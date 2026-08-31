中秋連假不塞車！春大直月光野餐趴限時登場，職人串燒與Coleman露營裝備免費帶回家

今年中秋節想體驗質感賞月不必遠赴郊區。春大直推出全台首創月光野餐趴，結合職人美饌、爵士音樂與潮牌露營裝備。窩客島資深編輯李維唐表示，這種一站式戶外精緻風格野餐，省去繁瑣備料，預計將成為都會男女連假最熱門的微醺打卡提案。

每逢中秋連假，過節的情懷常在繁瑣備料、揮汗生火與長途塞車中消耗殆盡。今年秋天，台北大直街頭出現一種不一樣的秋夜生活提案，讓都會中的節慶聚會重新歸於從容與質感。春大直特別規劃於2026年9月25日至9月27日中秋連假期間，在戶外廣場推出全台首創的「月光野餐趴」。活動時間選在傍晚17:00至晚間21:00，將戶外場域佈置為期間限定的城市野餐場景，邀請民眾不用遠離台北，就能在月光、微風與音樂陪伴下，享受兼具儀式感與舒適度的賞月夜晚。

▲質感黑色餐車「秋吉串燒」於春大直廣場登場，提供現烤精緻料理。圖／春大直提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲包含香烤飯糰與豐富串燒的「秋吉串燒」組合，澎湃盛裝超誘人。圖／春大直提供；窩客島編輯李維唐整理

職人現場代烤與精緻美食套票體驗

跳脫傳統戶外市集的走逛模式，這場野餐派對將春大直擅長的高規格精緻餐飲延伸至戶外廣場。主辦單位串聯秋吉串燒、漢堡世家、牪肉舖、傻雞以及台北大直英迪格酒店等陣容，從食材選定、肉品去筋處理、炭火香氣控制到生火技法，皆展現職人等級的高標準講究。現場提供現烤串燒、肉品料理、雞肉切盤與清爽沙拉等多款限定餐點。參加者憑1張套票即可輕鬆入場，完全省去準備烤肉器材與後續整理的困擾。每晚限量接待約200名貴賓，營造寧靜不擁擠的質感用餐環境。

▲「Burgerciaga 漢堡世家」美式餐車進駐春大直，帶來美饌視覺享受。圖／春大直提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲三五好友舉杯歡慶，在中秋月光下伴隨優質美食享用微醺清涼啤酒。圖／春大直提供；窩客島編輯李維唐整理

露營品牌Coleman合作與限定裝備免費帶回家

為構築完整的戶外生活美學，春大直特別與知名戶外品牌Coleman合作，將戶外廣場轉換為充滿度假氛圍的城市露營空間。熱愛風格露營的民眾可選擇購買專屬的「露營套票」，該套票內含Coleman雙人露營桌椅組。入場後按照現場發放的地圖指引，便能親手架設屬於自己的專屬野餐席位。活動結束後，整套Coleman露營桌椅更能直接攜回，讓這份戶外生活美學延續至日常點滴之中。

▲購買指定露營套票即贈 Coleman 雙人露營桌椅組，活動結束可直接帶回家。圖／春大直提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲夜晚點燈後的戶外休息區氣氛絕佳，提供民眾舒適放鬆的微醺賞月空間。圖／春大直提供；窩客島編輯李維唐整理

多元音樂演出與DJ林貓王夜晚節奏

音符是夜間風格野餐中不可或缺的氛圍催化劑。為期三天的活動將安排豐富的現場音樂表演，涵蓋輕鬆舒緩的爵士樂團演出、Acoustic、Indie、City Pop，以及帶有微醺律動感的Chill EDM、House、Lo-fi與Nu Disco等樂風。知名DJ林貓王則於每日20:00至21:00擔綱主要演出時段，伴隨夜色與月光逐步拉升現場氣氛，讓賓客在享用佳餚之餘，也能隨音樂輕鬆交談，將傳統中秋聚會昇華為城市夜晚的精緻音樂派對。

春大直 2026《月光野餐趴》

活動時間：2026年9月25日（五）至 9月27日（日）每日 17:00－21:00（主要演出時間 20:00－21:00）

活動內容：

活動重點： 以「都會露營 × 精緻美食 × 音樂演出 × 微醺賞月」為核心概念打造夜間戶外風格野餐。

精緻餐飲： 邀集秋吉串燒、漢堡世家、牪肉舖、傻雞、台北大直英迪格酒店等品牌，提供現場職人代烤串燒、肉品料理、雞肉切盤與清爽沙拉。

品牌合作： 導入戶外品牌 Coleman 露營桌椅，購買「露營套票」可於活動後將 Coleman 雙人露營桌椅組帶回家。

音樂演出： 涵蓋爵士樂、Acoustic、Indie、City Pop、Chill EDM、House、Lo-fi、Nu Disco，每日 20:00－21:00 由知名 DJ 林貓王壓軸演出。

優惠活動整理：

Coleman 露營套票優惠： 購買特定露營套票，即可於現場領取 Coleman 雙人露營桌椅組並就地架設座位，活動結束後該套桌椅可直接攜帶回家。

活動地點： 春大直戶外廣場（台北市中山區樂群三路303號）

開賣日期： 2026年9月10日（四）開放預訂

購票管道： KKTIX 獨家線上售票系統（https://chunplace.kktix.cc/events/2026moonlitpicnicfestival）

春大直官方網站： https://www.chunplace.com.tw/

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