動漫迷衝信義區！曼迪秋日祭快閃台北微風信義，柯南周邊、抽卡機買爆。

曼迪秋日祭9/1起快閃微風信義！名偵探柯南、Silent Witch、Free！周邊都有，編輯鄭亦庭表示：台北動漫迷衝信義區抽爆柯南、EVA抽卡機。
動漫迷衝信義區！曼迪秋日祭即將於9月1日至9月30日在台北微風信義登場，現場集結《名偵探柯南》、《Silent Witch沉默魔女的秘密》、《時光代理人》、《Free！》、《紫羅蘭永恆花園》等超人氣動漫作品，帶來超豐富的台日版新品、熱銷周邊，同時還推出多款熱門動漫抽卡機台，快來試手氣把本命推帶回家。
名偵探柯南周邊就在微風信義曼迪秋日祭帶來多款人氣動漫周邊，首推必買《名偵探柯南》系列，現場不只有日版迷你色紙，最新劇場版《名偵探柯南 高速公路的墮天使》周邊也能一次收齊，包含日版極光壓克力鑰匙圈、風格 T 恤等周邊商品，讓柯南粉來到台北信義區就能輕鬆入手人氣柯南周邊。
曼迪秋日祭集結多個人氣動漫周邊除了名偵探柯南周邊，現場也有《Silent Witch沉默魔女的秘密》、《時光代理人》、《Free！》、《紫羅蘭永恆花園》及《戀與製作人》等熱門作品周邊，Free粉絲必收《Free！十周年》長門簾，而《Silent Witch沉默魔女的秘密》則有壓克力萬年曆、帆布提袋、防水貼紙組等周邊小物。
名偵探柯南、EVA抽卡機一次抽微風信義曼迪秋日祭現場還推出多款熱門動漫抽卡機，包含《名偵探柯南》劇場版、《新世紀福音戰士EVA》、《孤獨搖滾！》以及《Silent Witch沉默魔女的秘密》等，只要銅板價就能拿到精緻的角色收藏卡，快來台北微風信義試手氣把本命推帶回家。
曼迪秋日祭 活動資訊活動時間：2026/9/1(二) ~ 9/30(三)
活動地點：台北微風信義B3F
動漫迷逛不完！台北動漫、IP展覽快閃店一次收推薦閱讀：8大超人氣動漫IP台北展覽！巨型拉拉熊、華山吉伊卡哇展吹冷氣爽逛，展覽票價、必買周邊攻略。
推薦閱讀：11大台北快閃店全部免費逛！松菸史努比、華山咖波快閃店，天線寶寶 鏈鋸人快閃也要收。