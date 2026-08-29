西門真珠美人魚咖啡廳！真珠美人魚主題餐送周邊，必拍打卡點、滿額禮一次看。

真珠美人魚咖啡廳在西門！真珠美人魚咖啡廳主題餐送周邊，滿額贈也要收，編輯鄭亦庭表示：真珠美人魚7大公主等身立牌要拍。

西門真珠美人魚咖啡廳來了！真珠美人魚咖啡廳即日起在FANFANS CAFÉ西門店登場，打造真珠美人魚夢幻佈景、等身角色立牌，讓粉絲們打卡照狂拍，也推出真珠美人魚主題餐點、隨餐贈品周邊，現場更有多款真珠美人魚限定周邊，滿額送真珠美魚小卡，只要預約來店，還能拿到歌詞小卡，此外，高雄店也同步聯動登場，帶全台粉絲一起重溫童年回憶。



▲真珠美人魚主題咖啡廳！即日起在FANFANS CAFÉ 台北西門店、高雄店登場，主題餐贈品、滿額禮一次看。



▲真珠美人魚主題咖啡廳打造真珠美人魚夢幻佈景、等身角色立牌，以及粉絲最愛抽卡機等。





西門真珠美人魚咖啡廳打卡點

▲真珠美人魚咖啡廳打卡點！打造真珠美人魚經典場景與1:1角色立牌，以及預約禮經典台詞、歌詞的限定隨機貼紙。





真珠美人魚咖啡廳點餐就送周邊小物

▲真珠美人魚咖啡廳主餐推出完美融入露亞、波音與莉娜代表色的主題餐點，還有超吸睛的麥克風造型蛋糕。





真珠美人魚咖啡廳周邊滿額贈活動

▲真珠美人魚咖啡廳滿額贈！消費滿額即可獲得隨機隨機角色厚卡、麥克風造型壓克力牌。



▲真珠美人魚主題咖啡廳打造真珠美人魚夢幻佈景、等身角色立牌，並推出專屬主題餐點與限定滿額禮。





《真珠美人魚》FANFANS CAFÉ 期間限定主題餐廳資訊

《真珠美人魚》FANFANS CAFÉ 期間限定主題餐廳 滿額禮活動資訊

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真珠美人魚咖啡廳店內精心佈置代表性的場景圖，以及1:1等身七大公主角色立牌，讓粉絲們彷彿來到真珠美人魚世界，現場更設置粉絲最愛的抽卡機，大家來吃真珠美人魚主題餐點，也能試手氣收藏限定卡片，另外，只要在活動期間提前透過網路預約用餐，就能獲得印有動畫經典台詞、歌詞的限定隨機貼紙，鐵粉絕對要收藏。本次真珠美人魚咖啡廳共推出3道主角主餐、4道甜點，以及8款角色專屬飲品，主餐融入露亞、波音、莉娜等美人魚公主們的代表色與元素，甚至有超吸睛的「麥克風造型蛋糕」、「小波特調打聖代」，點主餐附贈對應露亞、波音、莉娜角色卡，點飲料送專屬吸管套外，還能隨機拿到1張特典杯墊。現場同步推出多款次真珠美人魚周邊，包括盲抽透明明信片、刺繡杯墊、壓克力收納盒、滑鼠墊，以及粉絲必收壓克力立牌、貝殼吊飾鑰匙圈等，讓粉絲吃主題餐、拍真珠美人魚打卡點外，也能同時收齊周邊小物，活動期間消費滿額，還能免費將隨機隨機角色厚卡、麥克風造型壓克力牌帶回家。FANFANS CAFÉ 西門店地址：台北市萬華區昆明街92之1號5樓聯名期間：2026/08/27（四）～ 2026/10/13（二）最後供餐：主餐與甜點19:30／飲品 20:00用餐限制：每場次限時 80 分鐘FANFANS CAFÉ 高雄店地址：高雄市前金區大同二路23號1樓聯名期間：2026/08/28（五）～ 2026/10/14（三）營業時間：11:00 - 20:30最後供餐：主餐與甜點19:30／飲品 20:00用餐限制：每場次限時 80 分鐘滿額禮第一彈： 消費滿額999元，即可獲得「隨機角色厚卡」1張（共3款，款式隨機，可累贈）滿額禮第二彈：消費滿額1,299元 ，即可獲得「「麥克風造型壓克力牌」（全1款，不可累贈）注意事項：餐飲消費金額不列入滿額贈活動計算

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