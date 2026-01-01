台中西屯人快看！北村豆腐家插旗Jmall首三日飲料暢飲加碼炸物5折

韓式料理品牌北村豆腐家於2026年9月2日進駐台中Jmall，推出首三日飲料暢飲與里民加價購活動。資深編輯李維唐指出，這次展店搭配在地專屬優惠，能精準鎖定西屯商圈消費群，創造高聲量與回訪率。

微涼初秋之際，最能撫慰心靈與味蕾的莫過於一鍋熱氣騰騰的韓式料理。當滾燙濃郁的湯頭在黑色砂鍋中咕嘟作響，伴隨著豆腐的綿密口感與澎湃配料，總能讓人在忙碌的生活步調中找到片刻的幸福感。廣受許多美食愛好者好評的知名韓式料理品牌《北村豆腐家》，宣佈將於2026年9月2日正式走進台中美食熱區Jmall，為中台灣的美食地圖注入一股熱騰騰的道地韓味。作為品牌在全台的第27間門市、同時也是大台中地區的第5間指標性據點，這次落腳西屯區，無疑為在地的饕客們帶來了全新的用餐選擇。

▲經典北村嫩豆腐煲搭配熱騰騰的鑄鐵拌飯與多款韓式小菜，展現豐盛餐桌風貌。圖／北村豆腐家提供；窩客島編輯李維唐整理



經典韓食強勢插旗台中西屯美食戰區

深耕台灣餐飲市場多年的《北村豆腐家》，一直以來憑藉著實惠價格與正宗韓味吸引著無數忠實顧客。店內核心的靈魂美味，首推湯頭鮮美濃郁且豆腐綿密的韓式嫩豆腐煲，搭配在熱燙鑄鐵鍋上滋滋作響、鋪滿香氣的鑄鐵拌飯，交織出層次豐富的品嚐體驗。此外，桌上無限量供應的各式韓式小菜，以及餐後那一口讓人意猶未盡的人氣霜淇淋，更讓每一位到訪的顧客都能享受到兼具豐盛與儀式感的道地韓式餐桌風貌。

▲品牌主打各式口味濃郁的韓式嫩豆腐煲，配料豐富滿足饕客味蕾。圖／北村豆腐家提供；窩客島編輯李維唐整理

▲滿滿鮮美蛤蜊與嫩滑雞肉交織出濃郁湯頭，香蒜風味令人回味無窮。圖／北村豆腐家提供；窩客島編輯李維唐整理



首三日優惠狂歡兩人同行享有飲料無限暢飲

為了與喜愛韓料理的民眾分享建店喜悅，《北村豆腐家》特別規劃了一整個月的驚喜回饋。首波亮點活動自2026年9月2日開幕當天下起，一路持續至2026年9月4日止。活動期間只要兩人同行前來台中Jmall門市現場用餐，即可免費升級享用原價158元的飲料無限暢飲。讓消費者能在品嚐熱氣騰騰嫩豆腐煲的同時，搭配沁涼順口的飲品，享受極致舒暢的用餐時光。本項開幕限定優惠每日限量提供200組，送完為止。

▲用餐完畢後享有一支沁涼香甜的人氣霜淇淋，為完美的韓食饗宴劃下句點。圖／北村豆腐家提供；窩客島編輯李維唐整理

鄰里專屬福利好鄰居出示證件享炸物半價

展現對在地社區的濃厚情誼，《北村豆腐家》在2026年9月5日至2026年9月9日期間，隆重推出專屬於在地好鄰居的「身分證拿出來」回饋方案。凡是兩人同行用餐，只要其中一位出示居住地為台中市西屯區「福林里」的有效身分證件，於店內點用任一韓式嫩豆腐煲，就能以5折的半價優惠，加購市價238元的「北村炸物拼盤」乙份。外酥內嫩的金黃炸物配上滾燙韓食，讓人大呼過癮。此項加購優惠每日限量100份，單桌單次限享優惠乙次。

▲北村炸物拼盤包含金黃酥脆的炸雞塊、薯條與甜不辣，搭配特製沾醬十分澎湃。圖／北村豆腐家提供；窩客島編輯李維唐整理



整月好康大方送消費滿額即贈500元料理券

除了首週的精采活動外，寵客的驚喜更蔓延至整個九月。自2026年9月2日起至2026年9月30日止，只要在台中Jmall門市內單筆消費滿500元，就能獲得價值500元的專屬料理券乙張。顧客只需下載「豆府鐵粉卡」APP並完成會員註冊，輸入券上的優惠序號，便能在下次用餐時免費換領包含草堂酥炸豆腐、新堂洞炒年糕、濟州傳統炸魷魚以及醬燒豬梅花等四款經典韓式美味。不妨把握九月初秋的舒適時節，相約親朋好友一同造訪台中Jmall，體驗一趟飽足又溫暖的韓式美食之旅。

▲外酥內嫩的草堂酥炸豆腐，搭配特調醬汁是不可錯過的招牌韓式點心。圖／北村豆腐家提供；窩客島編輯李維唐整理





開幕首三日飲料無限暢飲

活動時間： 2026年9月2日至2026年9月4日

活動內容： 兩人同行至台中Jmall門市用餐，享原價158元「飲料無限暢飲」優惠，每日限量200組。

福林里里民專屬5折加價購

活動時間： 2026年9月5日至2026年9月9日

活動內容： 兩人同行用餐，出示個人居住地為「台中市福林里」之有效身分證明文件，點任一嫩豆腐煲，享5折加購市價238元「北村炸物拼盤」乙份，每日限量100份。

消費滿額送500元料理券

活動時間： 2026年9月2日至2026年9月30日

活動內容： 店內單筆消費滿500元即贈「500元料理券」乙張，下載「豆府鐵粉卡」APP輸入序號，可兌換草堂酥炸豆腐、新堂洞炒年糕、濟州傳統炸魷魚及醬燒豬梅花等經典料理。





韓式料理品牌北村豆腐家 (台中Jmall門市)

門市地址： 台中市西屯區福林里台灣大道四段1038號（Jmall）

門市電話： 04-2463-4688

掌握了北村豆腐家最新的開幕好康之餘，這裡還有更多超高CP值的餐飲新訊等著你

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