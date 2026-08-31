樂天市場10日本人氣伴手禮，中秋禮盒換個口味送到心坎裡

中秋節早就對傳統月餅和蛋黃酥膩了怎麼辦，樂天市場推出日本伴手禮作為中秋禮盒選擇，有日本當紅人氣品牌，也有超吸睛可愛精緻伴手禮，精選10款首選。

中秋送禮不再只有傳統月餅或蛋黃酥，今年如果想來點不一樣，一定要看看樂天市場推出的10大日本人氣伴手禮，日本伴手禮近年是最夯的送禮新寵，大家對中秋送禮也越來越重視質感、話題性和設計巧思，來自日本的禮盒絕對能滿足大家期待的高顏值，今年中秋節就來點創意吧！

經典名店品牌加持

如果你是對品牌辨識度與尊榮質感極高的人，日本經典名店禮盒絕對體面大方，樂天精選五款日本伴手禮精品，無論是品牌或賣相都絕對之選。

小倉山莊：秋さやか綜合仙貝禮盒

來自京都的伴手禮代表，將楓葉、銀杏等秋日意象融入酥脆米菓，展現極致的日式雅緻風範。禮盒共有8種容量尺寸可供選則，售價620元～2200元，特價特價420元～1899元。



▲將楓葉、銀杏等秋日意象融入酥脆米菓，展現極致的日式雅緻風範。





東京風月堂：綜合銘菓禮盒

集結法蘭酥、法式蛋捲等多款經典燒菓子，豐富多樣的口味最適合親友團聚分享。一盒共34入，原價950元，特價752元。



▲結合法蘭酥、法式蛋捲等多款經典燒菓子，相當有日本風味。





PRESS BUTTER SAND：乳酪塔禮盒

時髦甜點首選！以乳酪、抹茶、巧克力等多款人氣內餡打造夾心甜點。禮盒共6入，原價1010元，特價950元。



▲乳酪、抹茶、巧克力等多款人氣內餡打造夾心甜點。





TOKYO TULIP ROSE：鬱金香玫瑰花朵餅乾

精緻立體的花朵造型，兼具質感視覺與頂級美味。分別有6入和15入兩種選擇，原價6入1500元、特價1090元，15入2800元、特價2500元。



▲近年相當受歡迎的日本伴手禮甜點，今年中秋在樂天也買得到。





Arrow Tree：草莓女王費南雪禮盒

嚴選福岡甘王草莓，口感濕潤且帶有濃郁宜人的酸甜果香。原價8入1000元、特價790元，16入1500元、特價1280元。



▲禮盒選用福岡甘王草莓，幾乎品嚐得到香甜滋味。





高顏值打卡系甜點

如果你希望禮盒打開的瞬間就成為全場焦點，讓人驚呼連連，那一定要選擇造型獨特、融合日式藝術巧思的高顏值打卡系甜點：

浮世繪年輪蛋糕

Katanukiya葛飾北齋「冨嶽三十六景」造型年輪蛋糕將日本經典藝術浮世繪融入年輪蛋糕，展現別致的視覺與食藝巧思。原價1090元，特價980元。



▲將日本經典藝術浮世繪融入年輪蛋糕，展現別致的視覺與食藝巧思。





果乾煎餅

長良園美濃菓蔵果乾煎餅以繽紛果實搭配酥脆煎餅，帶來不同於傳統米菓的視覺與口感。1組2盒原價899元、特價670元，1組3盒原價1199元、特價970元。



▲以繽紛果實搭配酥脆煎餅，帶來不同於傳統米菓的視覺與口感。





花瓣巧克力

Shodai Bio Nature 花瓣巧克力開盒瞬間令人驚艷，繽紛華麗的花瓣造型宛如小型藝術品。S原價890元，Ｍ原價1850元，L原價2350元。



▲繽紛華麗的花瓣造型宛如小型藝術品，禮盒共有三種尺寸可供選擇。





貓咪餅乾

信州貓貓三兄弟貓咪造型餅乾禮盒以萌爆的可愛貓咪造型登場，為中秋送禮增添一份趣味與話題。原價799元，特價590元。



▲萌爆的可愛貓咪造型登場，一定會是中秋相當有話題的可愛禮盒選擇。





精緻藝術糕點

烏雞庵金箔蜂蜜蛋糕巧思包裝結合華麗質感食材，讓拆禮盒的過程也成為送禮驚喜的一環。小條原價740元、特價680元，大條原價1250元、特價1150元。



▲撒上金箔的蜂蜜蛋糕超貴氣，作為中秋禮盒高貴不貴。





早鳥優惠攻略總整理

今年中秋想入手這些精緻的日本直送伴手禮，千萬不要錯過樂天市場推出的限時優惠：

早鳥優惠：即日起指定日本禮盒享 88 折 優惠。

折價券加碼：門市/平台優惠券現領現折。

點數回饋：每周五六日使用樂天市場APP下單，最高可享 15% 點數回饋。

今年中秋，不妨擺脫傳統月餅的框架，選擇兼具質感、美味與話題性的日本人氣伴手禮，為親友送上一份最驚喜的節慶祝福。

日本人氣伴手禮

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