繼光香香雞買一送一！連兩週5大人氣炸物第二件0元，最便宜18元就有

編輯 鄭雅之 表示：連兩週都有繼光香香雞買一送一吃，也太幸福了！

炸物控連兩週吃繼光香香雞買一送一！為了歡慶微涼秋日到來，繼光香香雞推出為期8天的買一送一超值好康，活動從9月3日開跑，連續兩個週末的週四到週日都有優惠。精選5大招牌熱銷炸物點心，只要現場購買就能直接拿到同品項的兌換小白單。平均算下來最俗只要18元就能開吃，不論是想找下班宵夜還是聚會點心，小資族絕對要先搶起來。

▲繼光香香雞秋日買1送1集結香香三角骨、蒜脆杏鮑菇、墨魚甜不辣、樂薯及甜心地瓜球等5大熱銷點心，一次滿足鹹甜炸物愛好者。 ▲酥脆炸物與薯條組合最適合聚會分享，搭配繼光香香雞秋季限時買1送1優惠，輕鬆帶回家享用。





繼光香香雞買一送一開跑

這次特別搜羅了5款饕客最愛的必吃清單，包含啃起來爽度爆表且越咬越香的「香香三角骨」，還有多汁鮮甜又帶有濃郁香氣的「蒜脆杏鮑菇」。喜歡Q彈口感的不能錯過海苔風味的「墨魚甜不辣」，金黃酥脆的「樂薯」更是解饞首選，最後再搭配一顆顆香甜軟糯的「甜心地瓜球」劃下完美句點。鹹甜交織的豐富品項一次滿足，買一份再送一張兌換券的方式，讓大家花銅板價就能輕鬆享受美味。

▲甜心地瓜球外酥內軟且香甜回甘，是繼光香香雞買1送1活動中深受大人小孩喜愛的熱門銅板點心首選。





下班宵夜首選銅板價炸物

繼光香香雞一直以來都是許多在地人心中不可或缺的街頭美食，不論是下班路過買一包當犒賞，還是週末夜裡跟三五好友聚會分享都很合適。這次特地選在微涼秋季祭出快閃好康，邀請大家在歡樂氛圍中一起分享熱騰騰的炸物小確幸。9月中旬開始就能拿著小白單回店兌換，想要省荷包又想滿足口腹之慾的小資族，一定要牢記活動日期衝一波。

▲繼光香香雞推出限時8天買1送1好康，平均最低18元起，快把握週末優惠衝一波。

繼光香香雞買一送一 活動資訊

活動時間：9月3日至9月13日，每週四、五、六、日限定，共計8天

優惠內容：購買指定人氣夯品，即贈同品項買1送1兌換券小白單1張。

兌換時間：9月14日至9月30日

指定品項與價格：

香香三角骨 L 130元

蒜脆杏鮑菇 78元

墨魚甜不辣 海苔 70元

樂薯 原味 65元

甜心地瓜球 35元





小資族最愛的美食優惠加碼吃！

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