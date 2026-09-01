全家木瓜牛奶霜淇淋買2送2！KITTY公仔果汁瓶、紅龜粿奶茶7款新品加碼喝

編輯 鄭雅之 表示：全家這次新品也太欠買！HELLO KITTY公仔瓶蓋果茶可愛到不行～

全家這次又有話題新品報到，跨界攜手健身網紅Peeta創立的品牌，重磅推出全台首款低脂版「木瓜牛奶霜淇淋」，同步推出「紅龜粿風味奶茶」與「點點心港式厚奶茶」等創意飲品。除了滿足饕客的味蕾，門市更搭配「KINGJUN」萌系周邊與「可口可樂」限定迷你販賣機加價購，加上隨買跨店取買2送2等豐富優惠，徹底攻佔大家的日常生活。



▲全家首創低脂木瓜牛奶霜淇淋，聯名健身品牌STEPV推出低熱量秋季限定冰品。

▲全家獨家販售HELLO KITTY果汁飲，立體頭像瓶蓋拆下即可作為可愛匙圈或吊飾使用。





低脂木瓜牛奶霜淇淋無負擔開吃

這次全家「Fami!ce」再次翻玩經典，特別邀請健身網紅Peeta創立的運動品牌「STEPV」跨界合作，把過去熱銷的「木瓜牛奶風味」改版為低脂配方。嚴選台灣在地木瓜果汁搭配香醇奶香，甜而不膩且尾韻清爽，脂肪含量嚴格掌控。門市還推出會員日買2送2與每週五「康康五」2支55元等折扣，讓霜淇淋控能開心無負擔地享用美味。



▲健身網紅Peeta與全家跨界聯名，推出低脂配方的木瓜牛奶霜淇淋。





萌系KINGJUN周邊開搶

除了消暑冰品令人心動，人氣插畫家「KINGJUN」周邊商品也同步攻佔全家門市。消費滿額就能免費獲得「迷你吊飾包」，還能加價預購超可愛的「幽浮筆袋」與「不鏽鋼便當盒」。此外，這次開賣的「能量補給卡」保證回饋11%，包含禮物卡與隨機折價券，搭配指定電子支付滿額立折及衛生紙、茶飲買1送1，讓消費者邊購物邊輕鬆省荷包。



▲全家攜手插畫家KINGJUN推出限量周邊，包含幽浮筆袋、不鏽鋼便當盒與能量補給卡。





創意飲品先搶HELLO KITTY果茶

全家飲料區這次也是亮點滿滿，全通路獨家引進「點點心港式厚奶茶」，完美重現茶餐廳濃郁風味，還有充滿台式懷舊感的「立頓紅龜粿風味奶茶」，把傳統糕點化為新穎飲品。日本知名品牌「PABLO」與經典肖像「HELLO KITTY」也接力推出高顏值果茶，其中瓶蓋還能拆下變成鑰匙圈，為日常隨手一杯的飲料增添不少生活樂趣與驚喜感。



▲全家飲料新品齊發，引進點點心港式厚奶茶、立頓紅龜粿風味奶茶與PABLO果茶系列。

▲購買台啤指定商品加價即可帶走MEGA隨行吸管杯，大容量設計方便攜帶。





限量質感周邊熱血登場

收藏控這次絕對會失心瘋，全家推出多款令人心動的限量加價購與贈品。只要購買指定飲品，就能加價把會發光又帶音效的「可口可樂迷你自動販賣機」帶回家，還有粉絲必搶的「航海王玻璃杯」與超大容量「台啤MEGA隨行杯」。另外購買「原萃」或「艾洛瑪咖啡」指定商品，更能免費獲得日系網布手提袋與立體娃包，滿足生活各種收藏與穿搭樂趣。



▲全家限定可口可樂迷你自動販賣機，具備經典曲線瓶發光與按壓音效功能。

全家 木瓜奶霜淇淋

售價：49元

優惠活動：

9月1日至9月3日，APP隨買跨店取買2送2。

9月5日至9月7日，APP隨買跨店取5支188元。

9月4日、11日、18日、25日，實體門市康康五任2支55元。





KINGJUN全家購了沒系列

即日起至9月1日，單筆消費滿299元免費贈KINGJUN迷你吊飾包。

9月2日至9月29日，單筆消費滿168元加59元，可預購KINGJUN幽浮筆袋。

9月2日起開賣KINGJUN能量補給卡，每張500元，包含500元禮物卡、55元紅利金與隨機商品優惠券，保證回饋11%。

9月2日至9月15日，單筆消費滿500元集1章，集滿1章可兌換100元購物金，或加價499元預購KINGJUN不鏽鋼便當盒，亦可兌換曠世奇派提拉米蘇雪糕、FMC楊枝甘露買一送一券。





全家週末優惠

9月4日至6日、11日至13日、18日至20日，使用全盈支付或悠遊卡單筆滿500元立折60元。

9月2日至9月15日，FMC超柔抽取式衛生紙售價248元，買1串送2瓶指定鮮乳。

9月2日至9月29日，指定FMC茶系列第二件10元、指定冰品第二件5元、FMC 80抽銀離子抗菌濕紙巾與FMC酒精擦濕巾80抽售價89元享買一送一。





全家飲品新品推薦

點點心港式厚奶茶，售價39元。

立頓紅龜粿風味奶茶，售價38元。

PABLO蜜香柚子金萱，售價35元。

PABLO茉窨青檸綠茶，售價35元。

HELLO KITTY芒果柳橙風味飲，售價129元。

HELLO KITTY蘿蔔蘋果風味飲，售價129元。





全家周邊加價購與滿額贈

9月2日至9月29日，指定可口可樂飲料任4件加219元，送可口可樂迷你自動販賣機。

9月2日至9月29日，指定Airwaves商品第二件6折，任3件加49元送航海王質感玻璃杯。

9月2日至9月29日，指定台啤商品任3件加99元送MEGA隨行杯，另享指定品3件82折、經典500cc兩件79元、金牌ONE 500cc兩件89元。

9月2日至9月29日，原萃全系列任4瓶免費贈日系網布手提袋。

9月2日至9月29日，艾洛瑪咖啡任4件免費贈立體娃包。





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