地A11館登場，集結《動物方城市2》與SKZOO角色，推出一系列絨毛公仔、肩坐絨毛、零錢包與徽章盲抽，更有台灣限定磁吸燈箱與紀念明信片，粉絲們必須衝新光A11館打卡、買爆周邊。
ZOOTOPIA 2 | SKZOO 台北快閃店 活動期間活動時間：2026年9月5日至9月23日
活動地點：新光三越台北信義新天地A11館1樓(臺北市信義區西村里松壽路11號)
全文介紹：動物方城市SKZOO台北快閃店！台灣獨家周邊新光A11開賣，入場送限定明信片
台北快閃店推薦：劇場版魔法少女小圓京站快閃店睽違13年日本經典動畫續作《劇場版魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》於 9 月4日重返大銀幕，這次還特別在全台北中南威秀影城，台北京站、台中iFG遠雄廣場、高雄大遠百推出期間限定商售區，現場集結鹿目圓、曉美焰等角色的角色背景區、主視覺區、主角海報區三大拍照打卡點，更推出包含究極圓×惡魔焰立牌、點心魔女抱枕、保溫瓶等超過60款夢幻周邊商品，帶所有粉絲一起走進魔法少女與魔女交織的世界，來看小圓電影順路買魔法少女小圓周邊。
《劇場版魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》京站快閃店活動地點：台北京站威秀影城(台北市大同區市民大道一段209號5樓)
活動日期：即日起至9/30營業時間：週一至週四 12:00-20:00、週五至週日 11:30-20:30
台北快閃店推薦：史努比快閃巡迴台北場史努比快閃巡迴來松菸！延續PEANUTS 75週年特展的精神理念，本次「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸，現場集結世界各地藝術家打造的史努比主題藝術作品，更開賣雨中的歐拉夫、耳朵飛飛史努比絨毛娃娃等全新藝術家聯名系列史努比周邊，超過百款獨家史努比周邊商品只在這次松菸快閃開賣，史努比鐵粉必須衝一波松菸。
走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 台北站快閃日期：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一）
開放時間：10：00 – 18：00
快閃地點：松山文創園區 南向製菸工廠
全文介紹：松菸史努比免費入場！史努比快閃巡迴台北場超過100款周邊，全新歐拉夫、史努比娃娃必買。
台北松菸快閃店推薦：香港KYUBI首度來台走進台北松山文創園區，空氣中似乎多了幾分屬於經典音樂與街頭時尚交織的獨特韻味。香港指標性潮流品牌KYUBI選在2026年8月6日至2026年9月28日首度登台，於南向製菸工廠打造期間限定快閃店，將音樂，藝術與穿搭文化緊密結合。這次展覽特別以流行之王Michael Jackson以及經典動畫《太空超人》為靈感核心，帶來25款Michael Jackson系列與6款《太空超人》系列潮流單品。其中更包含5款專為台灣樂迷設計的獨家限定服飾，現場還展出極具震撼力的1:1Michael Jackson半胸雕像與珍貴收藏，並同步販售經典黑膠唱片，帶領大家一步步踏入跨越時空的潮流宇宙。
KYUBI POP-UP STORE 期間限定店 活動資訊活動時間：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一），11：00 – 19：00
地點：松山文創園區 南向製菸工廠全文介紹：松菸快閃店免費逛！香港KYUBI首度來台，1:1麥可傑克森雕像震撼登場。
台北快閃店推薦：100%哆啦A夢櫻花節 in 台北快閃店哆啦A夢櫻花節快閃台北松菸！100%哆啦A夢櫻花節 in 台北快閃店將從7月10日起至10月11日於松山文創園區免費入場，松菸哆啦A夢快閃店以日本限定「櫻花哆啦A夢」為核心主題，不僅打造浪漫的櫻花小屋造景，更一口氣帶來28款全新櫻花節限定哆啦A夢周邊新品，櫻花哆啦A夢絨毛吊飾、櫻花哆啦A夢抱枕全要收，哆啦A夢鐵粉快到松菸打卡、買櫻花哆啦。
100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 活動資訊快閃地點：松山文創園區 北向製菸工廠東側快閃期間：2026/7/10~10/11開放時間：10:00 – 18:00
全文介紹：松菸櫻花哆啦要收！台北100%哆啦A夢櫻花節免費入場，28款限定哆啦周邊搶先看。
台北松菸快閃店推薦：小熊維尼100週年快閃店維尼粉衝松菸小熊維尼快閃店！自1926年登場的《小熊維尼》繪本邁入100週年，這次特別在台北松菸推出「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店，即日起至10月11日都能免費逛，展區打造經典繪本風小熊維尼，以及手稿拍照區、小熊維尼打卡點，更有小熊維尼玩偶、自選粒粒公仔等超過300款全台首發的全新限定周邊，暑假快衝松菸小熊維尼快閃店買爆。
小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店 活動資訊展覽期間：2026年7月10日（五）至10月11日（日）止
展覽地點：台北松山文創園區 北向製菸工廠西側
營業時間：週一～週日（含國定例假日）10:00～18:00
全文介紹：松菸小熊維尼快閃店！小熊維尼100週年快閃店送周邊，超過300款周邊新品搶先看。
台北快閃店推薦：中山站鏈鋸人快閃店鏈鋸人快閃店在新光南西免費逛！全台首場劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店即日起至9月1 日，在新光三越台北南西一館9樓玻璃屋登場，本次以劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》故事線為核心，現場還原蕾潔篇經典劇照場景，更首賣多款全新周邊商品、鏈鋸人角色小卡機台，動漫粉快衝中山站買爆。
《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》主題快閃店 活動資訊日期：2026/8/6（四）－9/13（日）
地點：新光三越台北南西一館9樓玻璃屋
全文介紹：中山站鏈鋸人快閃店！免費逛鏈鋸人蕾潔篇快閃新光南西，波奇塔、蕾潔周邊新品。
台北快閃店推薦：華山史努比夏日海灘祭快閃店華山史努比快閃店！PEANUTS 夏日海灘祭快閃店將於6月18日至9月14日在華山文創園區，現場有高達260公分的巨型泳裝歐拉夫、200公分躺在游泳圈上的史努比，更推出多款超萌泳裝史努比、戴太陽眼鏡歐拉夫，甚至有「消波塊史努比」限量娃娃，也有海鹽霜淇淋、現烤史努比雞蛋糕，以及燙貼布專區、美式海報拍貼機等活動，兼具吃喝玩樂與消費體驗，讓史努比控們爆買周邊，還能打卡吃冰。
PEANUTS 夏日海灘祭 快閃店快閃地點：華山 1914 文化創意產業園區中 4A 館(北市中正區梅花里八德路一段1號中4A館2樓-2)
快閃期間：2026/6/18(四)~2026/9/14(一)
開放時間：10:30-19:00
全文介紹：史努比消波塊要收！華山史努比夏日海灘祭快閃店，7大必買史努比 歐拉夫周邊。
台北快閃店推薦：貓貓蟲咖波小浪漫快閃店貓貓蟲咖波快閃華山！這次全新主題「貓貓蟲咖波小浪漫快閃店」在6/19-9/13期間進駐華山1914文化創意產業園區，以「小浪漫」為主題打造充滿療癒感的限定空間。現場以小花園為主題，集結咖波與好朋友們野餐、午睡及分享甜點等情境設計，讓粉絲彷彿走進輕鬆自在的午後草地，在忙碌生活中找到片刻喘息時間。快閃點有多款新品、聯名小物、加價購等亮點，帶你一次看。
2026 貓貓蟲咖波小浪漫快閃店｜臺北站 快閃店資訊活動地點：華山 1914 文化創意產業園區中 2 館 1F活動日期：2026 年 6 月 19 日（五）至 2026 年 9 月 13 日（日）營業時間：11:00–19:00
全文介紹：咖波快閃華山！貓貓蟲咖波小浪漫快閃店新品搶先看，花花咖波盲盒 LULU豬聯名周邊必收。
台北快閃店推薦：西門真珠美人魚咖啡廳西門真珠美人魚咖啡廳來了！真珠美人魚咖啡廳即日起在FANFANS CAFÉ西門店登場，打造真珠美人魚夢幻佈景、等身角色立牌，讓粉絲們打卡照狂拍，也推出真珠美人魚主題餐點、隨餐贈品周邊，現場更有多款真珠美人魚限定周邊，滿額送真珠美魚小卡，只要預約來店，還能拿到歌詞小卡，此外，高雄店也同步聯動登場，帶全台粉絲一起重溫童年回憶。
《真珠美人魚》FANFANS CAFÉ 期間限定主題餐廳資訊FANFANS CAFÉ 西門店
地址：台北市萬華區昆明街92之1號5樓
聯名期間：2026/08/27（四）～ 2026/10/13（二）
最後供餐：主餐與甜點19:30／飲品 20:00
用餐限制：每場次限時 80 分鐘
全文介紹：西門真珠美人魚咖啡廳！真珠美人魚主題餐送周邊，必拍打卡點、滿額禮一次看。
台北快閃店推薦：《Re：從零開始的異世界生活》咖啡廳Re：0咖啡廳快閃中山地下書街！為慶祝動畫迎來10週年，《Re:從零開始的異世界生活》CAFÉ即日起至10/31在誠品R79中山地下書街登場，現場打造角色長廊、王選陣營等7大打卡點，並推出角色氣泡飲、冰淇淋鬆餅等美食，隨餐還附贈限定周邊、劇照小卡，現場也同步開賣超萌帕克零錢包、空調毯、盲抽徽章等超過100款周邊新品，讓粉絲們跟著昴、愛蜜莉雅、雷姆與拉姆一起吃甜點打卡、爆買周邊。
《Re：從零開始的異世界生活》CAFÉ活動地點：誠品書店 R79 / 中山地下書街(台北市大同區南京西路16號B1)
活動日期：即日起~2026年10月31日
營業時間：週一至週日11:00-21:30
台北快閃店推薦：曼迪秋日祭動漫迷衝信義區！曼迪秋日祭即將於9月1日至9月30日在台北微風信義登場，現場集結《名偵探柯南》、《Silent Witch沉默魔女的秘密》、《時光代理人》、《Free！》、《紫羅蘭永恆花園》等超人氣動漫作品，帶來超豐富的台日版新品、熱銷周邊，同時還推出多款熱門動漫抽卡機台，快來試手氣把本命推帶回家。
曼迪秋日祭 活動資訊活動時間：2026/9/1(二) ~ 9/30(三)
活動地點：台北微風信義B3F
全文介紹：動漫迷衝信義區！曼迪秋日祭快閃台北微風信義，柯南周邊、抽卡機買爆。
台北快閃店推薦：翹楚信義區快閃店翹楚信義區快閃店！憑藉影集《翹楚》在線上創下的熱烈迴響，官方首度在台北舉辦「翹楚官方期間快閃店」，即日起至10月5日在新光三越台北信義新天地A8館，現場特別由原廠授權展示劇中精緻的戲服、道具，打造經典劇照區、場景拍照區等沉浸式展區，帶領粉絲近距離重溫阿朝、阿九在朝堂風雲中挑戰命運的羈絆，現場也推出獨家台北限定周邊商品，消費滿額還送展覽票根、限量收藏海報等，粉絲們快衝信義區朝聖。
《翹楚官方期間快閃店》POP-UP STORE IN TAIPEI活動地點：新光三越台北信義新天地A8館三樓
活動日期：即日起～ 10/5（一）
營業時間：週日-週四：11:00~21:30、週五-週六：11:00~22:00
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