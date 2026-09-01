開學後人群接觸大增！營養師公開「開學營養攻略」，幫孩子打好健康底子

開學後，孩子重新回到校園生活，每天與老師、同學近距離互動，從課堂學習、用餐、社團到課後活動，接觸的人與環境都比假期更加多元。生活節奏跟著改變，孩子也需要一段時間重新適應。對家長而言，除了關心孩子能不能跟上學習進度，也開始更加留意孩子每天的生活狀態與營養是否充足。面對開學後截然不同的生活型態，戴口罩、勤洗手及維持良好衛生習慣仍是日常生活不可少的基本功；除此之外，也別忽略從飲食與作息為孩子打好身體底子。
營養師媽咪的日常法寶：規律作息與穩定的營養補充
身兼營養師與母親的鄭惠文表示，成長期的孩子除了均衡飲食與充足睡眠，每日穩定攝取優質營養，才能為身體打下良好基礎。開學後孩子接觸的人與環境增加，生活步調也變得更加緊湊，她建議家長幫助孩子維持規律的作息與充足的睡眠，並將蛋白質、鈣質及多元營養自然而然地融入每天的飲食中。與其等到孩子狀態改變後才開始著急，不如提前建立規律的生活與飲食習慣，讓營養補充成為每天都能做到的小事，從日常一點一滴累積身體所需的營養，詳細鄭惠文營養師分享內容可見：https://reurl.cc/zODlWa。
孩子願意喝，才能讓營養補充成為每天的習慣
鄭惠文分享，身為營養師，平時除了留意孩子飲食是否均衡，也很重視孩子對食物的接受度。她認為，對成長中的孩子來說，再好的營養如果孩子不喜歡、不願意持續攝取，也很難真正落實在每天的生活中。因此，讓孩子願意喝、喝得習慣，是建立日常營養補充習慣的重要關鍵。
鮮乳含有優質蛋白質與鈣，是鄭惠文營養師家中每天都會準備的飲品。她將瑞穗極制鮮乳融入孩子的日常，早餐搭配吐司、地瓜或雜糧麵包，放學後也可作為點心。孩子實際飲用後，對自然乳香與清爽順口的口感接受度高，也願意在早餐或點心時間喝，讓每天補充鮮乳變得更自然。
孩子「願意喝」才是關鍵！挑選鮮乳的隱藏重點
而在實際生活中，營養是否能夠長期落實，除了營養本身，也和孩子「願不願意吃、願不願意喝」息息相關。鄭惠文認為，對成長中的孩子來說，再好的營養如果他們不喜歡、不願意持續攝取，也很難真正融入日常。鮮乳含有優質蛋白質與鈣，是她家中每天都會準備的飲品，而為了讓孩子喝得習慣，她選擇將瑞穗極制鮮乳融入孩子的日常。無論是早餐搭配吐司、地瓜或雜糧麵包，還是作為放學後的點心，孩子實際飲用後，對自然乳香與清爽順口的口感接受度極高，也更願意在早餐或點心時間主動喝，讓每天補充鮮乳變得輕鬆又自然。
靈活搭配，輕鬆融入開學忙碌日常
孩子從暑假回到校園，身體與生活節奏都需要一段銜接期。為了因應開學後緊湊的早晨與日常，瑞穗極制鮮乳提供了不同容量的貼心選擇：290毫升的小包裝方便孩子早餐飲用、放學後解饞，而930毫升則適合全家人依照不同需求搭配飲用。
家長們可於7-ELEVEN、全聯、萬家福、樂家康及相關網購通路輕鬆選購。鄭惠文營養師提醒，孩子的成長需要每天穩定累積，新學期就從一份營養均衡的早餐、一杯孩子願意喝的鮮乳開始，陪伴孩子穩穩適應校園生活，為成長打下最好的身體底子！