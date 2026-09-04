動物方城市SKZOO台北快閃店！台灣獨家周邊新光A11開賣，入場送限定明信片

動物方城市SKZOO台北快閃店！《動物方城市2》與SKZOO角色韓國人氣絨毛公仔、零錢包等周邊快閃信義區，編輯鄭亦庭表示：台灣限定周邊也要收。

動物方城市SKZOO台北快閃店在信義區！動物方城市2 與SKZOO的超萌組合快閃台北信義區，即將於9月5日在新光信義新天地A11館登場，集結《動物方城市2》與SKZOO角色，推出一系列絨毛公仔、肩坐絨毛、零錢包與徽章盲抽，更有台灣限定磁吸燈箱與紀念明信片，粉絲們必須衝新光A11館打卡、買爆周邊。



▲動物方城市2與SKZOO台北快閃店！9月5日起快閃新光三越信義新天地A11 館1樓。(攝影：鄭亦庭)



▲動物方城市SKZOO台北快閃店開賣韓國人氣絨毛公仔、台灣限定周邊等，粉絲快衝信義區朝聖打卡。(攝影：鄭亦庭)





動物方城市SKZOO台北快閃店打卡點

▲動物方城市SKZOO台北快閃店打卡點！夢幻街道打卡點可以捕捉到DWAEKKI、Jiniret的可愛身影。(攝影：鄭亦庭)





動物方城市SKZOO快閃店韓國人氣周邊開賣

▲動物方城市SKZOO快閃店必買推薦！現場開賣韓國人氣周邊16款角色肩座絨毛玩偶、圓滾滾零錢包等。(攝影：鄭亦庭)





台灣獨家限定周邊必買

▲台灣獨家推出10款磁吸迷你燈箱，包括尼克、茱蒂與 SKZOO全角色，擺一排超治癒。(攝影：鄭亦庭)



▲動物方城市SKZOO快閃店必買推薦！韓國人氣周邊16款角色肩座絨毛玩偶、圓滾滾零錢包等，尼克、茱蒂周邊要收。(攝影：鄭亦庭)





動物方城市SKZOO台灣快閃店限定活動

▲動物方城市SKZOO台灣快閃店入場就送雙面限定明信片，現場還有SKZOO專屬主題拍貼機。(攝影：鄭亦庭)



▲動物方城市SKZOO快閃店必買推薦！開賣韓國人氣周邊肩座絨毛玩偶、圓滾滾零錢包等，動物方城市2、SKZOO 16款角色都有。(攝影：鄭亦庭)





ZOOTOPIA 2 | SKZOO 台北快閃店 活動期間

人氣動漫台北快閃店一次衝

動物方城市2與SKZOO台北快閃店就在新光信義新天地A11館1樓，快閃店外觀打造城市拱門打卡點，入口處由Wolf Chan與Leebit親自迎接粉絲們，一旁還有夢幻街道打卡點，能在城市街景與立體樹叢中，捕捉DWAEKKI、Jiniret、HAN QUOKKA 與 BbokAri 的可愛身影，粉絲們來信義區快閃店記得來合影留念。動物方城市2與SKZOO台北快閃店帶來韓國熱門周邊商品，粉絲必收超可愛絨毛公仔、肩座絨毛玩偶、圓滾滾絨毛零錢包與徽章盲包，全部款項都有16個角色，包括《動物方城市2》尼克、茱蒂等 8 個角色，以及Wolf Chan、Leebit、DWAEKKI、Jiniret、HAN QUOKKA、BbokAri、PuppyM、FoxI.Ny 等8款SKZOO角色，讓雙粉一次買個夠。動物方城市2與SKZOO台北快閃店這次也推出台灣獨家限定周邊，「磁吸迷你燈箱」一次推出1 款，包括尼克、茱蒂與SKZOO全部8個角色，擺成一排超治癒，此外，「夾鏈袋貼紙包」也是台灣限定周邊，SKZOO 8個角色的透明夾鏈包搭配夢幻星空背景，裡面附有角色貼紙組，且每款貼紙包內都有《動物方城市2》的角色貼紙，台灣限定周邊快帶回家。這次來動物方城市2與SKZOO台北快閃店，入場就能免費收到一張雙面限定明信片，集齊2個分色印章，就能蓋上PAWSITIVE、STAY字樣，蓋出台灣限定專屬明信片，現場還有「SKZOO 專屬主題拍貼機」，讓粉絲印製台灣限定相框實體相片，把獨一無二的四格回憶帶回家。活動時間：2026年9月5日至9月23日活動地點：新光三越台北信義新天地 A11 館1樓(臺北市信義區西村里松壽路11號)

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▲動物方城市SKZOO台北快閃店開賣韓國人氣絨毛公仔、台灣限定周邊等，粉絲快衝信義區朝聖打卡。(攝影：鄭亦庭)



▲動物方城市SKZOO快閃店必買推薦！開賣韓國人氣周邊圓滾滾零錢包，16款角色都超欠收。(攝影：鄭亦庭)