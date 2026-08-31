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動漫迷衝信義區！曼迪秋日祭快閃台北微風信義，柯南周邊、抽卡機買爆。

曼迪秋日祭名偵探柯南EVA新世紀福音戰士
2026-08-31 17:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:曼迪
編輯 鄭亦庭

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曼迪秋日祭9/1起快閃微風信義！名偵探柯南、Silent Witch、Free！周邊都有，編輯鄭亦庭表示：台北動漫迷衝信義區抽爆柯南、EVA抽卡機。

動漫迷衝信義區！曼迪秋日祭即將於9月1日至9月30日在台北微風信義登場，現場集結《名偵探柯南》、《Silent Witch沉默魔女的秘密》、《時光代理人》、《Free！》、《紫羅蘭永恆花園》等超人氣動漫作品，帶來超豐富的台日版新品、熱銷周邊，同時還推出多款熱門動漫抽卡機台，快來試手氣把本命推帶回家。

▲動漫迷衝信義區！曼迪秋日祭9月1日起在台北微風信義登場，集結柯南、紫羅蘭永恆花園等人氣動漫周邊。
▲動漫迷衝信義區！曼迪秋日祭9月1日起在台北微風信義登場，集結柯南、紫羅蘭永恆花園等人氣動漫周邊。
▲曼迪信義區快閃店現場多款動漫新品與熱銷商品、抽卡機，動漫迷準時衝信義區買爆。
▲曼迪信義區快閃店現場多款動漫新品與熱銷商品、抽卡機，動漫迷準時衝信義區買爆。

名偵探柯南周邊就在微風信義

曼迪秋日祭帶來多款人氣動漫周邊，首推必買《名偵探柯南》系列，現場不只有日版迷你色紙，最新劇場版《名偵探柯南 高速公路的墮天使》周邊也能一次收齊，包含日版極光壓克力鑰匙圈、風格 T 恤等周邊商品，讓柯南粉來到台北信義區就能輕鬆入手人氣柯南周邊。
▲曼迪秋日祭推出《名偵探柯南 高速公路的墮天使》劇場版日版極光壓克力鑰匙圈。
▲曼迪秋日祭推出《名偵探柯南 高速公路的墮天使》劇場版日版極光壓克力鑰匙圈。

曼迪秋日祭集結多個人氣動漫周邊

除了名偵探柯南周邊，現場也有《Silent Witch沉默魔女的秘密》、《時光代理人》、《Free！》、《紫羅蘭永恆花園》及《戀與製作人》等熱門作品周邊，Free粉絲必收《Free！十周年》長門簾，而《Silent Witch沉默魔女的秘密》則有壓克力萬年曆、帆布提袋、防水貼紙組等周邊小物。
▲曼迪秋日祭在微風信義！推薦必買《Silent Witch沉默魔女的秘密》壓克力萬年曆等周邊。
▲曼迪秋日祭在微風信義！推薦必買《Silent Witch沉默魔女的秘密》壓克力萬年曆等周邊。

名偵探柯南、EVA抽卡機一次抽

微風信義曼迪秋日祭現場還推出多款熱門動漫抽卡機，包含《名偵探柯南》劇場版、《新世紀福音戰士EVA》、《孤獨搖滾！》以及《Silent Witch沉默魔女的秘密》等，只要銅板價就能拿到精緻的角色收藏卡，快來台北微風信義試手氣把本命推帶回家。
▲微風信義曼迪秋日祭推出多款熱門動漫抽卡機，《名偵探柯南》劇場版、《Silent Witch沉默魔女的秘密》等。
▲微風信義曼迪秋日祭推出多款熱門動漫抽卡機，《名偵探柯南》劇場版、《Silent Witch沉默魔女的秘密》等。
▲推出《EVA 新世紀福音戰士》、《孤獨搖滾！》抽卡機收藏卡，粉絲們準時衝信義區抽爆。
▲推出《EVA 新世紀福音戰士》、《孤獨搖滾！》抽卡機收藏卡，粉絲們準時衝信義區抽爆。

曼迪秋日祭 活動資訊

活動時間：2026/9/1(二) ~ 9/30(三)
活動地點：台北微風信義B3F

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