布丁控新品要吃！紅磚布丁「茉莉拿鐵寒天布丁」極致茶香，中秋禮盒免運優惠。

紅磚布丁「茉莉拿鐵寒天布丁」新品根本是茉莉奶綠！編輯 鄭雅之 表示：中秋不要再送月餅，送這個很可以～

深受饕客喜愛的台南伴手禮「紅磚布丁」，在今年秋天推出令人驚艷的茶系甜點。繼過去紅透半邊天的「觀音拿鐵寒天布丁」之後，這次嚴選清新茉莉綠茶為主角，研發出全新茶香系列「茉莉拿鐵寒天布丁」。除了官網預購與門市開賣，專為中秋節打造的限定禮盒也強勢登場。

▲台南旅遊必買甜點紅磚布丁打造極致茶韻，「茉莉拿鐵寒天布丁」重磅上市成今年秋天最熱搜的茶系甜點。 ▲紅磚布丁中秋節禮盒同步推出企業送禮與辦公室揪團團購享免運優惠。(攝影：鄭雅之)





全新茉莉拿鐵寒天布丁登場

全新登場的「茉莉拿鐵寒天布丁」，一入口就能感受極致濃郁的豐富風味。優雅高貴的茉莉茶香搶先綻放，緊接著濃厚奶香在口中化開，兩者風味協調不搶戲。搭配寒天系列特有的咕溜滑嫩質地，爽口不甜膩，絕對能滿足對茶甜點挑剔的精緻嘴饞族群。

▲「茉莉拿鐵寒天布丁」展現清爽茉莉綠茶茶香與濃厚奶韻，爽口不甜膩超解膩。(攝影：鄭雅之)





中秋節送禮新選擇

看準中秋節的送禮熱潮，紅磚布丁把這兩款招牌茶風味收入「好秋禮盒」。視覺設計巧妙運用夜空藍搭配暮月金，營造浪漫奢華的秋夜意象。相較於傳統高熱量的月餅或蛋黃酥，這款來自府城台南的清爽甜點，更能讓人眼睛一亮，無論親友團聚或節慶送禮都顯得誠意十足。

▲紅磚布丁2026中秋節限定「好秋禮盒」震撼登場，以夜空藍搭配暮月金光影打造極具話題性的精緻外盒。





團購優惠免運費

除了滿足個人犒賞自己與返鄉過節的需求，品牌今年更用心貼近商務市場，針對企業贈禮與辦公室團購推出專屬好康。不只祭出親民超值價，還享有全方案免運優惠。讓大家用最省荷包的方式，輕鬆預購這份結合質感與美味的台南伴手禮，送禮自用兩相宜。

▲全新「茉莉拿鐵寒天布丁」主打濃茶與濃奶平衡風味，搭配寒天系列特有的咕溜滑嫩質地交織出極致口感。(攝影：鄭雅之) ▲中秋節送禮擺脫傳統月餅新選擇，台南紅磚布丁推出「好秋禮盒」集結兩款熱銷茶系和經典口味。(攝影：鄭雅之)

紅磚布丁 中秋禮盒

新品名稱：茉莉拿鐵寒天布丁（秋季新品）

中秋限定禮盒：2026 好秋禮盒（內含觀音拿鐵寒天布丁、茉莉拿鐵寒天布丁）

預購日期：2026年8月24日起（官網開放預購）

門市上市日期：2026年9月5日起（全台門市正式上市）

企業送禮與團購優惠：最低每盒430元起，全方案皆享免運費優惠





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