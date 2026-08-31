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星巴克Care Bears聯名！21款杯子、盲盒這身份搶先買，再送Care Bears周邊

CARE BEARS星巴克聯名療癒
2026-08-31 17:08文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：星巴克最近真的很會搶錢！竟然推台灣限定CARE BEARS誒～

CARE BEARS變身星巴克店員！星巴克首度攜手全球高人氣角色 Care Bears，為台灣粉絲量身打造專屬的在地限定收藏。四隻療癒小熊穿上經典星巴克綠圍裙，將陪伴大家度過每個咖啡時刻。全系列於 9 月 7 日由星禮程會員搶先開搶，9月8日起全台門市正式盛大開賣。

▲星巴克CareBears迷你夥伴吊飾，自由掛在隨身包包上展現滿滿療癒感。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克CareBears迷你夥伴吊飾，自由掛在隨身包包上展現滿滿療癒感。(攝影：鄭雅之)
▲毛絨質感的CAREBEARS小提袋與針織袋，輕鬆收納小物成為吸睛時尚配件。(攝影：鄭雅之)
▲毛絨質感的CAREBEARS小提袋與針織袋，輕鬆收納小物成為吸睛時尚配件。(攝影：鄭雅之)

CARE BEARS四大角色穿上星吧克綠圍裙

這次設計團隊針對台灣咖啡迷的心情需求，特別邀請「溫柔小熊」、「歡樂小熊」、「率性小熊」與「分享小熊」驚喜亮相。無論今天是活力滿滿，還是需要找個角落安靜獨處，都能在不同的顏色與角色個性裡找到共鳴，選一杯專屬的咖啡搭配小熊陪伴，為日常注入滿滿的療癒正能量。

▲CAREBEARS率性熊丹寧提背袋質感亮相，超大容量輕鬆駕馭日常穿搭需求。(攝影：鄭雅之)
▲CAREBEARS率性熊丹寧提背袋質感亮相，超大容量輕鬆駕馭日常穿搭需求。(攝影：鄭雅之)

質感CARE BEARS杯款夢幻亮相

全系列巧妙結合星巴克綠與暖棕、柔粉、雲朵藍及夢幻紫，精心打造兼具實用與質感的多元杯款。其中包含隨著飲品溫度展現趣味互動的「CARE BEARS 歡樂熊冷變 TOGO 冷水杯」，以及精致細膩的「CARE BEARS 溫柔熊馬克杯組」，讓每一口咖啡時光都充滿視覺驚喜與滿滿療癒感。

▲立體小熊杯蓋與精緻圖騰馬克杯，兼具實用性與搜藏價值是秋季必買亮點。(攝影：鄭雅之)
▲立體小熊杯蓋與精緻圖騰馬克杯，兼具實用性與搜藏價值是秋季必買亮點。(攝影：鄭雅之)

星巴克CARE BEARS鑰匙圈盲盒抽

除了話題杯款之外，生活雜貨周邊同樣誠意十足。不僅祭出以驚喜盲盒形式登場的「CARE BEARS 綠圍裙鑰匙圈」，還推出各式實用提袋與潮流襪款。粉絲甚至能透過星禮程金星禮點數輕鬆兌換，隨心所欲將萌趣十足的小熊細節融入每天的日常穿搭中。

▲採盲盒抽抽樂形式販售的CAREBEARS綠圍裙鑰匙圈，驚喜隨機等你來收集。(攝影：鄭雅之)
▲採盲盒抽抽樂形式販售的CAREBEARS綠圍裙鑰匙圈，驚喜隨機等你來收集。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克CareBears聯名襪子組提供金星禮兌換，刺繡圖騰展現滿滿療癒細節。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克CareBears聯名襪子組提供金星禮兌換，刺繡圖騰展現滿滿療癒細節。(攝影：鄭雅之)

單店限定專屬編碼限量玩偶必搶

全系列最受矚目的收藏重頭戲，絕對是換上綠圍裙的絨毛玩偶。其中紫色款「CARE BEARS 綠圍裙分享熊」特別選在星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市進行首賣，全台極限量僅 200 隻。每隻小熊腳底都印有專屬限量編碼，獨一無二的台灣限定版設定，勢必掀起全台收藏家的搶購熱潮。此外，在DREAM PLAZA 門市購買聯名周邊再加碼送造型貼紙，大大滿足粉絲的收藏慾望。

▲星巴克經典綠圍裙CareBears聯名玩偶限量開賣，紫色款專屬編碼極具收藏價值。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克經典綠圍裙CareBears聯名玩偶限量開賣，紫色款專屬編碼極具收藏價值。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克CareBears台灣限定聯名貼紙周邊，將小熊穿綠圍裙圖騰融入生活中。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克CareBears台灣限定聯名貼紙周邊，將小熊穿綠圍裙圖騰融入生活中。(攝影：鄭雅之)


星巴克CARE BEARS聯名 活動資訊

  • 星禮程會員優先購
    開賣時間：2026年9月7日起，全台實體門市憑會員帳號搶先購買。
    線上門市開賣：中午 12 點於星巴克線上門市（博客來-星巴克旗艦店、康是美網購 eshop、7-ELEVEN i預購、Yahoo!購物中心）同步接力登場。

  • 星巴克CARE BEARS聯名
    開賣時間：2026 年9月8（二），全台星巴克實體門市與線上門市全面開放販售（各門市實際供貨與庫存依現場為準）。

  • DREAM PLAZA 限定首賣
    星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市獨家首賣限量款「CARE BEARS 綠圍裙分享熊」絨毛娃娃，限量 200 隻，每隻皆印有專屬限量編碼。

  • 會員專屬好康
    金星禮星星兌換：CARE BEARS 繽紛襪子組、CARE BEARS 溫馨襪子組：可用 160 顆星，或 80 顆星加 300 元免費/加價兌換。

星巴克CARE BEARS聯名周邊售價

  • CARE BEARS 溫柔熊馬克杯組（355 毫升）：售價 1,100 元
  • CARE BEARS 率性熊馬克杯組（355 毫升）：售價 1,100 元
  • CARE BEARS 歡樂熊馬克杯組（355 毫升）：售價 1,100 元
  • CARE BEARS 馬克杯（414 毫升）：售價 800 元
  • CARE BEARS 不鏽鋼把手 TOGO 冷水杯（710 毫升）：售價 1,800 元
  • CARE BEARS 溫柔熊不鏽鋼杯（473 毫升）：售價 1,300 元
  • CARE BEARS 溫柔熊不鏽鋼水壺（355 毫升）：售價 1,480 元
  • CARE BEARS 率性熊不鏽鋼彈蓋瓶（499 毫升）：售價 1,600 元
  • CARE BEARS 不鏽鋼杯（473 毫升）：售價 1,300 元
  • CARE BEARS 歡樂熊冷變 TOGO 冷水杯（591 毫升）：售價 400 元
  • CARE BEARS 歡樂熊單杯提袋：售價 480 元
  • CARE BEARS 小提袋：售價 680 元
  • CARE BEARS 溫柔熊針織提袋：售價 580 元
  • CARE BEARS 手機腕繩組：售價 650 元
  • CARE BEARS 率性熊丹寧提背袋：售價 980 元
  • CARE BEARS 綠圍裙鑰匙圈（盲盒，共四款隨機）：售價 750 元
  • CARE BEARS 繽紛襪子組：售價 600 元
  • CARE BEARS 溫馨襪子組：售價 600 元
  • CARE BEARS 綠圍裙歡樂熊：售價 1,200 元
  • CARE BEARS 綠圍裙分享熊（DREAM PLAZA 台北門市首賣，限量 200 隻含編碼）：售價 1,200 元

可愛聯名周邊都要收！

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