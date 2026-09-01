開學後人群接觸大增！營養師公開「開學營養攻略」，幫孩子打好健康底子

開學後，孩子重新回到校園生活，每天與老師、同學近距離互動，從課堂學習、用餐、社團到課後活動，接觸的人與環境都比假期更加多元。生活節奏跟著改變，孩子也需要一段時間重新適應。對家長而言，除了關心孩子能不能跟上學習進度，也開始更加留意孩子每天的生活狀態與營養是否充足。面對開學後截然不同的生活型態，戴口罩、勤洗手及維持良好衛生習慣仍是日常生活不可少的基本功；除此之外，也別忽略從飲食與作息為孩子打好身體底子。

▲開學後孩子重新回到規律作息與校園生活，成長期的孩子除了均衡飲食與充足睡眠，每日穩定攝取優質營養，才能為身體打下良好基礎。（圖／NOWNEWS攝)





營養師媽咪的日常法寶：規律作息與穩定的營養補充

身兼營養師與母親的鄭惠文表示，成長期的孩子除了均衡飲食與充足睡眠，每日穩定攝取優質營養，才能為身體打下良好基礎。開學後孩子接觸的人與環境增加，生活步調也變得更加緊湊，她建議家長幫助孩子維持規律的作息與充足的睡眠，並將蛋白質、鈣質及多元營養自然而然地融入每天的飲食中。與其等到孩子狀態改變後才開始著急，不如提前建立規律的生活與飲食習慣，讓營養補充成為每天都能做到的小事，從日常一點一滴累積身體所需的營養，詳細鄭惠文營養師分享內容可見：https://reurl.cc/zODlWa。



▲惠文營養師分享，孩子願意喝、喝得習慣，才能讓鮮乳自然融入日常；瑞穗極制鮮乳保留鮮乳中天然存在的乳鐵蛋白與免疫球蛋白兩種珍貴牛乳蛋白。（圖／鄭惠文營養師授權提供FB@RainBreadTracy）





孩子願意喝，才能讓營養補充成為每天的習慣

鄭惠文分享，身為營養師，平時除了留意孩子飲食是否均衡，也很重視孩子對食物的接受度。她認為，對成長中的孩子來說，再好的營養如果孩子不喜歡、不願意持續攝取，也很難真正落實在每天的生活中。因此，讓孩子願意喝、喝得習慣，是建立日常營養補充習慣的重要關鍵。



鮮乳含有優質蛋白質與鈣，是鄭惠文營養師家中每天都會準備的飲品。她將瑞穗極制鮮乳融入孩子的日常，早餐搭配吐司、地瓜或雜糧麵包，放學後也可作為點心。孩子實際飲用後，對自然乳香與清爽順口的口感接受度高，也願意在早餐或點心時間喝，讓每天補充鮮乳變得更自然。





孩子「願意喝」才是關鍵！挑選鮮乳的隱藏重點

而在實際生活中，營養是否能夠長期落實，除了營養本身，也和孩子「願不願意吃、願不願意喝」息息相關。鄭惠文認為，對成長中的孩子來說，再好的營養如果他們不喜歡、不願意持續攝取，也很難真正融入日常。鮮乳含有優質蛋白質與鈣，是她家中每天都會準備的飲品，而為了讓孩子喝得習慣，她選擇將瑞穗極制鮮乳融入孩子的日常。無論是早餐搭配吐司、地瓜或雜糧麵包，還是作為放學後的點心，孩子實際飲用後，對自然乳香與清爽順口的口感接受度極高，也更願意在早餐或點心時間主動喝，讓每天補充鮮乳變得輕鬆又自然。



▲家長們每日可從早餐著手，以鮮乳搭配吐司、地瓜或雜糧麵包，為孩子建立營養基礎。（圖／NOWNEWS攝）

靈活搭配，輕鬆融入開學忙碌日常

孩子從暑假回到校園，身體與生活節奏都需要一段銜接期。為了因應開學後緊湊的早晨與日常，瑞穗極制鮮乳提供了不同容量的貼心選擇：290毫升的小包裝方便孩子早餐飲用、放學後解饞，而930毫升則適合全家人依照不同需求搭配飲用。



家長們可於7-ELEVEN、全聯、萬家福、樂家康及相關網購通路輕鬆選購。鄭惠文營養師提醒，孩子的成長需要每天穩定累積，新學期就從一份營養均衡的早餐、一杯孩子願意喝的鮮乳開始，陪伴孩子穩穩適應校園生活，為成長打下最好的身體底子！



▲小包裝鮮乳方便孩子在上學前飲用，在忙碌早晨維持固定的乳品攝取與營養補充習慣。（圖／NOWNEWS攝）



