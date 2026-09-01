王德傳中秋「同光・映月系列」重磅登場，首推限定杏蜜色茶罐

中秋節除了甜滋滋的月餅和蛋黃酥外，有一群人特別喜愛將茶作為獻禮。今年王德傳將南投杉林溪高山茶區的有透過高山烏龍和高山紅水烏龍呈現一山雙茶的特色，而且還第一次推出非紅色的包裝，典雅的杏蜜色茶罐更吸睛。

台灣高山茶一直以來是中秋禮盒的好選擇。百年茶莊王德傳於今年以「同光・映月」為主題推出中秋茶禮，將視角聚焦南投杉林溪高山茶區；透過「杉林溪高山烏龍」與「杉林溪高山紅水烏龍」打造一山雙茶的風味對照，更特別將 2014與2026年份的紅水烏龍加入這個提案，經典茶罐也換上限定杏蜜色，共推出三款禮盒與十種搭配，現在已經正式開賣。

▲透過杉林溪高山烏龍與杉林溪高山紅水烏龍打造一山雙茶的風味。





暖色茶香串起中秋情誼

從2026年的「馳光」延續到中秋的「同光・映月」，王德傳用「光」串連起今年節氣的故事。新春之光象徵向前奔赴，中秋之光則代表著人與人之間的映照與連結，這個概念在現代忙碌的生活中特別讓人有感。此外，為配合中秋溫暖氛圍，王德傳經典茶罐今年第一次推出限定杏蜜色，在流動的光影之間映照出屬於秋日的溫暖色澤。

▲王德傳用「光」串連起節氣故事，這個概念在現代忙碌的生活中特別讓人有感。





寫下「一山雙茶」絕美風味

杉林溪茶區在海拔約1600～1800公尺處，周邊擁有豐富的高山杉木，使茶葉帶有宛如木質調般的森林清新感，王德傳這次選用青心烏龍茶菁，透過發酵與烘焙，呈現同山頭的不同風味。

▲王德傳這次選用青心烏龍茶菁，透過發酵與烘焙，呈現同山頭的不同風味。

▲杉林溪茶區在海拔約1600～1800公尺處，透過發酵與烘焙，呈現同山頭的不同風味。





杉林溪高山烏龍

採輕度發酵與輕度烘焙，展現出甘甜、清新的高山茶韻與清香。

▲輕度發酵與輕度烘焙，展現出甘甜清香。





杉林溪高山紅水烏龍

採中度發酵與中度烘焙，在紅水烏龍獨特的熟果香氣與醇厚口感中，巧妙融入高山茶菁特有的清甜。

▲中度發酵與中度烘焙，在獨特的熟果香氣中巧妙融入高山茶菁特有的清甜。



同一產區、同一茶樹品種，因工藝的不同走向兩條全然不同的味覺路徑。一山雙茶僅是兩款茶的組合，更是愛喝茶的人從一杯茶中理解台灣烏龍發酵與烘焙變化的品飲提案。





預購總整理

王德傳2026 中秋同光・映月系列即日起在全台門市及官方通路正式販售

禮盒陣容：共包含3款質感禮盒、10種靈活搭配組合。

價格：最低售價980元起

推薦：首度推出的節慶限定「杏蜜色」茶罐及收錄2014與2026年份的紅水烏龍茶禮組合。





非傳統中秋禮盒

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