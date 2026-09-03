日本第一費南雪限時插旗SOGO復興館，京都宇治抹茶、惠比壽紅豆費南雪首度開賣

日本第一的費南雪首次來台灣快閃，帶來日本限定的抹茶費南雪和惠比壽紅豆費南雪，除此之外還有三款台灣限定的中秋禮盒，今年中秋來點不一樣的甜點吧。

甜點控與抹茶迷準備尖叫！被譽為日本第一法式燒菓子品牌的HENRI CHARPENTIER，將於9月11日～9月30日進駐台北SOGO復興館，這次快閃店不僅一次集結三款台灣限定中秋禮盒，還首度將兩款日本限定的頂級費南雪禮盒帶進台灣。不用飛日本，就能在台北一次收齊五款夢幻中秋限定禮盒。

▲首度將兩款日本限定的頂級費南雪禮盒帶進台灣。





抹茶控與紅豆控必搶

這次快閃店最受注目的就是抹茶費南雪和惠比壽費南雪，這兩款是第一次來台限定銷售，將日式極致食材與法式傳統烘焙完美結合。

京・匠抹茶費南雪

嚴選來自日本遺產第一號茶產地京都和束町的頂級宇治抹茶，將天然馥郁的茶香揉入法式費南雪中，入口先是優雅迷人的抹茶茶韻，尾韻則散發濃郁的奶油與杏仁香氣，呈現唯有京都才能孕育出的細膩層次。10入禮盒1150元。

▲嚴選來自日本遺產第一號茶產地京都和束町的頂級宇治抹茶，將天然馥郁的茶香揉入法式費南雪中。





惠比壽費南雪／大納言紅豆

以日本掌管財富與福氣的惠比壽神為靈感，選用顆粒飽滿、象徵圓滿順遂的日本大納言紅豆。沉穩雅緻的金裝禮盒，極具好運、繁榮與驅邪納福的美好寓意，堪稱今年最體面的商務與節慶送禮首選。10入禮盒980元。

▲選用顆粒飽滿、象徵圓滿順遂的日本大納言紅豆。





中秋禮盒一次集結

除了兩款日本直送的限定風味，HENRI CHARPENTIER也同步推出另外三款台灣限定中秋禮盒，滿足甜點愛好者與有送禮需求的朋友。

HC 精選洋菓子綜合款禮盒

匯集品牌最受歡迎的法式燒菓，一次收錄原味與巧克力費南雪、原味與巧克力夾心餅乾，以及瑪德蓮、焦糖、開心果、覆盆子、抹茶等豐富風味。

夾心餅乾綜合款禮盒

精選品牌經典原味費南雪、瑪德蓮，以及明星商品原味與巧克力夾心餅乾。

原味費南雪禮盒

以品牌最引以為傲的招牌金黃原味費南雪為主角，呈現最純粹的法式奶油香氣。





快閃門市與優惠總整理

想要品嚐日本第一費南雪的頂級魅力，記得把握短短 20 天的快閃期限前往採購：

快閃期間：9月11日～9月30日

快閃地點：台北 SOGO 復興館 B3F 活動區

開幕好康：單筆消費滿1,400元可享100%中獎扭蛋乙次（數量有限、送完為止）





異國風中秋禮盒

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