西門真珠美人魚咖啡廳！真珠美人魚主題餐送周邊，必拍打卡點、滿額禮一次看。

真珠美人魚咖啡廳在西門！真珠美人魚咖啡廳主題餐送周邊，滿額贈也要收，編輯鄭亦庭表示：真珠美人魚7大公主等身立牌要拍。
西門真珠美人魚咖啡廳來了！真珠美人魚咖啡廳即日起在FANFANS CAFÉ西門店登場，打造真珠美人魚夢幻佈景、等身角色立牌，讓粉絲們打卡照狂拍，也推出真珠美人魚主題餐點、隨餐贈品周邊，現場更有多款真珠美人魚限定周邊，滿額送真珠美魚小卡，只要預約來店，還能拿到歌詞小卡，此外，高雄店也同步聯動登場，帶全台粉絲一起重溫童年回憶。
西門真珠美人魚咖啡廳打卡點真珠美人魚咖啡廳店內精心佈置代表性的場景圖，以及1:1等身七大公主角色立牌，讓粉絲們彷彿來到真珠美人魚世界，現場更設置粉絲最愛的抽卡機，大家來吃真珠美人魚主題餐點，也能試手氣收藏限定卡片，另外，只要在活動期間提前透過網路預約用餐，就能獲得印有動畫經典台詞、歌詞的限定隨機貼紙，鐵粉絕對要收藏。
真珠美人魚咖啡廳點餐就送周邊小物本次真珠美人魚咖啡廳共推出3道主角主餐、4道甜點，以及8款角色專屬飲品，主餐融入露亞、波音、莉娜等美人魚公主們的代表色與元素，甚至有超吸睛的「麥克風造型蛋糕」、「小波特調打聖代」，點主餐附贈對應露亞、波音、莉娜角色卡，點飲料送專屬吸管套外，還能隨機拿到1張特典杯墊。
真珠美人魚咖啡廳周邊滿額贈活動現場同步推出多款次真珠美人魚周邊，包括盲抽透明明信片、刺繡杯墊、壓克力收納盒、滑鼠墊，以及粉絲必收壓克力立牌、貝殼吊飾鑰匙圈等，讓粉絲吃主題餐、拍真珠美人魚打卡點外，也能同時收齊周邊小物，活動期間消費滿額，還能免費將隨機隨機角色厚卡、麥克風造型壓克力牌帶回家。
《真珠美人魚》FANFANS CAFÉ 期間限定主題餐廳資訊FANFANS CAFÉ 西門店
地址：台北市萬華區昆明街92之1號5樓
聯名期間：2026/08/27（四）～ 2026/10/13（二）
最後供餐：主餐與甜點19:30／飲品 20:00
用餐限制：每場次限時 80 分鐘
FANFANS CAFÉ 高雄店
地址：高雄市前金區大同二路23號1樓
聯名期間：2026/08/28（五）～ 2026/10/14（三）
營業時間：11:00 - 20:30
最後供餐：主餐與甜點19:30／飲品 20:00
用餐限制：每場次限時 80 分鐘
《真珠美人魚》FANFANS CAFÉ 期間限定主題餐廳 滿額禮活動資訊滿額禮第一彈： 消費滿額999元，即可獲得「隨機角色厚卡」1張（共3款，款式隨機，可累贈）
滿額禮第二彈：消費滿額1,299元 ，即可獲得「「麥克風造型壓克力牌」（全1款，不可累贈）
注意事項：餐飲消費金額不列入滿額贈活動計算
台北動漫迷也要衝台北動漫IP快閃店、展覽
推薦閱讀：8大超人氣動漫IP台北展覽！巨型拉拉熊、華山吉伊卡哇展吹冷氣爽逛，展覽票價、必買周邊攻略。
推薦閱讀：11大台北快閃店全部免費逛！松菸史努比、華山咖波快閃店，天線寶寶 鏈鋸人快閃也要收。