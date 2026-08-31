星巴克Care Bears聯名！21款杯子、盲盒這身份搶先買，再送Care Bears周邊

編輯 鄭雅之 表示：星巴克最近真的很會搶錢！竟然推台灣限定CARE BEARS誒～

CARE BEARS變身星巴克店員！星巴克首度攜手全球高人氣角色 Care Bears，為台灣粉絲量身打造專屬的在地限定收藏。四隻療癒小熊穿上經典星巴克綠圍裙，將陪伴大家度過每個咖啡時刻。全系列於 9 月 7 日由星禮程會員搶先開搶，9月8日起全台門市正式盛大開賣。



▲星巴克CareBears迷你夥伴吊飾，自由掛在隨身包包上展現滿滿療癒感。(攝影：鄭雅之)

▲毛絨質感的CAREBEARS小提袋與針織袋，輕鬆收納小物成為吸睛時尚配件。(攝影：鄭雅之)





CARE BEARS四大角色穿上星吧克綠圍裙

這次設計團隊針對台灣咖啡迷的心情需求，特別邀請「溫柔小熊」、「歡樂小熊」、「率性小熊」與「分享小熊」驚喜亮相。無論今天是活力滿滿，還是需要找個角落安靜獨處，都能在不同的顏色與角色個性裡找到共鳴，選一杯專屬的咖啡搭配小熊陪伴，為日常注入滿滿的療癒正能量。



▲CAREBEARS率性熊丹寧提背袋質感亮相，超大容量輕鬆駕馭日常穿搭需求。(攝影：鄭雅之)





質感CARE BEARS杯款夢幻亮相

全系列巧妙結合星巴克綠與暖棕、柔粉、雲朵藍及夢幻紫，精心打造兼具實用與質感的多元杯款。其中包含隨著飲品溫度展現趣味互動的「CARE BEARS 歡樂熊冷變 TOGO 冷水杯」，以及精致細膩的「CARE BEARS 溫柔熊馬克杯組」，讓每一口咖啡時光都充滿視覺驚喜與滿滿療癒感。



▲立體小熊杯蓋與精緻圖騰馬克杯，兼具實用性與搜藏價值是秋季必買亮點。(攝影：鄭雅之)





星巴克CARE BEARS鑰匙圈盲盒抽

除了話題杯款之外，生活雜貨周邊同樣誠意十足。不僅祭出以驚喜盲盒形式登場的「CARE BEARS 綠圍裙鑰匙圈」，還推出各式實用提袋與潮流襪款。粉絲甚至能透過星禮程金星禮點數輕鬆兌換，隨心所欲將萌趣十足的小熊細節融入每天的日常穿搭中。



▲採盲盒抽抽樂形式販售的CAREBEARS綠圍裙鑰匙圈，驚喜隨機等你來收集。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克CareBears聯名襪子組提供金星禮兌換，刺繡圖騰展現滿滿療癒細節。(攝影：鄭雅之)





單店限定專屬編碼限量玩偶必搶

全系列最受矚目的收藏重頭戲，絕對是換上綠圍裙的絨毛玩偶。其中紫色款「CARE BEARS 綠圍裙分享熊」特別選在星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市進行首賣，全台極限量僅 200 隻。每隻小熊腳底都印有專屬限量編碼，獨一無二的台灣限定版設定，勢必掀起全台收藏家的搶購熱潮。此外，在DREAM PLAZA 門市購買聯名周邊再加碼送造型貼紙，大大滿足粉絲的收藏慾望。



▲星巴克經典綠圍裙CareBears聯名玩偶限量開賣，紫色款專屬編碼極具收藏價值。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克CareBears台灣限定聯名貼紙周邊，將小熊穿綠圍裙圖騰融入生活中。(攝影：鄭雅之)





星巴克CARE BEARS聯名 活動資訊

星禮程會員優先購

開賣時間：2026年9月7日起，全台實體門市憑會員帳號搶先購買。

線上門市開賣：中午 12 點於星巴克線上門市（博客來-星巴克旗艦店、康是美網購 eshop、7-ELEVEN i預購、Yahoo!購物中心）同步接力登場。





開賣時間：2026年9月7日起，全台實體門市憑會員帳號搶先購買。 線上門市開賣：中午 12 點於星巴克線上門市（博客來-星巴克旗艦店、康是美網購 eshop、7-ELEVEN i預購、Yahoo!購物中心）同步接力登場。 星巴克CARE BEARS聯名

開賣時間：2026 年9月8（二），全台星巴克實體門市與線上門市全面開放販售（各門市實際供貨與庫存依現場為準）。





開賣時間：2026 年9月8（二），全台星巴克實體門市與線上門市全面開放販售（各門市實際供貨與庫存依現場為準）。 DREAM PLAZA 限定首賣

星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市獨家首賣限量款「CARE BEARS 綠圍裙分享熊」絨毛娃娃，限量 200 隻，每隻皆印有專屬限量編碼。





星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市獨家首賣限量款「CARE BEARS 綠圍裙分享熊」絨毛娃娃，限量 200 隻，每隻皆印有專屬限量編碼。 會員專屬好康

金星禮星星兌換：CARE BEARS 繽紛襪子組、CARE BEARS 溫馨襪子組：可用 160 顆星，或 80 顆星加 300 元免費/加價兌換。





星巴克CARE BEARS聯名周邊售價

CARE BEARS 溫柔熊馬克杯組（355 毫升）：售價 1,100 元

CARE BEARS 率性熊馬克杯組（355 毫升）：售價 1,100 元

CARE BEARS 歡樂熊馬克杯組（355 毫升）：售價 1,100 元

CARE BEARS 馬克杯（414 毫升）：售價 800 元

CARE BEARS 不鏽鋼把手 TOGO 冷水杯（710 毫升）：售價 1,800 元

CARE BEARS 溫柔熊不鏽鋼杯（473 毫升）：售價 1,300 元

CARE BEARS 溫柔熊不鏽鋼水壺（355 毫升）：售價 1,480 元

CARE BEARS 率性熊不鏽鋼彈蓋瓶（499 毫升）：售價 1,600 元

CARE BEARS 不鏽鋼杯（473 毫升）：售價 1,300 元

CARE BEARS 歡樂熊冷變 TOGO 冷水杯（591 毫升）：售價 400 元

CARE BEARS 歡樂熊單杯提袋：售價 480 元

CARE BEARS 小提袋：售價 680 元

CARE BEARS 溫柔熊針織提袋：售價 580 元

CARE BEARS 手機腕繩組：售價 650 元

CARE BEARS 率性熊丹寧提背袋：售價 980 元

CARE BEARS 綠圍裙鑰匙圈（盲盒，共四款隨機）：售價 750 元

CARE BEARS 繽紛襪子組：售價 600 元

CARE BEARS 溫馨襪子組：售價 600 元

CARE BEARS 綠圍裙歡樂熊：售價 1,200 元

CARE BEARS 綠圍裙分享熊（DREAM PLAZA 台北門市首賣，限量 200 隻含編碼）：售價 1,200 元





可愛聯名周邊都要收！

推薦閱讀：7-11蠟筆小新加價購！蠟筆小新抱枕毯、磁吸迴力車開箱，11款周邊一次看。

推薦閱讀：玩具迷失心瘋！哈根達斯迪士尼《玩具總動員5》限定冰淇淋月餅，隨盒加贈角色玩偶吊飾盲盒。

推薦閱讀：秀泰吉伊卡哇特典送「日版賽蓮迴力車」！這7天憑票免費領，不用被代購當盤子。