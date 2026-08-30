布丁控新品要吃！紅磚布丁「茉莉拿鐵寒天布丁」極致茶香，中秋禮盒免運優惠。

紅磚布丁「茉莉拿鐵寒天布丁」新品根本是茉莉奶綠！編輯 鄭雅之 表示：中秋不要再送月餅，送這個很可以～
深受饕客喜愛的台南伴手禮「紅磚布丁」，在今年秋天推出令人驚艷的茶系甜點。繼過去紅透半邊天的「觀音拿鐵寒天布丁」之後，這次嚴選清新茉莉綠茶為主角，研發出全新茶香系列「茉莉拿鐵寒天布丁」。除了官網預購與門市開賣，專為中秋節打造的限定禮盒也強勢登場。
全新茉莉拿鐵寒天布丁登場
全新登場的「茉莉拿鐵寒天布丁」，一入口就能感受極致濃郁的豐富風味。優雅高貴的茉莉茶香搶先綻放，緊接著濃厚奶香在口中化開，兩者風味協調不搶戲。搭配寒天系列特有的咕溜滑嫩質地，爽口不甜膩，絕對能滿足對茶甜點挑剔的精緻嘴饞族群。
中秋節送禮新選擇
看準中秋節的送禮熱潮，紅磚布丁把這兩款招牌茶風味收入「好秋禮盒」。視覺設計巧妙運用夜空藍搭配暮月金，營造浪漫奢華的秋夜意象。相較於傳統高熱量的月餅或蛋黃酥，這款來自府城台南的清爽甜點，更能讓人眼睛一亮，無論親友團聚或節慶送禮都顯得誠意十足。
團購優惠免運費
除了滿足個人犒賞自己與返鄉過節的需求，品牌今年更用心貼近商務市場，針對企業贈禮與辦公室團購推出專屬好康。不只祭出親民超值價，還享有全方案免運優惠。讓大家用最省荷包的方式，輕鬆預購這份結合質感與美味的台南伴手禮，送禮自用兩相宜。
紅磚布丁 中秋禮盒
新品名稱：茉莉拿鐵寒天布丁（秋季新品）
中秋限定禮盒：2026 好秋禮盒（內含觀音拿鐵寒天布丁、茉莉拿鐵寒天布丁）
預購日期：2026年8月24日起（官網開放預購）
門市上市日期：2026年9月5日起（全台門市正式上市）
企業送禮與團購優惠：最低每盒430元起，全方案皆享免運費優惠
中秋禮盒加碼推薦！
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