麥當勞菜單大改版！黑白大廚金度潤代言勁脆鷄腿堡，BT21公仔49元這天開搶。

麥當勞9月2日起推出全新勁脆鷄腿堡，邀請韓籍星級主廚金度潤代言，並同步推出8款BT21加購公仔與紫薯甜點。資深編輯李維唐表示：「這次菜單調整不僅兼顧酥脆口感與非油炸需求，BT21公仔更精準切中生活紓壓商機。」

現代人的日常快節奏生活裡，咬下一口酥脆鮮嫩的炸鷄，往往能帶來最直接的療癒與滿足感。台灣麥當勞觀察到大眾對極致酥脆口感的狂熱偏好，宣布於2026年9月2日起展開大規模菜單調整，推出全新勁脆鷄腿堡系列，以聽得到的咔滋脆響揭開秋季速食饗宴。這次特別邀請以招牌瞇瞇眼與嚴謹職人精神聞名的星級主廚金度潤跨界代言，當專注於風味極致的星級主廚遇上極致酥脆的漢堡，交織出令人期待的飲食話題。全新漢堡選用去骨鷄腿肉，事先經過檸檬胡椒醃製入味，層層裹上帶有麵包屑的特調麵衣後高溫油炸，成功封存濃郁肉汁，呈現外層金黃香酥、內裡鮮嫩多汁的立體風味。

▲星級主廚金度潤擔任麥當勞全新勁脆鷄腿堡代言人，親身體驗外脆內嫩的極致口感。 圖／麥當勞提供；窩客島編輯李維唐整理



煙燻與肯瓊雙醬強勢登場，全新勁脆鷄腿堡滿足多元味蕾體驗

這款全新登場的勁脆鷄腿堡系列正式加入長期供應菜單，針對不同飲食偏好的饕客推出兩款特色醬汁調味。煙燻勁脆鷄腿堡特別為偏好溫和醇厚香氣的食客設計，嚴選特製煙燻風味醬，將胡桃木特有煙燻香氣與酥脆鷄腿排相互融合，搭配清爽生菜與香烤奶香麵包，帶來豐富的鹹香風味，單點價格99元，經典套餐價格169元。肯瓊勁脆鷄腿堡則鎖定喜愛辛香過癮的辣味愛好者，嚴選美式紐奧良肯瓊辣醬入堡，濃郁醬汁帶有紅椒與大蒜香氣，呈現微微帶勁的美味尾韻，為忙碌上班族提供滿滿足感的午餐與晚餐選擇，單點價格99元，經典套餐價格169元。兩款新品均於2026年9月2日上午10:30起全台開賣。

▲麥當勞勁脆鷄腿堡系列推出煙燻與肯瓊兩款特色醬汁選擇，滿足多元口味偏好。 圖／麥當勞提供；窩客島編輯李維唐整理

BT21宇宙領航員潮流亮相，8款伸縮紓壓公仔49元加購攻略

除了滿足味蕾的漢堡新品，麥當勞攜手熱門IP打造夢幻聯名體驗，自2026年9月2日起至9月22日推出全新BT21宇宙領航員系列公仔，全套共8款療癒造型。角色包含KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA, COOKY與VAN，陪伴粉絲展開宇宙冒險。公仔設計兼具實用與趣味，伸縮結構拉開可作為潮流配件掛掛在隨身包包或鑰匙圈上，收起後更能作為辦公桌上的指尖陀螺使用，隨手轉動即可達到生活紓壓的效果。發售方式分為兩波段進行，第一波於9月2日上午10:30起開賣KOYA, RJ, SHOOKY, MANG共4款，第二波於9月9日上午10:30起開賣CHIMMY, TATA, COOKY, VAN共4款。凡購買任何超值全餐、早餐套餐或麥當勞分享盒，即可以49元優惠價加購乙只，每人每筆消費限購4個。

▲BT21宇宙領航員公仔巧妙結合伸縮結構設計，可作為包包掛飾與桌上紓壓小物。 圖／麥當勞提供；窩客島編輯李維唐整理



下午茶甜鹹雙重享受，迷你Q紫薯與辣味麥克鷄塊限時回歸

迎合午後點心與朋友聚會分享的生活情境，兩款廣受好評的人氣點心同步限時回歸。人氣甜點迷你Q紫薯自2026年9月2日至9月22日回歸，選用台農73號紫玉地瓜炸出誘人紫光外衣，內餡包覆台農57號黃地瓜，外酥內軟且帶有細緻蜜香，獨特齒輪形狀方便一口享用，每份5入單點價59元，套餐加購優惠價50元。鹹食愛好者最愛的辣味麥克鷄塊則自2026年9月2日至10月20日同場回歸，麵衣融入印度Teja辣椒碎片與巴西利葉，搭配辣椒與白胡椒調味，帶來豐富的刺激辛香，6塊單點價68元、經典套餐價138元，10塊單點價109元、經典套餐價179元。

▲迷你Q紫薯採用齒輪形狀設計，外層嚴選紫玉地瓜搭配綿密黃地瓜內餡。 圖／麥當勞提供；窩客島編輯李維唐整理

菜單陣容全面更新，香烙烤鷄腿排登場與8款停售品項總整理

因應顧客對多元食材的需求，麥當勞自2026年9月2日起將全新香烙烤鷄腿系列納入長期供應菜單，以非油炸香煎工法封存肉汁。包含香濃秘製醬汁的炭燒醬烤鷄腿堡單點99元、經典套餐169元，經典美式風味的BLT香烙烤鷄腿堡單點129元、經典套餐199元，以及搭配新鮮生菜與藜麥的藜麥香烙烤鷄沙拉單點159元、經典套餐229元。伴隨菜單調整，自2026年9月2日凌晨0時起，雙層麥香鷄, 嫩煎鷄腿堡, BLT嫩煎鷄腿堡, 蕈菇主廚鷄腿堡, 帕瑪森主廚鷄腿堡, 帕瑪森安格斯牛肉堡, 藜麥烤鷄沙拉及義式濃縮咖啡共8款品項將停止販售。若有電子商品券因餐點停售無法兌換，消費者可聯繫原購買平台協助辦理退貨手續。

▲麥當勞攜手BT21推出8款造型公仔，兼具掛鉤與指尖陀螺功能。 圖／麥當勞提供；窩客島編輯李維唐整理







麥當勞全新勁脆鷄腿堡登場與BT21公仔限量加購活動

活動時間： 2026年9月2日起開賣，各品項截止時間如下：

勁脆鷄腿堡系列 / 香烙烤鷄腿系列： 2026年9月2日起長期販售

BT21公仔： 2026年9月2日至9月22日（第一波9月2日開賣，第二波9月9日開賣，售完為止）

迷你Q紫薯： 2026年9月2日至9月22日（售完為止）

辣味麥克鷄塊： 2026年9月2日至10月20日（售完為止）

活動內容：

BT21公仔加價購： 購買任何套餐（包含早餐套餐, 超值全餐, 麥當勞分享盒）即可以49元加購公仔乙只（每人每次消費限購4個）。

迷你Q紫薯套餐優惠： 單點價格59元，套餐加購優惠價50元。

辣味麥克鷄塊優惠： 6塊單點68元、經典套餐138元；10塊單點109元、經典套餐179元。

勁脆鷄腿堡 / 香烙烤鷄腿系列： 單點99元起、經典套餐169元起。

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