2026國旅補助極致省錢法！宜蘭綠舞一泊二食每人免1,900元，泡湯滑索貓咪水豚體驗一次搞定

2026國旅補助重磅上路，宜蘭綠舞飯店推出一泊二食專案，每人不到1,900元起即可入住。窩客島資深編輯李維唐表示，這次專案不僅房價折抵有感，更佛心加碼旺日免加價與送下午茶，堪稱今年宜蘭最欠住的度假首選。

每逢季節更替之際，安排一趟不趕行程的旅行，總是許多人重拾生活步調的方式。位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店，配合2026年9月1日上路的國旅補助政策，順勢推出「假期出走中」一泊二食住房專案，把住宿優惠與園區體驗深度結合，讓旅人在享受折扣的同時，也能獲得質量兼具的完整旅程。

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店全景鳥瞰圖，展現廣闊日式園區與龜山島絕美景色。 圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



房型設計與補助折抵細節

這套專案在房型設定上兼顧了不同出遊型態的需求。適合雙人成行的玥雙人客房，在套用首晚補助折抵後價格為4,890元起，非常適合情侶或好友展開兩天一夜的輕旅行。若是四人同行的親子家庭或朋友組合，選擇嵐四人客房在補助後價格為7,590元起，換算下來每人平均花費不到1,900元。若規劃連住兩晚，最高可折抵2,000元。凡是在9月30日前完成預訂並於10月31日前入住者，還可享有週一至週四旺日免加價優惠，隨房加贈黑RURU CAFÉ雙人下午茶，大幅提升平日出遊的超值感受。

▲採光極佳的客房空間，提供旅客舒適自在的渡假住宿體驗。 圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

和風造景與園區多元體驗

晨間在房間的大片落地窗前遠眺龜山島景緻並享用精緻早餐後，隨即能踏入綠舞獨具特色的日式主題園區。專案提供四選一的經典體驗，旅客可以換上經典日式浴衣漫步於和風庭園間拍照，或是選擇前往黑RURU CAFÉ或擼LALA Sweets，在笑笑羊與貓店長圍繞下享受寧靜午後。偏好手作創作的旅人，則能透過Sasa Play灑畫體驗將專屬作品帶回家。專案同時涵蓋卡比巴拉躍湖號滑索體驗，讓旅人體驗從高處滑過湖面的清脆微風與刺激感。

▲卡比巴拉躍湖號滑索體驗，享受從高處滑越湖面的刺激感。 圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



溫泉風呂與夜間舒適體驗

除了園區體驗外，飯店內部的休閒設施也展現出濃厚的渡假氛圍。旅人可以在風呂浴場體驗日式泡湯，或是前往戶外景觀游泳池伸展放鬆。夜幕低垂時，飯店更提供住客限定的免費宵夜時光，現場亦提供各式調酒與飲料點購服務，讓整趟行程無需在外奔波，在飯店內就能沉浸於舒緩放鬆的夜晚。

▲經典四選一體驗中，旅客可換穿經典日式浴衣於園區和風造景間合影留念。 圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

平日住宿獎助與點數兌換玩法

本次國旅補助活動更延伸至樂園園區消費。旅客完成「平日住宿獎助」登錄後即可獲得相對應的樂園點數，用來兌換園區的各項指定商品與體驗。其中70點可兌換50元折抵券，500點可兌換350卡比冒險套票，600點可兌換399 DIY自由配，900點則可換取599樂遊趣。趁著補助期間選擇平日走訪宜蘭，不僅能避開週末人潮，更能以順暢的節奏享受更具質感的度假生活。

▲前往黑RURU CAFÉ，與可愛笑笑羊近距離互動並品嚐雙人下午茶。 圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理







國旅「假期出走中」一泊二食住房專案

活動時間：訂房日期即日起至2026年10月12日；入住日期即日起至2026年11月30日

活動內容：

玥雙人客房首晚補助後最低4,890元起，連住兩晚最高可折抵2,000元。

嵐四人客房首晚補助後7,590元起，平均每人不到1,900元。

於2026年9月30日前訂房且於2026年10月31日前入住，享週一至週四旺日免加價，再贈黑RURU CAFÉ雙人下午茶。

專案內含早餐、經典體驗四選一（經典浴衣體驗、黑RURU CAFÉ或擼LALA Sweets雙人下午茶、Sasa Play灑畫）、卡比巴拉躍湖號雙人滑索、文創小舖DIY及免費住客宵夜。

完成平日住宿獎助登錄可獲樂園點數，70點換50元折抵券、500點換350卡比冒險套票、600點換399 DIY自由配、900點換599樂遊趣。

宜蘭綠舞國際觀光飯店

店家地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

官方網站：https://www.dancingspaces.com.tw/

享受完宜蘭綠舞的日式慢旅還意猶未盡嗎？我們為您整理了全台國旅補助的熱門住宿清單與順遊路線

推薦閱讀：2026平日國旅補助神省攻略！高雄漢來住房折2,400元享高空貴賓軒與島語吃到飽。

推薦閱讀：國旅補助開跑！小鹿文娛全臺旅宿響應推出85折優惠，花蓮指定房型驚喜享0元入住。

推薦閱讀：最高現省3700元！2026國旅補助加碼「生日禮金」這天前登記，卡關解法+常見問題一次看。