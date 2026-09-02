士林劍潭站美食推薦7選！劍潭站不限時早午餐、魯肉飯吃到飽，人氣士林美食吃整天

士林劍潭站美食推薦7選！編輯鄭亦庭表示：士林人在地人氣魯肉飯吃到飽、排隊拉麵都要吃。
士林劍潭站美食推薦7間必吃！士林不只故宮龍藏經特展，9/5登場的台北大象遊行都引起大眾朝聖，來劍潭站吃美食，不能只知道士林夜市，窩客島整理7間士林劍潭站美食推薦名單，從劍潭站北藝中心早午餐、人氣劍潭站拉麵、芋頭花壽司，到士林在地人必吃台菜老字號、魯肉飯免費續加的超狂簡餐店，最近來士林、劍潭捷運站朝聖，就跟著這份士林美食清單吃一輪。
士林劍潭站早午餐推薦：ACME、HI MATE坐落於臺北表演藝術中心7樓的「ACME」，擁有一大片落地窗座位，提供搭配酸種麵包的歐式早午餐餐點，讓你一邊享用早午餐，一邊觀賞窗外夕陽、夜景，是必去劍潭站早午餐之一，而劍潭站不限時早午餐「HI MATE」，主打道地澳式早午餐，有著外酥內Q的酸種麵包、鮭魚酪梨班尼迪克等餐點，劍潭站早午餐先記下來。
ACME 位置資訊地址：台北市士林區劍潭路1號7樓
電話：02-6617-7575
完整介紹由部落客「ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)」於窩客島分享：劍潭店美出新高度！ACME大勢回歸
HI MATE 位置資訊地址：臺北市士林區承德里劍潭路80號1樓
電話：02-2883-9926
完整介紹由部落客「SHINYBAN‘s Life」於窩客島分享：劍潭不限時早午餐推薦，HI MATE澳式早餐盤與酥香酸種麵包
士林劍潭站人氣日料推薦：道樂拉麵、松竹梅壽司由街邊攤車開到人氣名店的「道樂拉麵」，主打重口味橫濱家系拉麵，湯頭混合了九州豚骨、東京醬油風味，搭配Q彈粗捲麵、五花叉燒，是劍潭站人氣拉麵，排隊也要吃過，「松竹梅壽司」則是熱門家庭式現作壽司店，招牌芋頭花壽司有著綿密甜鹹交融的獨特風味，並採自助投錢找零模式，是想要省時間、方便外帶的人氣士林午餐。
道樂拉麵 位置資訊地址：臺北市士林區仁勇里大北路9號
電話：02-2881-8558
完整介紹由部落客「SHINYBAN's Life」於窩客島分享：台北士林—道樂拉麵｜攤車躍升人氣拉麵店家 博多豚骨湯頭濃醇夠味｜士林夜市、士林運動中心、大北路、劍潭
松竹梅壽司 位置資訊地址：台北市士林區承德路四段80巷54號
電話：02-2885-9326
完整介紹由部落客「寶寶❤️放電」於窩客島分享：士林劍潭美食【松竹梅壽司】新鮮現作壽司還可自選口味，必點芋頭花壽司
士林劍潭站人氣美食：食來運轉、鵝肉川食堂、草原風蒙古火鍋士林劍潭站學生必吃人氣「食來運轉」，內用只要點一份主食，就能享用魯肉飯免費無限加飯、飲料喝到飽，推薦必點份量超夠的鹽酥雞塊飯，士林學生最愛的高CP值士林美食要吃過，劍潭站台菜老字號「鵝肉川食堂」，招牌後腿肉鮮甜多汁，搭配有炸魚塊的芋頭米粉，是士林聚餐合菜首選，而「草原風蒙古火鍋」以獨門蒙古湯頭、新疆烤餅為特色，想吃不一樣的火鍋就來這。
食來運轉 位置資訊地址：台北市士林區小東街31號
電話：02-2880-4931
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：食來運轉 ❙ 大推鹽酥雞塊飯，內用魯肉飯、四種飲料無限續，士林夜市超人氣簡餐店!
鵝肉川食堂 位置資訊地址：台北市士林區承德路四段140號
電話：02-2886-1788
完整介紹由部落客「企鵝」於窩客島分享：士林夜市附近的美味台菜餐廳｜鵝肉川食堂
草原風蒙古火鍋 位置資訊地址：台北市士林區後港街35號
電話：02-2885-6319
完整介紹由部落客「柴貓趴趴走」於窩客島分享：【台北】草原風蒙古火鍋｜可汗等等我~特色火鍋推薦
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