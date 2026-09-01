皮克斯展台灣站票價公開！高雄皮克斯世界巡迴展早鳥票送周邊，打卡免費送雙人票

皮克斯世界巡迴展台灣站早鳥票9/4開搶！高雄皮克斯展早鳥套票送鑰匙圈，編輯鄭亦庭表示：13大主題展間絕對要拍。

皮克斯世界巡迴展台灣站票價公開！Mundo Pixar Experience 皮克斯世界巡迴展台灣站正式宣布於12月18日在高雄展覽館展出，展覽以10個經典電影主題打造13大主題展間，等比例還原經典電影場景，讓大人小孩都能穿越進皮克斯電影世界，早鳥商品套票也將於9月4日起在Klook獨家限量開搶，粉絲絕對要準時搶票，此外，也推出Pixar ball快閃打卡活動，只要完成任務，就有機會免費拿到VIP雙人票。



▲皮克斯展台灣站票價公開！高雄皮克斯世界巡迴展13大主題展間，快閃打卡送雙人票先衝。



▲高雄皮克斯世界巡迴展早鳥商品套票！9月4日起於Klook獨家限量開搶，粉絲們準時搶票。





皮克斯展台灣站1:1等比例還原電影場景

▲皮克斯展台灣站1:1等比例還原《玩具總動員》巨大版安弟房間，讓粉絲們化身玩具視角。





皮克斯展台灣站打卡任務送VIP雙人票

▲皮克斯展台灣站票價公開！高雄皮克斯世界巡迴展13大主題展間，快閃打卡送雙人票先衝。





皮克斯世界巡迴展《Mundo Pixar Experience》將10個皮克斯電影打造13大主題展間，1:1等比例還原皮克斯經典電影場景，展區包含《玩具總動員》巨大版安弟的房間，讓大家化身玩具視角，與胡迪、巴斯光年一起拍照打卡，也能進入《怪獸電力公司》的工廠現場展開冒險，透過13大主題展間帶給大人小孩最沉浸式的皮克斯奇幻體驗。這次皮克斯展覽台灣站搶先推出限時限量早鳥套票，只要在9月4日至9月30日期間購買早鳥單人、雙人套票，就能把台灣站獨家限定「造型鑰匙圈盲包」帶回家，此外，更推出Pixar ball全台快閃任務，只要在快閃現場與巨型皮克斯球合照、按讚粉專並上傳留言tag好友，就有機會活獲得VIP 雙人免費入場門票。

Mundo Pixar Experience皮克斯世界巡迴展台灣站 展覽資訊

展覽地點：「高雄輕軌－高雄展覽館站C8」海邊路與成功二路交匯處展出日期：2026/12/18 (五) – 2027/4/18 (日)

Mundo Pixar Experience皮克斯世界巡迴展台灣站 票價資訊

早鳥套票

販售時間：9/4至9/30

票價：單人790元(套票禮：台灣限量鑰匙圈盲包1個)

雙人票1500元(套票禮：台灣限量鑰匙圈盲包2個)

售票通路：Klook獨家限量開搶





販售時間：9/4至9/30 票價：單人790元(套票禮：台灣限量鑰匙圈盲包1個) 雙人票1500元(套票禮：台灣限量鑰匙圈盲包2個) 售票通路：Klook獨家限量開搶 預售票

販售時間：10/1至12/17

票價：單人850元、雙人1650元





販售時間：10/1至12/17 票價：單人850元、雙人1650元 展期票

販售時間：2026/12/18至2027/4/18

平日單人全票：現場購票950元、網路購票890元、現場優待票870元、網路優待票 850元

假日單人全票：現場購票990元、網路購票930元、現場優待票910元、網路優待票890元



優待票：年满24個月以上兒童及高中職(含)以下之未滿18歲之學生。

敬老票/愛心票請於展覽現場購買：

1、年滿65歳以上長者

2、身心障礙人士及其一位陪同者持有身心障礙票或敬老票者，入場時必須出示有效的身心障礙手冊或年齢證明以供查驗。





Pixar ball 全台快快閃貴賓任務 活動資訊

衝高雄皮克斯展前，先朝聖人氣IP台北展覽、快閃店

快閃活動時間地點：9/5~9/6新北市三重大都會公園9/19~9/20台北松山文創園區10/3~10/4桃園華泰名品城10/17~10/18台中LaLaport11/7~11/8高雄衛武營11/28~11/29台南藍曬圖文創園區活動辦法：1、於快閃現場與巨型Pixar ball 拍下最吸睛的合照2、按讚加入粉絲團，並將合照上傳至「本篇貼文」留言區3、留言中 @Tag 一位朋友，即完成 VIP抽獎資格登記完成任務者，將有機會獲得全台首波「貴賓紅毯日」VIP 雙人入場門票。

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