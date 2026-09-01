SOMA聯名if椰子水推出6款水果高山茶特調！隱藏版販賣機罐裝與限定購物袋一次看

手搖飲控又有新選擇！SOMA歡慶13週年，跨界聯手獲得國際金獎的泰國if 100%椰子水推出6款特調。窩客島資深編輯李維唐表示，這次雙方將椰香融入高山茶與咖啡，呈現極具層次的清爽風味，絕對是秋季必喝的爆款飲品。

手搖飲控又有全新打卡地標可以衝了！每到季節交替之際，總讓人想尋找一杯解膩又無負擔的極致特調。這次被譽為台灣精品手搖茶飲始祖的SOMA歡慶成立13週年，特別找來曾拿下食品界米其林ITI 2024風味絕佳獎章二星，以及Monde Selection 2023金獎殊榮的泰國if 100%椰子水跨界合作。雙方以自然純淨的泰國椰香為靈感基底，巧妙融入高山茶、蜜隱烏龍、在地鮮果與濃縮咖啡，一口氣推出六款層次感爆棚的聯名特調，打破大眾對椰子水只能單喝的傳統印象，為生活注入耳目一新的清爽儀式感。

▲泰國if 100%椰子水首度跨界精品手搖茶飲SOMA，攜手推出13週年期間限定聯名企劃。圖／SOMA提供；窩客島編輯李維唐整理



精品手搖始祖聯手獲獎椰子水交織職人工藝

來自泰國Innovative Food and Beverage Pte. Ltd.旗下的if 100%椰子水，持續拓展椰子水的多元飲用方式，本身帶有自然柔和的甘甜與純淨氣息。身為台灣精緻手搖飲始祖的SOMA，一直以來堅持以法式料理的嚴謹態度對待每一道工序，透過嚴選食材與獨家調配，用職人工藝精神搖出極致純粹且具深度層次的時尚特調。這次雙方團隊將椰子水的自然清甜與高山茶韻細緻融合，擺脫大眾對椰子水單一飲用的既定印象，從單純飲用延伸至更多元的風味搭配，讓椰子水的純淨輕甜為花果高山茶、烏龍與咖啡綻放細緻層次，在舌尖上交織出充滿現代質感的生活飲品新提案。

▲輕輕舉杯碰撞出生活微甜感！雙手拿著鮮豔果茶與輕柔椰香特調在門市前打卡拍照，呈現精緻手搖飲與日常生活完美結合的視覺美感。圖／SOMA提供；窩客島編輯李維唐整理

▲頂級得獎椰子水的極致風味！泰國if 100%椰子水曾獲食品界米其林二星殊榮，搭配各式彩虹般燦爛的特調飲品，打造出視覺與味蕾的雙重饗宴。圖／SOMA提供；窩客島編輯李維唐整理

六款聯名特調風味解析與限定隱藏版登場

本次聯名企劃打造了多款適合四季轉換之際的輕盈特調，每一款都展現獨特的風味魅力。 其中，果茶系列以嚴選水果風味為主角，帶來自然酸甜的清爽氣息。「芭樂花果高山茶香椰子水」以芭樂清甜果香交織高山茶淡雅茶韻與椰子水柔和甜感，再搭配Q彈寒天球，帶來清爽又有層次的口感。「洛神檸檬花果高山茶香椰子水」結合洛神微酸果韻與檸檬清香，再以高山茶與椰子水柔和收尾，酸甜清爽而不顯厚重。「青森蘋果花果高山茶香椰子水」以青森蘋果帶出清甜果香，襯托高山茶淡雅茶韻與椰子水柔和尾韻，口感清新順口。此外，外送平台Uber Eats也推出限定登場的「芒果高山茶香椰子水」以濃郁熟甜芒果果香融合高山茶淡雅清香，椰子水帶來柔和甜感，甜潤而不膩口。



對於偏好純粹茶韻或香醇咖啡的饕客，則有茶香與咖啡特調等多元選擇。喜愛茶感更鮮明的人可以選擇「雲朵烏龍茶香椰子水」，醇厚烏龍茶香率先展開，帶著溫潤煙燻氣息與淡淡回甘，椰子水的自然清甜柔化茶韻，尾韻細緻而悠長。想兼顧咖啡香與清爽感的咖啡控，則能試試「QQ咖啡椰子水」，以雙份濃縮咖啡調製，咖啡醇厚微苦與椰子水自然清甜彼此平衡，呈現濃郁又輕盈的反差風味。



除了現調飲品之外，門市還藏有獨家驚喜。敦化創始店販賣機於9月初更驚喜開賣每罐售價90元的限定罐裝「水梨花果高山茶香椰子水加蘭香子」，水梨清甜、茶湯淡雅與椰香彼此交融，透過蘭香子增加口感，讓消費者能把這份限定風味隨身帶著走。

▲智慧販賣機體驗滿分！敦化店販賣機換上專屬聯名設計包裝，指尖輕點就能買到限量罐裝特調，讓手搖飲購買過程充滿驚喜趣味。圖／SOMA提供；窩客島編輯李維唐整理

手繪藝術門市裝潢與限定品牌購物袋好禮

這次跨界合作不只停留在杯中的味蕾享受，也延伸至實體門市空間。SOMA中山概念店與永康旗艦店特別換上聯名玻璃窗貼，以椰子、茶葉、果實與調飲器具等手繪元素，串起兩個品牌的風味語言，打造出質感滿滿的打卡牆面。位於台北市大安區敦化南路一段187巷23號的敦化創始店，則以聯名設計包裝店內販賣機，讓消費者從門面到購買體驗都能感受濃厚的聯名氛圍。位於台北市大安區永康街7巷3號的永康店，以及位於台北市中山區中山北路二段20巷23號的中山概念店，也同步提供全系列聯名飲品。為迎接聯名登場，即日起消費者只要購買任2杯SOMA與if聯名飲品，即可免費獲得if品牌購物袋一個，數量有限送完為止。無論偏好哪一種風味，都能在這裡找到最對味的秋日輕盈特調。

▲東區街頭最美打卡角落！SOMA敦化創始店門面煥然一新，左側販賣機換上椰子樹手繪包裝，吸引無數手搖控駐足停下腳步拍照打卡。圖／SOMA提供；窩客島編輯李維唐整理











SOMA 13週年期間限定聯名企劃「SOMA × if 100%椰子水」

活動時間：即日起開賣，數量有限送完為止（敦化創始店販賣機限定罐裝預計9月初開賣）

活動內容：

13週年聯名企劃： 泰國if 100%椰子水首度跨界精品手搖茶飲SOMA，攜手推出SOMA 13週年期間限定聯名企劃，以if 100%椰子水為基底，融入高山茶、蜜隱烏龍、花果與咖啡等風味，打造六款聯名飲品。

門市限定贈禮： 即日起，消費者於門市購買任2杯 SOMA × if 聯名飲品，即可獲得 if 品牌購物袋1個，數量有限、送完為止。

限定門市裝潢： SOMA中山概念店與永康旗艦店換上聯名玻璃窗貼，以椰子、茶葉、果實與調飲器具等手繪元素串起品牌語言；敦化創始店則以聯名設計包裝店內販賣機。

指定聯名店家

敦化創始店：台北市大安區敦化南路一段187巷23號

永康店：台北市大安區永康街7巷3號

中山概念店：台北市中山區中山北路二段20巷23號

新品條列整理

芭樂花果高山茶香椰子水（含寒天球）： 售價100元，以芭樂的清甜果香交織高山茶的淡雅茶韻與椰子水柔和甜感，搭配Q彈寒天球。

洛神檸檬花果高山茶香椰子水（含寒天球）： 售價100元，結合洛神的微酸果韻、檸檬清香，並以高山茶與椰子水柔和收尾。

青森蘋果花果高山茶香椰子水（含寒天球）： 售價120元，以青森蘋果帶出清甜果香，襯托高山茶淡雅茶韻與椰子水柔和尾韻。

芒果高山茶香椰子水 12oz（含寒天球）： 售價95元，Uber Eats外送平台限定，以濃郁熟甜芒果果香融合高山茶淡雅清香與椰子水柔和甜感。

雲朵烏龍茶香椰子水： 售價100元，烏龍醇厚茶香帶著溫潤煙燻氣息與淡淡回甘，由椰子水自然清甜柔化茶韻。

QQ咖啡椰子水： 售價100元，以雙份濃縮咖啡調製，呈現咖啡醇厚微苦與椰子水自然清甜的平衡風味。

水梨花果高山茶香椰子水（含蘭香子）： 售價90元，敦化創始店販賣機9月初限定開賣罐裝，融合水梨清甜、茶湯淡雅與椰香，並加入蘭香子增加口感。

享受完椰香與茶韻交織的風味饗宴後，這裡還有更多近期不能錯過的熱門美食與打卡新地標

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