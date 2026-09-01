扭蛋控快衝！萬代「美吉吊飾」限時代幣降價優惠開跑，全台四間門市款式地址一次看

萬代官方扭蛋店即日起推出美吉吊飾限時優惠，指定款式代幣直接從3枚降至2枚。美食旅遊資深編輯李維唐表示，這波降價大幅降低粉絲搜集門檻，是近期扭蛋圈高性價比的必衝活動。

走進扭蛋店看到滿滿的機台，轉動握把時那種期待未知驚喜的喀啦聲響，是許多人在忙碌生活裡最簡單的療癒時刻。日本萬代玩具公司旗下備受喜愛的「美吉吊飾」系列，這款原本就擁有極高討論度的隨身掛飾，近期在扭蛋迷圈子裡再次掀起熱烈討論。美吉吊飾最迷人的地方，莫過於將可愛的角色造型與日常生活功能完美結合。只要輕輕扣在雨傘握把、隨身背包的拉鍊、甚至各種文具小物上，原本平凡無奇的物品瞬間就能擁有專屬自己的亮眼識別度。對於經常在公共場所拿錯傘或找不到個人物品的人來說，這不僅僅是滿足少女心或收藏慾的小玩具，更是兼具實用價值的生活標記神器。

▲HELLO KITTY AMERICAN速食美吉吊飾全系列共5款，包含漢堡、蝴蝶結、牛奶瓶、薯條與爆米花造型。 圖 / 編輯 鄭亦庭 攝 ▲HELLO KITTY AMERICAN速食美吉吊飾全系列共5款，包含漢堡、蝴蝶結、牛奶瓶、薯條與爆米花造型。 圖 / 編輯 鄭亦庭 攝

代幣3枚直接降至2枚

為回饋廣大粉絲的熱烈支持，GBO萬代官方扭蛋專賣店宣佈推出超有誠意的期間限定優惠方案。從2026年8月28日起至2026年9月27日止，原本需要投入3枚代幣才能獲得一次扭蛋機會的指定美吉吊飾，在活動期間內直接下殺優惠為只要2枚代幣即可輕鬆入手。少一枚代幣看似微小的折抵，對於想要一次挑戰全套組合、或是發揮堅強毅力收集到特定心儀角色的資深扭蛋迷來說，無疑是極具吸引力的降價好康。省下來的代幣額度可以讓人在店裡多享受幾次轉動機台的驚喜樂趣，讓每一份擺在手心裡的療癒感都變得更加劃算。

▲柴犬美吉吊飾多款造型齊聚草地，包含趴睡、趴姿與站姿等療癒表情。 圖 / 編輯 鄭亦庭 攝



經典角色與療癒系動物大集結

這次參與降價優惠的指定商品種類相當豐富，橫跨了多個不同風格的經典IP與療癒系列。在眾多熱門機台當中，特別推薦6款錯過可惜的人氣款式。包含了融化人心且治癒感滿載的「柴犬美吉吊飾」與「茶犬美吉吊飾」，忠實呈現毛孩們呆萌可愛的各種姿態。此外還有搞怪可愛的「吉生物美吉吊飾」，以及換上美式速食裝扮、融合滿滿美式復古風情的「HELLO KITTY AMERICAN速食美吉吊飾」。懷舊迷更不能錯過勾起童年滿滿回憶的「塔麻可吉美吉吊飾2」，以及充滿經典粉紅魅力的「POSTPET美吉吊飾2」。無論偏好軟萌動物或是懷舊經典角色，都能在這次的機台陣容裡找到屬於自己的心頭好。

▲懷舊風十足的塔麻可吉電子雞美吉吊飾，細節還原經典像素螢幕圖案。 圖 / 編輯 鄭亦庭 攝

北中南4間萬代官方專賣店同步開跑

為了讓全台各地的扭蛋愛好者都能享受到這波超值折扣，本次優惠活動橫跨台北、桃園及高雄共4間指定GBO萬代官方扭蛋專賣店同步登場。台北地區的粉絲可以造訪位於信義區潮流地標ATT 4 FUN 4樓的門市，或是前往交通便利、充滿動漫文化的台北地下街58號櫃尋寶。桃園地區則進駐了極具質感的桃園區南平路「桃知道一號店」影城棟3樓。南部的朋友也能直接造訪位於高雄市前金區五福三路的大立A館4樓門市。各家門市皆提供豐富的專用代幣兌換服務與完整的機台展示，方便民眾利用週末假日揪親朋好友一同前來試試手氣。

▲POSTPET美吉吊飾2呈現精緻透明感的粉紅熊角色造型，散發甜美復古魅力。 圖 / 編輯 鄭亦庭 攝



一個月快閃優惠數量有限

這項充滿驚喜的降價優惠僅持續短短一個月的時間，由於指定「美吉吊飾」皆採用數量限定的方式現場提供，全台各門市的實際庫存將完全依據現場機台狀況為準。如果熱門款式在活動結束前提前完售，對應的優惠機台也可能隨之提前結束。全場機台均須使用門市專用代幣進行體驗，建議準備出發的扭蛋控們提早前往各間門市尋寶，把握這次少一枚代幣、多一次快樂的難得機會，將喜歡的角色吊飾通通帶回家。

▲柴犬美吉吊飾細節精緻，呈現出柴犬淘氣又治癒的日常動作。 圖 / 編輯 鄭亦庭 攝





GBO萬代官方扭蛋店 美吉吊飾期間限定優惠

活動時間： 2026/08/28～2026/09/27

|活動內容： 指定美吉吊飾原需3枚代幣，活動期間優惠為2枚代幣

指定店家

GBO萬代官方扭蛋專賣店 桃知道一號店

地址：桃園市桃園區南平路301號 影城棟3F|

營業時間：週日～週四 11:00–21:30；週五～週六及例假日前一天 11:00–22:00

門市電話：03-3469900

GBO萬代官方扭蛋專賣店 ATT 4 FUN 信義店

地址：臺北市信義區松壽路12號 ATT 4 FUN 4F

營業時間：週日～週四 11:00–22:00；週五～週六及例假日前一天 11:00–23:00

ATT 4 Fun

GBO萬代官方扭蛋店 台北地下街店

地址：臺北市中正區市民大道一段100號B1 58櫃

營業時間：週日～週五 14:00–20:00；週六～週日 11:00–21:00

GBO萬代官方扭蛋專賣店 大立店

地址：高雄市前金區五福三路57號 大立A館4F

營業時間：週日～週一 11:00–21:30

除了手刀前往萬代專賣店試手氣之外，還有這些隱藏版的生活雜貨與動漫周邊門市不能錯過

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