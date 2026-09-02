夜市娃娃機居然不夾娃娃！逢甲與寧夏夜市爆紅快閃，挑戰抓走化學成分免費爽帶1年份汪喵純肉泥回家

逢甲與寧夏夜市驚見不夾娃娃的娃娃機！汪喵星球將寵物成分議題搬進夜市，免費夾走化學添加物就能抽一年份肉泥。資深編輯李維唐表示，這種將嚴肅食安轉化為趣味體驗的快閃模式，精準擊中現代飼主的減法養育心態與打卡樂趣。

夜市街頭驚見不夾娃娃的娃娃機。台中逢甲夜市與台北寧夏夜市最近出現了讓毛孩爸媽駐足的獨特景象，這台夾娃娃機裡面裝滿的不是絨毛玩偶，而是象徵寵物食品化學添加物的圓球。台灣知名寵物品牌汪喵星球繼日前將把膠拿掉才是純肉泥活動帶進台北捷運之後，再度發揮創意將寵物飲食健康議題搬進熱鬧的夜市生活圈，在台中逢甲夜市與台北寧夏夜市推出期間限定把複雜成分都夾走的免費挑戰活動。民眾只要在2分鐘的時間限制內把象徵化學膠類與修飾澱粉以及人工誘食劑等複雜成分的圓球通通夾走，成功打破現場最高夾球紀錄的玩家，還能加碼挑戰刺激的純肉泥一把抓，更有機會免費抱走整整1年份高達400條的汪喵星球純肉泥，透過趣味十足的互動體驗讓民眾更加了解減少添加的養寵概念。

▲汪喵星球於台中逢甲夜市與台北寧夏夜市推出期間限定夾娃娃機挑戰，邀請民眾免費在2分鐘內將象徵膠類、修飾澱粉、誘食劑等複雜成分的圓球通通夾走。圖／汪喵星球提供；窩客島編輯李維唐整理

研發團隊歷經70次測試失敗！花費2年時間只為拿掉化學膠類與修飾澱粉

民眾在遊戲機台前只需要花費2分鐘就能把象徵化學添加物的圓球輕鬆夾走，但汪喵星球研發團隊為了真正從實體產品中拿掉這些成分，實際上耗費了整整2年的時間。汪喵星球自2022年開始投入純肉泥產品研發，希望在減少不必要化學添加物的同時，依然能夠兼顧肉泥的質地與毛孩喜愛的適口性。在研發期間，團隊嘗試逐步拿掉化學增稠劑與化學調味劑以及人工澱粉等成分，卻接連面臨肉泥難以成形與香氣口感改變等棘手問題。研發團隊曾經面臨拿掉增稠劑後肉泥質地太稀導致毛孩不易舔食的困境，不使用化學調味劑之後也必須重新調整鮮肉與肉湯的黃金比例，最終透過精進研磨技術改善質地，前後歷經約70次失敗與反覆測試，才成功找到兼顧健康與美味的單純配方。

寵物飲食吹起減法哲學！百分之75原肉打造無膠零添加純肉泥

隨著現代飼主越來越重視毛孩每天吃進肚子的成分，選購寵物食品時也開始從過去單純關注適口性與營養，進一步留意配方是否單純以及成分是否容易理解。汪喵星球觀察到這項市場需求，歷時2年推出無膠純肉泥產品，特別以百分之75原肉與百分之100天然食材製成，完全不添加人工膠類與修飾澱粉以及人工誘食劑與防腐劑還有色素，希望在毛孩零食領域落實減少添加的減法哲學，讓肉泥回歸更單純的原肉風味。汪喵星球執行長孫宗德分享，這次將嚴肅的產品成分理念轉化成夾娃娃機體驗，是希望讓較難理解的成分議題變得直覺易懂，期望大家夾走的不只是成分球，而是能喚起全新的飼主意識，下次幫毛孩挑選食品時能翻一下成分表並仔細思考成分的必要性。

台中逢甲玩完換台北！8月21日起台北寧夏夜市接力免費開抓肉泥

繼台中逢甲夜市熱烈迴響之後，汪喵星球把複雜成分都夾走快閃活動下一站將於8月21日至8月23日移師台北寧夏夜市接力登場，免費開放北部廣大民眾與毛孩飼主前往現場挑戰。參與活動的民眾皆可以獲得純肉泥2入體驗組，完成指定的社群互動任務還可以獲得體驗刮刮卡，幸運創作者更有機會帶走半年份甚至是1年份多達400條的純肉泥大獎，現場打破夾娃娃最高紀錄者還能加碼參加純肉泥一把抓。活動現場吸引了無數飼主帶著自家可愛的狗狗與貓咪親臨現場同樂與試吃，成為台中逢甲夜市與台北寧夏夜市最吸睛且充滿溫馨歡笑聲的熱門話題景觀。

展現台灣寵物品牌堅強實力！桃園新屋雙認證工廠為毛孩食安把關

這場別出心裁的夜市快閃活動也充分展現了台灣寵物品牌的創新實力與對品質的堅持。汪喵星球隸屬於台灣寵物領導品牌牧羊人集團，集團在2022年營收順利突破1,000,000,000元大關，過去5年每年平均保持接近百分之50的高速成長，產品銷售市場更涵蓋全球7個不同國家。為了打造最貼近犬貓需求的寵物產品，品牌在桃園新屋建立全新製造工廠，並成為台灣首座獲得 ISO14001 與 ISO22000 國際雙重認證的專業寵物食品工廠。透過這次把複雜成分都夾走的創意互動，汪喵星球期待引導更多飼主關注毛孩飲食健康，讓台灣優質的寵物食品製造技術與理念被國際市場看到。

▲許多飼主熱情帶毛孩到場體驗快閃活動並開心試吃汪喵星球純肉泥，成為夜市街頭最吸睛可愛的熱門焦點。圖／汪喵星球提供；窩客島編輯李維唐整理





汪喵星球「把複雜成分都夾走」期間限定夜市挑戰賽

活動時間：台北寧夏夜市場次為2026年8月21日至8月23日

活動內容：

民眾免費在2分鐘內把象徵膠類、修飾澱粉、誘食劑等複雜成分的圓球夾走，體驗「把不需要的都拿掉」的產品理念，並有機會抱走一年份純肉泥。

台中場地點：台中市西屯區逢甲夜市商圈

台北場地點：台北市大同區寧夏夜市商圈

品牌官方網站：www.dogcatstar.com