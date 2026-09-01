玩皮克敏換晚餐！運動部全新補助「揮汗有禮」辦法懶人包，最高每人爽領14次獎勵

本次領獎的門檻真的超低！編輯王瀅瀅表示，這下又更有動力出門玩皮克敏啦！

運動部為響應「99國民體育日」並落實全民運動理念，特別推出全新「揮汗有禮」運動補助活動！活動完全打破高門檻限制，主打「每天多動一點點」健康生活概念，民眾只需使用指定運動紀錄App上傳日常運動截圖，經審核通過後即可前往全家、7-ELEVEN、萊爾富及全聯等全台各大合作通路免費兌換雞胸肉、豆漿、鮮乳等健康好禮。這項超值福利每人每週皆可參與一次，在115年9月1日至11月30日活動期間內最多可免費兌換14次，想兼顧健康體態與省錢荷包的民眾絕不能錯過這份專屬運動獎勵！

▲運動部響應99國民體育日推出「揮汗有禮」補助，只要完成指定運動任務並通過審核，民眾每週都能前往合作通路免費兌換健康補給。

誰能領？門檻有多低？補助對象與任務條件一次看

此活動凡是年滿16歲以上、民國98年12月31日（含）以前出生的國民都能報名參與。即便年初已經抽中過運動幣的幸運兒，這次依然能重複參加，不過記得要到活動官網重新完成註冊與健保卡身分驗證。活動自115年9月1日開跑至11月30日，共規劃了14個週次。

本次運動任務分成三大類，民眾每週只要擇一完成即可。首先是「時間型」，單次運動維持30分鐘以上即可；再來是「步數型」，單日累積步數達到8,000步；最後則是「距離型」，單次健走或跑步滿5公里，或是騎自行車滿15公里即可。值得注意的是，不同筆紀錄不能合併計算，例如兩次15分鐘的運動可不能湊成30分鐘。同時也提醒大家務必誠實上傳，若經查證有造假或冒用等違規情事，將會被取消後續活動以及明年運動幣的參加資格。

▲補助對象為年滿16歲以上國民，即使曾抽中運動幣也能重新註冊參加本次加碼活動。

點數能換什麼？全台熱門超商超市任你兌換

運動完之後該怎麼犒賞自己？審核通過後獲得的加碼券，可以至全台共15,186家合作門市進行兌換。合作通路涵蓋便利商店包含全家便利商店（超過4,500家門市）、7-ELEVEN便利商店（超過7,350家門市）、萊爾富便利商店（超過1,800家門市），以及超市量販店如全聯福利中心（共約1,260家門市）、萬家福（共約62家門市）與樂家康（共約214家門市）。兌換品項以運動與健康相關產品為主，除了基本的沙拉、鮮乳、豆漿、茶葉蛋與雞胸肉外，還涵蓋穀物飲、現煮無糖茶飲及咖啡、運動與機能飲料、礦泉水/氣泡水、蔬果類、健康餐食、堅果及營養補充品、麵食，甚至是運動用品等豐富選擇。

雖然每人每週限領1張加碼券，但只要持之以恆連續14週達標，個人最高就能拿到14張好禮兌換券。領到的好禮兌換期限更是直接拉長至115年12月31日止，不必擔心當週發放就必須立刻用完。不過加碼券全台預計總共只發放200萬份，一旦額滿就會停止受理，想要週週領好康可得儘早開始行動！

▲審核通過獲得的加碼券可於全台逾1.5萬家超商及超市門市兌換豐富的健康美食與運動用品。

輕鬆上手！App選用與上傳防雷指南

活動參與流程也相當簡單，主要分為四大步驟：完成運動任務、上傳任務紀錄、審核通過、兌換好禮。在記錄運動數據時，只要使用手機中具備運動記錄功能的App即可，像是常用的Garmin Connect、Apple健身、Google Fit、Nike Run Club，甚至連邊走邊抓寶的遊戲App「Pikmin Bloom（皮克敏）」都在官方認可的建議名單內。如果你參加實體賽事，上傳清楚的電子或紙本完賽證明也同樣算數。

上傳紀錄時，民眾需至活動網站（500.gov.tw/registrant/）註冊登入後上傳當週截圖。畫面中必須清晰包含相關佐證欄位，如「運動日期」、「運動時間」、「步數」與「距離」等數據，以利官方進行審查。每週任務的計算週期為週一至週日，民眾必須在當週期限內完成上傳，絕不能跨週補傳過去的紀錄。資料送出後，原則上會於5個工作日內完成審查。審核通過取得資格後，至指定合作店家出示活動網頁中的加碼券條碼（QR Code或一維碼），即可輕鬆兌換專屬好禮。

▲指定App選擇多元包含Garmin、Apple健身甚至皮克敏截圖，亦可翻拍上傳電子或紙本完賽證明。

「揮汗有禮」補助懶人包

活動期間：115年9月1日10:00至115年11月30日24:00止（共14週）。

參加對象：年滿16歲以上，即民國98年12月31日（含）以前出生之國民。

三類指定任務（擇一完成）：【時間型】單次運動達30分鐘以上。／【步數型】單日累積達8,000步以上。／【距離型】單次健走/跑步達5公里以上，或單次騎自行車達15公里以上。

活動參與四步驟：完成指定運動任務 → 至活動官網上傳紀錄截圖 → 官方於5個工作日內完成審核 → 至合作店家出示網頁條碼兌換好禮。

獎勵機制：審核通過每人每週限領1張加碼券，14週最多可拿14張（全台總計發放200萬份，額滿為止）。

合作通路：7-ELEVEN、全家、萊爾富、全聯、萬家福、樂家康。

可兌換商品類別：乳品及穀物飲、現煮無糖茶飲及咖啡、運動及機能飲料、礦泉水/氣泡水、蛋白質食品、蔬果類、健康餐食、堅果及營養補充品、麵食、運動用品等。

使用期限：兌換期限至115年12月31日止。

注意事項：紀錄截圖須清楚顯示日期、時間、步數、距離等佐證欄位；每週紀錄須於當週上傳完畢，逾期不得補傳；若造假或冒用經查證屬實，將取消後續活動及明年運動幣參加資格。





看更多必知新訊

推薦閱讀：騎YouBike賺摳摳！Threads熱議「滿站借空站還」一趟10元入袋，網讚連飛輪課錢都省了。

推薦閱讀：最高現省3700元！2026國旅補助加碼「生日禮金」這天前登記，卡關解法+常見問題一次看。

推薦閱讀：自燃意外超驚悚！經濟部急召回8大品牌「行動電源」8.7萬台，免費換新退款方案一次看。

