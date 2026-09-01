日本妖怪展在北投！北投文物館百鬼繚亂特展，超過100件妖怪館藏、妖怪主題餐超好拍

北投日本妖怪展！北投文物館攜推出臺灣首度日本妖怪文物特展《百鬼繚亂—妖怪WORLD》，編輯鄭亦庭表示：妖怪和菓子、妖怪集章也別錯過。

日本妖怪展覽在北投！北投文物館攜手日本唯一以妖怪為主題的「湯本豪一記念日本妖怪博物館」，推出臺灣首度日本妖怪文物特展《百鬼繚亂—妖怪WORLD》，展覽精選百餘件珍貴妖怪文物，時間橫跨江戶至昭和時代，展區各處也隱藏著妖怪的身影，完整呈現日本妖怪文化數百年發展軌跡，即日起至2027年2月14日於北投文物館展出，也推出妖怪主題餐、北投妖怪集章活動，讓你跟著日本妖怪們玩北投。



▲日本妖怪展覽在北投！北投文物館攜手湯本豪一記念日本妖怪博物館，推出臺灣首度日本妖怪文物特展《百鬼繚亂—妖怪WORLD》。(攝影：鄭亦庭)



▲北投文物館特展精選超過100件橫跨江戶至昭和時代珍貴妖怪館藏，即日起至2027年2月14日於北投登場，館內外可以看到日本妖怪身影。(攝影：鄭亦庭)





湯本豪一記念日本妖怪博物館大規模海外首展

▲北投文物館特展《百鬼繚亂》精選百餘件橫跨江戶至昭和時代珍貴妖怪館藏。(攝影：鄭亦庭)





北投文物館特展16公尺妖怪繪卷必拍

▲北投文物館特展《百鬼繚亂》由妖怪學者湯本豪一親自策展，展出16公尺長妖怪繪卷、歌川國芳等珍貴館藏。(攝影：鄭亦庭)





北投文物館特展四大展區

▲北投文物館特展《百鬼繚亂》由妖怪學者湯本豪一親自策展，展出16公尺長妖怪繪卷、歌川國芳等珍貴館藏。(攝影：鄭亦庭)



▲北投文物館特展《百鬼繚亂》精選百餘件橫跨江戶至昭和時代珍貴妖怪館藏。(攝影：鄭亦庭)





首度推出妖怪主題餐飲

▲北投文物館配合特展首度推出限定妖怪餐點，妖怪下午茶、妖怪和菓子必拍。(圖片來源：北投文物館)



▲北投文物館妖怪主題餐！妖怪懷石料理，將妖怪造型融入日式精緻餐點。(圖片來源：北投文物館)





北投妖怪散策護照

▲攜手臺灣插畫家角斯推出「北投妖怪散策護照」，並串聯北投10處文化據點集章。(攝影：鄭亦庭)



▲北投文物館特展精選百餘件橫跨江戶至昭和時代珍貴妖怪館藏，館內外可以看到日本妖怪身影。(攝影：鄭亦庭)





百鬼繚亂—妖怪WORLD特展 展覽資訊

北投文物館 參觀資訊

北投妖怪散策護照 活動資訊

北投文物館特展《百鬼繚亂》由日本當代代表性妖怪民俗學者與收藏家湯本豪一親自策展，更是湯本豪一記念日本妖怪博物館館藏首次大規模海外展出，精選百餘件妖怪文物，包括16公尺長的妖怪繪卷、歌川國芳等浮世繪名家作品，以及和服、印籠、昭和電影海報等珍貴館藏，帶大家從歷史、藝術角度重新認識日本妖怪對日本文化的深遠影響。北投文物館配合這次特展《百鬼繚亂》，在入口石階小徑就有妖怪眼睛的石燈籠，以及九尾狐、小豆洗等妖怪身影，走入館內更有提燈妖怪迎接大家，展場劃分為四大展區，首區「繪卷──百妖爭鳴」展出鎌倉至江戶時代的妖怪繪卷，其中兩件長達16公尺以上的巨幅長卷絕對要近距離觀賞，《百物語繪卷》更描繪廣島三次著名怪談《稻生物怪錄》，展現怪談文化的豐富想像。北投文物館特展《百鬼繚亂》第二展區「錦繪」展出歌川國芳、月岡芳年等名家作品，展現江戶時代木版印刷普及後，妖怪成為娛樂與諷喻時事的題材，「妖怪書籍的世界」則有鳥山石燕《畫圖百鬼夜行》等經典圖鑑與庶民出版物，「妖怪走入日常生活」呈現和服、印籠、雙六及昭和海報，此外，佳山藝廊「物怪街道」更介紹湯本豪一記念日本妖怪博物館、松江小泉八雲紀念館與境港水木茂紀念館，呈現日本山陰地區的重要妖怪文化。配合本次《百鬼繚亂》特展，北投文物館首度推出妖怪主題餐飲系列，包含期間限定的「妖怪懷石料理」、「妖怪下午茶」，以及「妖怪和菓子」，館方特別將日本妖怪意象巧妙融入料理、甜點設計中，運用季節新鮮食材呈現可愛的妖怪造型，讓大家看完展覽，也能來享用妖怪料理、下午茶休息。北投文物館特展這次還同步推出「北投妖怪散策護照」，不僅能憑護照參觀北投文物館、向陽心苑，護照本身也能集章，由臺灣插畫家角斯創作10位妖怪角色，串聯北投10處文化據點，每一站都設有專屬疊印印章，集滿就能浮現完整妖怪圖像，完成指定任務還可參加抽獎活動，讓大家跟著妖怪足跡漫遊北投古蹟、博物館與溫泉旅館，展開一場充滿驚喜與在地文化的百鬼夜行巡禮。展覽日期：2026年8月1日（六）至2027年2月14日（日）前期展期：2026年8月1日（六）至2026年11月15日（日）後期展期：2026年11月17日（二）至2027年2月14日（日）※本展部分展件採分期展出，後期將有新展件亮相。開放時間：週二至週日 10:00~18:00(週一休館，遇假日照常開放)票價：全票120元售價：350元，含北投文物館、向陽心苑門票使用期限： 即日起至2027.02.14販售地點： 北投文物館、北投中心新村、新北投車站、北投溫泉博物館、地熱谷小舖妖怪集章地點：北投溫泉博物館(豆腐小僧)、北投文物館(文福茶釜)、日勝生加賀屋國際溫泉飯店(天狗)、向陽心苑(貓又)、新北投車站(小豆洗)、北投中心新村(傘妖)、地熱谷庇護工場(家鳴)、北投亞太飯店(轆轤首)河童：原據點為北投梅庭，梅庭9月初開放前，暫駐 北投溫泉博物館九尾狐：原據點為水美溫泉會館，會館10月初開放前，暫駐 北投文物館

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▲日本妖怪展覽在北投！北投文物館攜手湯本豪一記念日本妖怪博物館，推出臺灣首度日本妖怪文物特展《百鬼繚亂—妖怪WORLD》。(攝影：鄭亦庭)



▲日本妖怪展覽在北投！北投文物館攜手湯本豪一記念日本妖怪博物館，推出臺灣首度日本妖怪文物特展《百鬼繚亂—妖怪WORLD》。(攝影：鄭亦庭)

▲北投文物館特展《百鬼繚亂》精選百餘件橫跨江戶至昭和時代珍貴妖怪館藏。(攝影：鄭亦庭)

▲北投文物館特展《百鬼繚亂》精選百餘件橫跨江戶至昭和時代珍貴妖怪館藏。(攝影：鄭亦庭)

