國旅補助加碼攻略！全台國泰飯店7館優惠齊發，和逸最高送2,000元餐飲券再抽客房佈置

隨著國旅補助開跑，飯店業掀起加碼戰。國泰飯店集團旗下7館聯手祭出住宿點數、餐飲券與樂園折扣。資深編輯李維唐表示，善用連住加碼與餐飲抵用能大幅提升度假CP值，是這波補助的最佳省錢策略。

隨著政府國旅補助政策登場，許多民眾開始規劃國內微旅行，想讓旅遊預算發揮最大效益，飯店業者的加碼好康絕對是關注焦點。國泰飯店觀光事業集團宣布旗下和逸飯店、台北慕軒飯店，臻品之選以及台北國泰萬怡酒店等7家據點，全面響應國旅補助方案。其中熱門的和逸飯店全台5家分店更祭出獨家加碼禮遇，從北部都會漫遊、桃園海洋主題之旅、台南親子假期到高雄高空慢旅，提供旅客全方位的度假選擇。



▲台北慕軒飯店臻品之選同步響應政府國旅補助方案，邀請全台旅客入住體驗低調奢華的台北城市風情。圖／國泰飯店觀光事業提供；窩客島編輯李維唐整理

台北城市慢旅：和逸飯店台北民生館與忠孝館平日入住贈會員點數

對於偏好城市微旅行的旅人來說，台北都會區提供了豐富的購物與美食體驗。和逸飯店台北民生館與台北忠孝館特別推出加碼優惠，即日起至2026年11月30日止，搭配國旅補助預訂任一房型，入住即可享有AMAZZING CLUB會員點數加碼回饋。週日至週四入住1晚額外獲贈500點，續住第2晚再加碼贈送1,000點。累積的會員點數不僅能於官網訂房與指定餐飲折抵消費，還可以兌換品牌周邊商品、房型升等券以及專屬禮遇，適合想在台北多停留一晚的漫遊者。



▲和逸飯店台北民生館與忠孝館響應國旅補助方案，推出平日入住加碼贈送AMAZZING CLUB會員點數優惠，邀請旅人放慢步調享受都會微旅行。圖／國泰飯店觀光事業提供；窩客島編輯李維唐整理

桃園親子一站式度假：COZZI Blu和逸飯店桃園館最高送2,000元餐飲券與樂園優惠

位處桃園青埔特區的全台首座海洋主題飯店「COZZI Blu和逸飯店桃園館」，鄰近複合式娛樂商圈，是家庭出遊的熱門首選。為回饋家庭旅客，桃園館推出超值餐飲與樂園組合。週日至週四入住首晚，每房贈送1,000元館內餐飲抵用券，連住第2晚再加碼贈送1,000元，最高可享有2,000元餐飲回饋。餐飲券可用於館內的Cozzi Market逸市集、逸薈軒及Blu Bar。此外，入住旅客還可以享有巧虎夢想樂園平日一大一小純入園券480元專屬優惠，一次滿足住宿、美食與兒童娛樂需求。



▲COZZI Blu和逸飯店桃園館搶搭國旅補助熱潮，平日連住最高贈2,000元館內餐飲抵用券，並享巧虎夢想樂園專屬門票優惠。圖／國泰飯店觀光事業提供；窩客島編輯李維唐整理

府城慶生與育兒首選：和逸飯店台南西門館驚喜同樂月享壽星抽獎與放電餐

台南一直以來都是國人美食與文化之旅的首選目的地，和逸飯店台南西門館特別推出驚喜同樂月加碼活動，即日起至2026年9月30日帶來兩大主題優惠。針對慶生旅遊，預訂「生日有你」專案除了享有早餐、生日蛋糕與專屬生日帽外，憑生日驚喜卡還能兌換紀念拍立得與神秘小禮，更有機會抽中價值3,000元的客房生日布置服務。針對平日親子客群，會員透過官網預訂「逸起享樂」專案，於9月平日入住最低只要3,150元起，包含自助式早餐，並加碼贈送價值499元包含三明治與海陸炸物拼盤的放電餐乙份。



▲和逸飯店台南西門館推出驚喜同樂月住房加碼優惠，包含壽星專屬抽獎禮遇與平日限定的親子放電餐組合。圖／國泰飯店觀光事業提供；窩客島編輯李維唐整理

港都高空微醺假期：和逸飯店高雄中山館連住享好禮與延退服務

若想體驗熱情的南台灣風情，和逸飯店高雄中山館即日起至2026年11月30日推出微醺慢旅專案。週日至週四連住兩晚以上，每晚只要4,300元起，飯店加碼贈送水果風味啤酒、精選點心與泡澡入浴劑，並提供自助式早餐以及延後退房至中午12,000的貼心服務。旅客還可以選擇加價1,100元升級生日客房佈置，或是加價1,100元享用Cozzi THE Roof餐廳指定半自助套餐兩客，一邊品嚐精緻主餐與自助吧，一邊俯瞰高雄港灣的高空美景。



▲和逸飯店高雄中山館推出微醺慢旅慢活假期住房專案，連住即享特色好禮與延退服務，並可加價升級高空半自助餐點。圖／國泰飯店觀光事業提供；窩客島編輯李維唐整理





和逸飯店台北民生館、忠孝館：國旅加碼送

活動時間：即日起至2026年11月30日止

活動內容：搭配政府國旅補助預訂任一房型，平日（週日至週四）入住1晚贈AMAZZING CLUB會員點數500點，續住第2晚加贈1,000點。點數可用於官網訂房、指定餐飲折抵及兌換禮遇。

和逸飯店台北民生館：台北市中山區民生東路二段178號 / 02-7706-3399

和逸飯店台北忠孝館：台北市中正區忠孝東路一段31號 / 02-7006-3388

官方網站：https://www.cathayhotel.com.tw/

COZZI Blu和逸飯店桃園館：國旅補助住房加碼

活動時間：即日起至2026年11月30日止

活動內容：平日（週日至週四）入住首晚每房贈1,000元館內餐飲抵用券，連住第2晚再贈1,000元（最高享2,000元回饋），可用於Cozzi Market逸市集、逸薈軒及Blu Bar。入住旅客另享巧虎夢想樂園平日一大一小純入園券480元優惠。

地址：桃園市中壢區春德路101號 / 03-273-7699

官方網站：https://www.cathayhotel.com.tw/

和逸飯店台南西門館：驚喜同樂月

活動時間：即日起至2026年9月30日止

活動內容：

壽星優惠：預訂生日有你專案享早餐、生日蛋糕、專屬生日帽及憑生日驚喜卡兌換紀念拍立得與小禮，並可抽最高價值3,000元客房生日布置。

親子優惠：AMAZZING CLUB會員預訂逸起享樂專案，9月平日入住最低3,150元起，含早餐並贈價值499元GOAL！進球放電餐乙份。

地址：台南市中西區西門路一段658-2號 / 06-702-6699

官方網站：https://www.cathayhotel.com.tw/

和逸飯店高雄中山館：微醺慢旅慢活假期

活動時間：即日起至2026年11月30日止

活動內容：平日（週日至週四）連住兩晚以上每晚4,300元起，贈水果風味啤酒、精選點心、泡澡入浴劑，含早餐與延退至12點。可加價1,100元享生日經典客房佈置（需前14天預訂），或加價1,100元享Cozzi THE Roof餐廳指定半自助套餐兩客。

地址：高雄市前鎮區中山二路260號 / 07-975-6677

官方網站：https://www.cathayhotel.com.tw/

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