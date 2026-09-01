復古控回憶殺！7-11限定「黑松微縮柑仔店盲盒」4款隨意組裝，招牌還能當磁鐵

編輯 鄭雅之 表示：超級回憶殺柑仔店神還原耶！小七限定要先搶～
小時候放學最愛跑的古早味雜貨店，如今化身為最接地氣的辦公室紓壓神器，黑松這次將台灣人的集體記憶縮小成掌上擺飾，推出「黑松柑仔店微場景盲盒」，從9月2日開始在超商限定登場，只要購買2件指定飲料並加價299元就能擁有，集齊4款還能拼湊出一整間復古小店。
精緻微縮零件還原60年代風格
這套微縮模型將「經典雜貨櫃台」與「涼水補貨區」刻畫得相當細緻，經典小冰箱與電視機完美再現，最讓人驚喜的是經典「黑松瓶蓋招牌」還能拆下來當作造型磁鐵使用，搭配可愛的「FIN水寶」與「茶花水豚」吉祥物，讓收藏迷在組裝過程中重溫小時候買飲料的歡樂時光。
動態小組件增添手作組裝樂趣
除了靜態擺設之外，「懷舊剉冰機/彈珠台」以及「童玩與糖果區」更是充滿童趣，剉冰機居然真的可以手動旋轉，旁邊還擺放著超懷舊的糖果罐與小豬撲滿，所有零件都能自由擺放，讀者可以發揮創意打造專屬的懷舊小角落，展現獨一無二的生活美學與收藏品味。
黑松微縮柑仔店盲盒 販售資訊
活動通路：7-ELEVEN
活動時間：9/2至9/29
活動辦法：購買黑松指定品項任2件，即可加價299元兌換限量黑松柑仔店微場景盲盒任一款。
盲盒款式（共4款）：
- 經典雜貨櫃台
- 涼水補貨區
- 童玩與糖果區
- 懷舊剉冰機/彈珠台
可愛小物都要收藏！
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