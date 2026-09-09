13大IP台北快閃店清單！免費入場松菸史努比、京站小圓快閃店，超人氣IP周邊新品收

13大IP台北快閃店攻略！超人氣IP松菸史努比、京站小圓快閃店、中山站鏈鋸人快閃店，編輯鄭亦庭表示：超人氣IP周邊新品買爆。

13大台北快閃店整總理！超人氣動漫與IP快閃中山站、松菸、華山等台北地區，除了史努比、貓貓蟲咖波、櫻花多啦A夢、小熊維尼等可愛系IP快閃店，帶來搶購風潮，人氣動漫IP《鏈鋸人》、《魔法少女小圓》、《Re:從零開始的異世界生活》、《真珠美人魚》等，也推出台北快閃店、聯名咖啡廳等，讓粉絲們打卡、買周邊新品一次滿足。



▲13大IP台北快閃店清單！免費入場松菸史努比、京站小圓快閃店，超人氣IP周邊新品必收。





台北快閃店推薦：動物方城市2 SKZOO台北快閃店

ZOOTOPIA 2 | SKZOO 台北快閃店 活動期間

▲動物方城市2與SKZOO台北快閃店！9月5日起快閃新光三越信義新天地A11 館1樓。(攝影：鄭亦庭)





台北快閃店推薦：劇場版魔法少女小圓京站快閃店

《劇場版魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》京站快閃店

▲劇場版魔法少女小圓快閃店在京站！超過60款夢幻周邊商品，與劇場版同步推出。





台北快閃店推薦：史努比快閃巡迴台北場

走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 台北站

睽違13年日本經典動畫續作《劇場版魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》於 9 月4日重返大銀幕，這次還特別在全台北中南威秀影城，台北京站、台中iFG遠雄廣場、高雄大遠百推出期間限定商售區，現場集結鹿目圓、曉美焰等角色的角色背景區、主視覺區、主角海報區三大拍照打卡點，更推出包含究極圓×惡魔焰立牌、點心魔女抱枕、保溫瓶等超過60款夢幻周邊商品，帶所有粉絲一起走進魔法少女與魔女交織的世界，來看小圓電影順路買魔法少女小圓周邊。活動地點：台北京站威秀影城(台北市大同區市民大道一段209號5樓)活動日期：即日起至9/30營業時間：週一至週四 12:00-20:00、週五至週日 11:30-20:30史努比快閃巡迴來松菸！延續PEANUTS 75週年特展的精神理念，本次「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸，現場集結世界各地藝術家打造的史努比主題藝術作品，更開賣雨中的歐拉夫、耳朵飛飛史努比絨毛娃娃等全新藝術家聯名系列史努比周邊，超過百款獨家史努比周邊商品只在這次松菸快閃開賣，史努比鐵粉必須衝一波松菸。快閃日期：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一）開放時間：10：00 – 18：00快閃地點：松山文創園區 南向製菸工廠

▲松菸史努比快閃展開賣人申二聯名「雨中的歐拉夫絨毛娃娃」，可調式耳朵超可愛。(攝影：鄭亦庭)





台北松菸快閃店推薦：香港KYUBI首度來台

KYUBI POP-UP STORE 期間限定店 活動資訊

走進台北松山文創園區，空氣中似乎多了幾分屬於經典音樂與街頭時尚交織的獨特韻味。香港指標性潮流品牌KYUBI選在2026年8月6日至2026年9月28日首度登台，於南向製菸工廠打造期間限定快閃店，將音樂，藝術與穿搭文化緊密結合。這次展覽特別以流行之王Michael Jackson以及經典動畫《太空超人》為靈感核心，帶來25款Michael Jackson系列與6款《太空超人》系列潮流單品。其中更包含5款專為台灣樂迷設計的獨家限定服飾，現場還展出極具震撼力的1:1Michael Jackson半胸雕像與珍貴收藏，並同步販售經典黑膠唱片，帶領大家一步步踏入跨越時空的潮流宇宙。活動時間：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一），11：00 – 19：00地點：松山文創園區 南向製菸工廠

▲近距離特寫人偶身上細緻的金屬排扣與經典軍裝肩章細節，重現流行之王的經典舞台風采。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理





台北快閃店推薦：100%哆啦A夢櫻花節 in 台北快閃店

100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 活動資訊





▲櫻花哆啦A夢要收！台北100%哆啦A夢櫻花節快閃店7月10日起在松菸免費入場，28款限定哆啦A夢周邊搶先看。(攝影：鄭亦庭)





台北松菸快閃店推薦：小熊維尼100週年快閃店

小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店 活動資訊

▲松菸小熊維尼快閃店必買周邊！小熊維尼盲盒等超過300款周邊新品。(攝影：鄭亦庭)





台北快閃店推薦：中山站鏈鋸人快閃店

《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》主題快閃店 活動資訊

▲中山站鏈鋸人快閃店周邊必買！波奇塔抱枕毯當抱枕、毯子都超可愛。(攝影：鄭亦庭)





台北快閃店推薦：華山史努比夏日海灘祭快閃店

PEANUTS 夏日海灘祭 快閃店

鏈鋸人快閃店在新光南西免費逛！全台首場劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店即日起至9月1 日，在新光三越台北南西一館9樓玻璃屋登場，本次以劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》故事線為核心，現場還原蕾潔篇經典劇照場景，更首賣多款全新周邊商品、鏈鋸人角色小卡機台，動漫粉快衝中山站買爆。日期：2026/8/6（四）－9/13（日）地點：新光三越台北南西一館9樓玻璃屋全文介紹： 中山站鏈鋸人快閃店！免費逛鏈鋸人蕾潔篇快閃新光南西，波奇塔、蕾潔周邊新品。 華山史努比快閃店！PEANUTS 夏日海灘祭快閃店將於6月18日至9月14日在華山文創園區，現場有高達260公分的巨型泳裝歐拉夫、200公分躺在游泳圈上的史努比，更推出多款超萌泳裝史努比、戴太陽眼鏡歐拉夫，甚至有「消波塊史努比」限量娃娃，也有海鹽霜淇淋、現烤史努比雞蛋糕，以及燙貼布專區、美式海報拍貼機等活動，兼具吃喝玩樂與消費體驗，讓史努比控們爆買周邊，還能打卡吃冰。快閃地點：華山 1914 文化創意產業園區中 4A 館(北市中正區梅花里八德路一段1號中4A館2樓-2)快閃期間：2026/6/18(四)~2026/9/14(一)開放時間：10:30-19:00

▲華山史努比快閃店！PEANUTS夏日海灘祭快閃店6月18日至9月14日登場，消波塊史努比7大周邊必買推薦。





台北快閃店推薦：貓貓蟲咖波小浪漫快閃店

貓貓蟲咖波快閃華山！這次全新主題「貓貓蟲咖波小浪漫快閃店」在6/19-9/13期間進駐華山1914文化創意產業園區，以「小浪漫」為主題打造充滿療癒感的限定空間。現場以小花園為主題，集結咖波與好朋友們野餐、午睡及分享甜點等情境設計，讓粉絲彷彿走進輕鬆自在的午後草地，在忙碌生活中找到片刻喘息時間。快閃點有多款新品、聯名小物、加價購等亮點，帶你一次看。

2026 貓貓蟲咖波小浪漫快閃店｜臺北站 快閃店資訊





▲貓貓蟲咖波小浪漫快閃店於華山1914文化創意產業園區登場，以小花園主題打造療癒打卡空間。（攝影：張人尹）





活動地點：華山 1914 文化創意產業園區中 2 館 1F活動日期：2026 年 6 月 19 日（五）至 2026 年 9 月 13 日（日）營業時間：11:00–19:00全文介紹： 咖波快閃華山！貓貓蟲咖波小浪漫快閃店新品搶先看，花花咖波盲盒 LULU豬聯名周邊必收。

台北快閃店推薦：西門真珠美人魚咖啡廳

《真珠美人魚》FANFANS CAFÉ 期間限定主題餐廳資訊

▲真珠美人魚主題咖啡廳打造真珠美人魚夢幻佈景、等身角色立牌，以及粉絲最愛抽卡機等。





台北快閃店推薦：《Re：從零開始的異世界生活》咖啡廳

《Re：從零開始的異世界生活》CAFÉ

▲Re:0咖啡廳快閃中山地下書街！不只聯名美食，7大經典打卡點、超過100款周邊登場。



台北快閃店推薦：曼迪秋日祭

曼迪秋日祭 活動資訊

▲動漫迷衝信義區！曼迪秋日祭9月1日起在台北微風信義登場，集結柯南、紫羅蘭永恆花園等人氣動漫周邊。





台北快閃店推薦：翹楚信義區快閃店

《翹楚官方期間快閃店》POP-UP STORE IN TAIPEI

▲翹楚信義區快閃店！獨家台北限定周邊商品，即日起至10月5日在信義新天地A8館登場。(攝影：鄭亦庭)

人氣台北展覽必看

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