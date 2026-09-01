還在吸薄荷款？泰國全新「咖啡味鼻通」紅爆社群，不攝取咖啡因也能24時吸咖啡香醒腦

薄荷跟藥草的鼻通聞多了，還真的沒聞過咖啡味的鼻通。編輯王瀅瀅表示，下回去泰國又多一個必買！

許多前往泰國旅遊的遊客，在逛當地藥妝店或7-11超商時，購物籃裡一定少不了必買伴手禮泰國鼻通。過去大家普遍習慣購買薄荷或草藥風味，但近期一款話題度極高的新穎「咖啡味鼻通」在Threads與Instagram等社群平台上掀起猛烈討論。這款由泰國品牌MINZZ推出的Coffee Gadget咖啡味鼻通，不僅徹底打破大眾對傳統藥草鼻通的既定印象，更將濃郁清爽的咖啡香氣完美融入隨身提神小物中，為喜愛咖啡香、追求生活儀式感與新鮮感的潮流族群，帶來兼具實用與時尚感的全新醒腦選擇。

▲泰國品牌MINZZ推出的Coffee Gadget咖啡味鼻通，成為近期社群話題焦點。(圖：Minzz Thailand)

不愛喝咖啡也能用！開蓋輕吸一口就能迅速醒腦

泰國的鼻通文化發展十分成熟，從成分到外觀不斷推陳出新。這款咖啡味鼻通最大的亮點，莫過於其柔和香醇的咖啡氣息，讓人在吸嗅時感到清涼舒適且完全不刺鼻，特別適合在工作、學習或通勤感到倦怠時使用。

最棒的是，就算是不愛喝咖啡或擔心睡前攝取咖啡因的人也非常適合，比起真的喝下一杯咖啡，只要打開蓋子輕輕一吸，就能隨時隨地享受咖啡香帶來的清爽醒腦感；使用後也只需將蓋子緊閉保存，極為便利。

▲不需攝取咖啡因或真的喝下一杯咖啡，連不愛喝咖啡的人也能輕鬆享受這股醒腦清香。(圖：Minzz Thailand)

不只是提神神器！附贈質感掛繩秒變時尚穿搭單品

除了香氣獨特，這款鼻通的外觀設計同樣相當吸睛。俐落帥氣的輪廓極具質感，且小巧輕便易於攜帶。購買某些商品套組更隨鼻通附贈專屬掛繩，不僅能掛在脖子上或包包上防丟，更能直接作為日常穿搭的潮流配件。

目前這款商品主要可透過泰國當地藥妝通路、潮流選品店或指定電商平台購買。無論是買來自己隨身攜帶，還是在旅遊時作為伴手禮贈送給親朋友好友，都非常體面又實用。下回去泰國旅遊時，記得找找它的蹤跡！

▲質感外型搭配專屬掛繩，讓隨身帶的提神鼻通瞬間升級為時髦穿搭配件。(圖：Lazada、Minzz Thailand)

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