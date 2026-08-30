社畜辦公桌的快樂！韓國大創5款「超萌迷你文具」，兩用美工刀拆信、拆包裹都方便。

韓國大創真的不要再犯規了，編輯王瀅瀅表示，慘了以後去韓國又多了好多待買清單！

去韓國旅遊時，各種商品琳瑯滿目的韓國大創，總是讓人一不小心就塞滿購物車。這次韓國大創全新推出超萌「迷你文具」系列，把日常必備的辦公工具縮小成掌心大小，從可愛吸睛的鑰匙圈計算機，到隨手一抹就超方便的點狀雙面膠帶，全系列通通只要1000韓元（約台幣24元）銅板價，絕對是上班族提升工作效率與辦公桌美感的療癒首選！

▲韓國大創全新推出掌心大小的迷你文具系列，質感與實用兼具。

1.迷你鑰匙圈計算機

遇到臨時要算帳或核對數字的時刻，不必忙著解鎖手機或翻找大型計算機，這款造型圓潤小巧的迷你鑰匙圈計算機就能派上用場。即便體積微型，它依然配備了一目瞭然的8位數清晰螢幕，單手抓取就能順暢按壓操作。頂部還貼心附帶掛鉤設計，平常能輕鬆掛在通勤包包、筆袋或鑰匙圈上隨身帶著走，不僅麻雀雖小且五臟俱全，掛在桌邊更是可愛滿分的療癒擺飾。

▲掌心大小的微型計算機頂部附有便利的掛鉤設計，掛在包包或筆袋上立刻變成可愛造型飾品。

2.簡約L型迷你書檔

辦公桌上的文件與筆記本常常散落一地，這組簡約的L型迷你書檔能優雅解決收納難題。一組兩入的設計，能將各種尺寸的筆記本、小卡或資料整整齊齊地站立收納，告別東倒西歪的雜亂桌面。底座特別加上了防滑墊設計，即便承重也能穩穩立住不易滑動；加上堅固的鋼製材質，還能拿來當作桌邊小留言板，順手貼上備忘磁鐵與便利貼，讓工作行程規劃更得心應手。

▲鋼製材質底座貼心附有防滑墊，還能搭配磁鐵當作桌邊備忘留言板。

3.迷你雙面點狀膠帶

需要貼發票或整理手帳時，最怕傳統膠水弄得黏搭搭又容易讓紙皺掉，這款迷你雙面點狀膠帶就是完美解決方案。採用獨特的點狀結構設計，輕劃過紙面就能輕鬆附著，塗刷均勻且黏貼後完全不黏手、無需花時間等待乾透。重點是它極致輕巧的體積，隨身攜帶也完全不占空間。

▲獨特點狀膠帶結構塗刷均勻，黏貼平整不傷紙張且無需等待乾透。

4.迷你切膠帶器套組

對於喜歡用膠帶封口或做標記的人來說，這款切膠帶器套組絕對是你的必備好物。套組內附贈一捲寬15mm、長度高達10m的半透明膠帶，隱隱透光的柔和顯色效果，貼在紙張或物件上質感大幅提升。膠帶座整體小巧俐落，齒刃切口能順暢地將膠帶裁切整齊，當膠帶用完時，只需輕鬆將兩側軸心拉開就能自行更換補充包，延長使用壽命。

▲俐落齒刃能順暢裁切膠帶，兩側軸心可輕鬆拉開以更換補充包。

5.迷你2WAY兩用美工刀

收包裹與拆信封是社畜每天的日常，這款一刀兩用的迷你美工刀能一舉搞定兩種需求。前方設有安全隱藏式裁紙縫隙，只需將信封邊緣夾入並輕輕拉過，就能俐落切出15mm的筆直切口；推開上方的安全按鍵，又能瞬間切換成小美工刀來拆箱拆包裝。安全隱藏的刀片設計讓人攜帶與使用時更加安心，兩入組的超值配置，放一隻在公司、一隻在家裡剛剛好。

▲前方隱藏式裁紙縫隙可俐落拆信，推開按鍵即刻切換為拆箱美工刀。

韓國大創迷你文具系列商品資訊

迷你鑰匙圈計算機（貨號：1077727）/ 1,000韓元（約台幣24元）

簡約L型迷你書檔2入（貨號：1077724）/ 1,000韓元（約台幣24元）

迷你雙面點狀膠帶2入（貨號：1080378）/ 1,000韓元（約台幣24元）

迷你切膠帶器套組（貨號：1070858）/ 1,000韓元（約台幣24元）

迷你2WAY兩用美工刀2入（貨號：1077497）/ 1,000韓元（約台幣24元）





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