三麗鷗粉絲快衝！超萌「布丁狗包子店」快閃首爾，打卡蒸籠造景、消費滿額送包子禮盒

布丁狗變包子店老闆真的是可愛死了！編輯王瀅瀅表示，這個快閃店日期太短了，敲碗延長啊！

三麗鷗人氣明星「布丁狗」憑藉戴著棕色貝雷帽的黃金獵犬形象與圓滾滾療癒身軀，長久以來圈粉無數。繼先前於新世界百貨江南店登場的布丁狗麵包店主題常設店引爆話題後，這次他化身為大包子店老闆快閃首爾！超萌「布丁狗大口咬包子快閃店」正式於首爾龍山IPARK 몰熱鬧登場，全店以極具生活感的包子店為概念設計，不僅能近距離與主廚造型布丁狗及其好夥伴拍照打卡，現場更推出每日限量供應的主廚玩偶與圍裙套組，以及消費滿額即贈的專屬包子禮盒，絕對是近期韓國首爾自由行不可錯過的療癒景點行程。

▲布丁狗化身為大包子店老闆降臨首爾，結合特色餐飲概念與萌趣視覺，成為近期赴韓自由行不可錯過的療癒景點。

走進布丁狗開的包子店！拍完復古造景再入手限定周邊

快閃店將傳統包子店氛圍與三麗鷗萌趣元素完美融合，呈現出滿滿的幽默童趣感。全區特別規劃多處造景拍照打卡點與互動體驗，從店門口的復古招牌到蒸籠造景應有盡有，讓粉絲彷彿置身於布丁狗開的美味麵館中。

▲快閃店現場打造傳統包子店造景，滿滿蒸籠元素打造出趣味十足的打卡聖地。

周邊商品更是玲瑯滿目，從需要預購的80公分主廚特大號玩偶、扎實飽滿的大型包子靠枕，到每日限量50份的主廚玩偶搭配圍裙組合，無一不展現精緻細節。此外，每日限量100份的精美餐具套組、壓捏感十足的包子盲盒捏捏樂、造型手機殼與各式隨身吊飾等生活雜貨通通準備齊全，甚至還推出快閃店限定的特別扭蛋機，多款超萌周邊隨時準備榨乾粉絲的荷包。

▲多款限定周邊商品一應俱全，每日限量發售的主廚玩偶與餐具組更是搶手目標。

首爾行程必排這站！消費滿額限量包子禮盒免費送

想要順利入場血拼，入場規則必須掌握清楚。活動全數採用現場登記制，無開放線上預約，平日與假日每日上午09:30起便會在現場開放平板電腦進行登記，若現場無等待人潮則可直接入場。為了維持現場參觀品質，叫號後須於15分鐘內報到，且每人最多僅能登記2位；若當天候位人數達到最大承載量則會提前收單，因此建議想造訪的粉絲務必盡早抵達現場完成登記。

▲從大型靠枕到壓捏感十足的盲盒捏捏樂，多款周邊的精緻細節滿足粉絲滿滿的收藏慾。

幸運入場的粉絲只要單筆消費滿70,000韓元（約新台幣1,600元至1,700元）並現場出示追蹤指定Instagram帳號（@hk_zip），就能免費帶走限量發行的特製包子禮盒。禮盒內容包含專屬竹筷、牙籤與特別版入場券磁鐵，同時還會隨附設計款購物袋。如果最近正好有規劃前往首爾旅遊，千萬不要錯過這場熱騰騰的黃色盛宴，趕快將龍山IPARK 몰納入行程，親自感受布丁狗包子店的魅力吧！

▲單筆消費滿額並完成社群追蹤任務，就能將特製包子禮盒與專屬購物袋免費帶回家。

▲滿滿的布丁狗主廚限定周邊登場，從玩偶到生活雜貨通通準備榨乾粉絲荷包。

▲限量發售的主廚玩偶與餐具組極具收藏價值，精緻細節讓粉絲直呼一定要入手。

布丁狗的大口咬包子快閃店（폼폼푸린의 와-앙만두 팝업） 活動地點： 首爾特別市龍山區漢江大路23街55（IPARK 몰 龍山店 Living Park 6樓）

活動期間： 2026年9月2日（三）至2026年9月27日（日）

營業時間： 週一至週四 10:30-20:30，週五至週六 10:30-21:00，週日 10:30-20:30

現場預約時間： 平日及週日 09:30-20:00，週五、週六及國定假日 09:30-20:30（採現場平板登記，名額有限額滿為止）



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