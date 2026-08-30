2026平日國旅補助神省攻略！高雄漢來住房折2,400元享高空貴賓軒與島語吃到飽。

平日國旅補助9月啟動，高雄漢來推快閃住房與商務專案。資深編輯李維唐指出，這次結合高空貴賓軒與島語自助餐，打造高質感一站式體驗，勢必引爆港都旅遊熱潮。

隨著9月交通部觀光署推出的平日國旅補助政策正式啟動，旅遊市場在暑期浪潮退去後迎來了細水長流的轉型契機。坐落於高雄亞洲新灣區樞紐的高雄漢來大飯店，深刻體察現代旅人對於深度休閒與高效率商務的需求，選擇在2,026年秋季發揮其在地深耕逾30年的場域優勢，透過住房優惠與頂級餐飲資源的橫向整合，重新定義平日造訪港都的生活步調與生活美學。

▲人氣自助餐廳「島語」以豐富海鮮與多元料理深受消費者喜愛，高雄漢來將熱門餐飲體驗融入平日會議專案，為商務聚會增添餐飲亮點。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲高雄漢來「快閃住房專案」加碼行政酒廊「貴賓軒」雙人禮遇，旅人可於40樓高空景觀中享用輕食及Happy Hour，悠享愜意度假時光。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

港景客房與40樓高空貴賓軒，交織出慢速沉浸的奢華質感

走進高層樓客房，亞洲新灣區的波光粼粼與城市天際線在眼前的落地窗前展開。高雄漢來大飯店於2,026年8月31日至2,026年9月2日期間，特別推出了限時3天的快閃住房專案，瞄準2,026年9月1日至2,026年10月31日期間週日至週四的平日旅程。旅人僅需以每晚4,888元的價格預訂市景精緻客房，即可享受到免費升等至港景標準雙人房的禮遇，讓窗外蔚藍的港灣景色成為旅程中最動人的背景。

在這一張住宿清單裡，飽覽港景僅是開端。入住的旅人不僅可以在清晨享用漢來海港自助餐廳所提供的豐富早餐，房內的MiniBar飲品亦可免費取用，並能自由徜徉於露天泳池，健身房與三溫暖等設施。專案最引人注目的靈魂，莫過於每房皆特別附贈位於40樓的行政酒廊「貴賓軒」雙人禮遇乙次。旅人能在不限時段的彈性下，於高空景觀之中細品精緻輕食吧與Happy Hour的微醺時光，將高雄港灣的夕陽餘暉盡收眼底。若再搭配政府平日國旅補助最高2,400元的折抵額度，符合資格者最低可以2,488元的輕盈門檻，感受精緻且充實的高空奢華體驗。需要注意的是，此專案適用於週日至週四入住，週五，週六以及大型演唱會，大型展覽或活動期間則不適用。

▲高雄漢來推出限時「快閃住房專案」，每晚4,888元起一泊一食，免費升等港景雙人房，旅人可於房內悠享亞洲新灣區港灣景致。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



打破傳統會議框架，五星商務空間無縫串聯島語極致饗宴

視線轉向商務領域，高雄漢來大飯店同樣展現了對市場痛點的精準捕捉。深知企業在舉辦會議，教育訓練或團隊凝聚活動時，往往面臨會議場地與頂級餐敘難以兼得的困境，飯店自即日起至2,026年12月31日的週一至週四，推出了五星商務會議島語美食饗宴專案。該專案特別將名仕閣或菁英閣等專業會議空間，與同集團內極具人氣且一位難求的「島語」自助餐廳進行深度連結。

透過將高效會議與頂級餐飲一站式打包，企業團體不再需要為了熱門餐廳的席位搶訂而疲於奔命。專案依據團隊規模彈性設定為5至10人的微型組與11至20人的商務組。選擇半日下午場會議搭配島語晚餐的方案，每位費用3,000元起。選擇全日會議的方案，每位費用則為4,200元起，內容包含完整的投影與無線麥克風等會議設備，個人文具，會議茶點，午餐以及精緻的島語晚餐。會後還可享有消費每滿500元折抵1小時的專屬停車優惠。此專案需達最低保證人數，費用已含稅金與10分之10服務費。從嚴謹的簡報討論到輕鬆的餐席交流，飯店成功讓商務活動脫離了傳統框架，賦予聚會更深厚的質感與溫度。

▲高雄漢來會議中心提供完善會議空間與專業設備，鎖定企業會議、教育訓練及團隊活動需求，推出全新平日會議專案。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理









高雄漢來大飯店【快閃住房專案】

活動時間：

銷售日期：2,026年8月31日至2,026年9月2日（限時開賣3天）

住宿日期：2,026年9月1日至2,026年10月31日（限定週日至週四入住，週五、週六、大型演唱會及大型展覽活動不適用）

活動內容：

專案價格： 市景精緻客房每晚4,888元起（搭配政府平日國旅補助，符合 qualification資格者最高再折抵2,400元，折抵後最低2,488元起）。

房型升等： 免費升等至港景標準雙人房。

餐飲與設施禮遇： 贈送漢來海港自助式早餐兩客、客房MiniBar免費飲用，並可免費使用健身房、露天泳池與三溫暖。

高空酒廊體驗： 每房贈送40樓行政酒廊「貴賓軒」雙人禮遇乙次（不限時段，含高空景觀輕食吧與Happy Hour）。

高雄漢來大飯店【五星商務會議－島語美食饗宴】會議專案

活動時間：

銷售與會議日期：即日起至2,026年12月31日（限定週一至週四使用，週五至週日不適用）

活動內容：

專案價格： 半日下午場方案（含島語晚餐）每位3,000元起；全日方案（含茶點、午餐及島語晚餐）每位4,200元起（均已含稅金與10分之10服務費）。

適用規模： 提供5至10人微型組、11至20人商務組彈性選擇（須達最低保證人數）。

會議場地與設備： 限定名仕閣或菁英閣，內含單槍投影機與螢幕一式、無線麥克風2支、個人會議文具、白板與簡報架、水瓶及水杯。

停車折抵： 依實際消費金額享漢來大飯店停車折抵（每滿500元抵扣1小時）。

高雄漢來大飯店

店家地址： 高雄市前金區成功一路266號

聯絡電話： 07-216-1766（訂房中心）

官方網站： grand-hilai.com.tw/

規劃完完美的港都高空奢華假期後，不妨繼續探索高雄還有哪些令人驚艷的隱藏版美食與在地行程

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