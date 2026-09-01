聚餐只是第一站！從韓式料理、人氣Buffet一路玩到特色旅宿，10大吃喝玩住提案搭配滙豐銀行信用卡優惠一次收藏

好不容易把大家約出來，當然不一定吃完飯就散場！一頓聚餐可以是行程的開始，吃飽後找個地方走走、安排一場體驗，興致來了甚至直接住上一晚，把原本幾個小時的相聚延伸成一趟小旅行。尤其難得遇上彼此都有空的日子，與其匆匆吃完一餐，不如順勢把接下來的行程也安排起來。



這次就從「吃」開始，集結韓式豆腐鍋、韓式燒肉、泰式料理、美式餐廳與飯店Buffet等不同選擇，無論好友相約或家庭聚餐，都能找到適合的口味；想讓行程繼續，也有旅遊體驗、特色旅宿、度假酒店及國內外住宿預訂等選擇，從一頓飯到一趟旅行，想怎麼安排都能找到靈感。



▲10大吃喝玩住提案搭配滙豐銀行信用卡優惠一次收藏

搭配滙豐銀行信用卡指定優惠，還能享指定餐廳贈餐、用餐折扣，以及旅遊體驗、訂房與住宿等優惠。從一頓聚餐延伸到下一站行程，不論想簡單吃頓好料，還是一路玩到住上一晚，都能替接下來的相聚與旅行多準備幾個好選擇。

韓式料理聚餐就這味！涓豆腐

想揪朋友來場韓式料理聚餐，熱騰騰上桌的嫩豆腐煲總是讓人食慾大開。涓豆腐自2008年進入台灣，以招牌「嫩豆腐煲」打響名號，選用非基因改造黃豆製成豆腐，搭配多樣韓國食材與調味料，入口綿密滑嫩，也能品嚐黃豆本身的濃郁香氣。



▲涓豆腐

除了招牌嫩豆腐煲，店內還有數十道韓式特色料理可以搭配，多樣韓式小菜更可無限續盤，很適合好友或家人一起分享。聚餐想再加一道美味，出示指定手機優惠畫面，還能享贈「黃金酥炸嫩豆腐」乙份，讓整桌韓味更加豐富。地址：全台門市資訊請見官方網站優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：出示手機優惠畫面，享贈「黃金酥炸嫩豆腐」乙份（市價208元）。

經典韓味一次滿足！北村豆腐家

聚餐想一次吃到多種經典韓味，北村豆腐家把主餐、拌飯、小菜到甜點通通準備好了。除了多種風味的嫩豆腐煲與韓式料理，特色「韓式鑄鐵五色拌飯」也是人氣亮點，將各式小菜搭配特製韓風拌飯醬，在熱騰騰的鑄鐵鍋中拌出香氣與口感，也能依喜好換購不同口味的拌飯或炸醬麵。



▲北村豆腐家

想吃得更豐富，店內還有多樣韓式小菜免費無限供應，飯後再以人氣霜淇淋收尾，從主餐一路吃到甜點都充滿韓味。這次出示指定手機優惠畫面，再享贈「首爾韓式炸雞年糕」乙份，炸雞搭配韓式年糕，聚餐再多一道適合大家一起分享的人氣料理。地址：全台門市資訊請見官方網站優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：出示手機優惠畫面，享贈「首爾韓式炸雞年糕」乙份（市價168元）。

燒肉聚餐直接開烤！姜滿堂

喜歡大口吃肉的燒肉控，聚餐清單可以收下姜滿堂！品牌名稱取自韓文「존맛탱（Jon Mat Taeng）」發音，有著「哇！這東西超好吃」的意思，主打正宗韓國直火燒肉，從國產豬肉、美國牛肉到日本和牛都有豐富選擇，並依不同肉品特色搭配韓式醬汁醃製，讓肉香與醬香交織出更豐富的風味。



▲姜滿堂

主打韓式直火燒肉，以大火快速鎖住肉汁、烤出誘人焦香，再搭配新鮮蔬菜一起入口，吃起來更加爽快。除了燒肉，也能搭配經典韓式料理與調酒，特別適合三五好友相約開烤。出示指定手機優惠畫面，還能享贈「薄燒豬梅花」乙份，直接替這桌燒肉再加菜。地址：全台門市資訊請見官方網站優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：出示手機優惠畫面，享贈「薄燒豬梅花」乙份（市價280元）。

米其林必比登推薦泰國味！帕泰家

想換換口味來點酸辣開胃的泰國料理，連續六年獲米其林必比登推薦的帕泰家（Baan Phadthai）值得收入口袋名單。品牌名稱在泰文中有「河粉的家」之意，招牌泰式炒河粉更是來店必吃，由榮獲2021年泰國首位米其林年輕主廚獎的Chef Sujira Aom Pongmorn，以18種辛香料調製秘製醬汁，搭配Q彈河粉與新鮮食材大火翻炒，最後淋上檸檬增添清爽酸香。



▲帕泰家

除了招牌炒河粉，帕泰家也將當季食材融入多道傳統泰式料理，酸、辣、香氣交織的豐富滋味，很適合多人一起分享。這次出示指定手機優惠畫面，還能享贈「蝦醬芥藍」乙份，替整桌泰式料理再添一道經典風味。地址：全台門市資訊請見官方網站優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：出示手機優惠畫面，享贈「蝦醬芥藍」乙份（市價198元）。

牛排控來場炭火饗宴！The BBQ House

深耕超過17年的 The BBQ House，把對牛排的講究放在食材與火候上，嚴選高品質冷藏牛肉，現點現切後以高溫炭火燒烤，透過俐落的料理方式帶出肉品本身的香氣與風味。少了繁複修飾，反而更能感受一塊好牛排最直接的魅力。



▲The BBQ House

除了招牌牛排，餐廳也提供新鮮海鮮、手工義大利麵、燉飯及精選紅白酒，將肉舖的率性、牛排館的專業與餐酒館的輕鬆氛圍融合在一起。無論想和朋友大口吃肉、小酌聊天，或和重要的人好好吃頓飯，都很適合在這裡慢慢享用。地址：全台門市資訊請見官方網站優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享贈「經典炸魚」乙份。

一餐吃遍環球美味！茹曦酒店 SUNNY BUFFET

聚餐想讓大家各自挑喜歡的料理，Buffet就是最不容易出錯的選擇。由君品Collection餐飲團隊打造的茹曦酒店 SUNNY BUFFET，以玻璃帷幕引入自然採光，搭配挑高寬敞的用餐空間，從亞洲、日式到西式料理一次網羅，並依季節推出主題料理，讓每次造訪都有新鮮感。



▲茹曦酒店 SUNNY BUFFET

自2026年9月起更推出「環球異國美食節」，將橫跨歐美亞的特色料理與異國甜點搬上餐檯，適合趁著聚餐一次嚐遍多國風味。廣受好評的手工披薩服務也同步延續，內用每2至4人贈送一片9吋手工披薩、5至8人贈送兩片，依此類推，吃不完還能打包帶走，從環球料理、異國甜點到手工披薩，一餐就能享受豐富選擇。地址：台北市松山區敦化北路100號1樓優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：平假日用餐享95折。

聚餐後下一站去哪玩？奧丁丁體驗

吃完一頓好料，聚餐當然不一定就此結束。如果還想把行程繼續排下去，不妨找個不一樣的體驗，讓相聚時光再延長一些。奧丁丁體驗搜羅國內外多元特色行程，從手作美食、親子旅行、戶外活動，到台灣百岳攀登、冰島秘境探索等深度旅遊都有，不論想安排輕鬆半日遊，或挑戰一趟更具冒險感的旅程，都能依照喜好尋找適合的玩法。



▲奧丁丁

比起走馬看花的旅行方式，奧丁丁體驗更著重深入在地與特色體驗，並針對合作夥伴及行程品質進行把關。下一次想換個方式探索熟悉的城市，或開始規劃下一趟國內外旅行，都能從不同體驗中找到新的出遊靈感。優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：於奧丁丁體驗官網輸入優惠代碼「HSBC2026」，消費享95折。

玩得盡興就住一晚！OwlJourney訂房

行程安排好了，住宿當然也要跟上！OwlJourney是OwlTing集團旗下訂房平台，精選全球各具特色的住宿選擇，從設計民宿、海景飯店到適合多人入住的包棟Villa都有，從住宿風格到同行對象，都能依照自己的旅行需求慢慢挑選。



▲OwlJourney訂房

平台整合即時房型、價格與旅宿特色，可依照地點、日期及需求尋找住宿，不論是帶孩子來趟親子旅行、毛孩一起出發，或揪好友安排多人小旅行，都能找到適合的住宿選擇。『Owljourney 訂房平台也是2026年國旅補助核可的平台之一』，想把下一趟旅程安排得更完整，不妨從選一間喜歡的旅宿開始。優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：於OwlJourney訂房官網輸入優惠代碼「HSBC2026」，預訂全球各類住宿（飯店、旅宿、民宿），享95折。

日月潭住一晚！歸璞泊旅 Hotel Beore

想把旅行步調放慢，日月潭向來是適合安排兩天一夜的度假選擇。位於日月潭水社碼頭商圈的歸璞泊旅 Hotel Beore，從建築、室內空間到客房都融入自然設計美學，更曾獲多項國際建築及設計獎項，並入選國際小型奢華酒店聯盟（SLH）及希爾頓酒店會員計畫（Hilton Honors），2026年再獲米其林指南推薦旅宿肯定。



▲歸璞泊旅 Hotel Beore

除了住宿，這裡也把「吃」變成旅行的一部分。館內餐廳選用南投在地食材融入創意料理，並曾獲2025年食尚玩家旅宿大賞「殿堂級美食大獎」；入住後還能使用頂樓戲水池、星空Lounge及視聽娛樂室等設施。建築設計、餐飲與館內設施各有特色，很適合留一晚，慢慢感受日月潭的度假節奏。地址：南投縣魚池鄉中山路196號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享住宿63折。

一路玩到國境之南！墾丁夏都沙灘酒店

想把下一趟旅行安排到南台灣，墾丁的陽光、沙灘與海景總少不了度假氣息。墾丁夏都沙灘酒店北眺大尖山、南臨巴士海峽，坐擁潔淨的貝殼沙灘與大片綠地，普羅館、馬貝雅館及波西塔諾館沿著沙灘與椰林而建，從踏出飯店開始，就能感受濃濃的海濱度假氛圍。

墾丁夏都沙灘酒店



▲墾丁夏都沙灘酒店

除了看海放空，飯店也規劃多元海陸與親子主題活動，從踏浪戲水、欣賞夕陽到漫步園區，都能依照自己的步調安排。無論帶孩子來場親子旅行、揪好友一起出發，或單純想遠離城市度個假，都能在國境之南享受自在的海島時光。地址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：於墾丁夏都沙灘酒店官網訂房，享平日官網優惠價，每房贈「城思經典手沖咖啡」乙杯。滙豐銀行信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。



