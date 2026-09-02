炸雞控開學嗨吃！德克士8塊炸雞桶省139元，百元有找小資族必收

迎接開學聚餐商機，德克士推出4款限定優惠79元起，八塊炸雞桶省139元，首間校園店更將進駐銘傳大學。資深編輯李維唐表示，高CP值炸雞組合與校園門市布局，精準切中學生社交破冰情境。

每年到了9月開學季，全台灣的大專院校陸續迎來熱鬧滾滾的新學期。對於剛步入大學校園的大學新鮮人來說，從新生報到，社團迎新聚會，班級分組交流到宿舍室友相處，第一週正是建立新朋友圈與社交網絡的黃金時間。為了讓新鮮人在面對新環境與新朋友時可以快速打成一片，知名金黃脆皮炸雞品牌德克士，特別選在2026年09月01日至09月07日開學首週，重磅推出專為學生族群量身打造的迎新破冰限時優惠活動。品牌集結多人分享桶餐，個人澎湃獨享餐以及百元有找的微贅貼心點心組合，最低只要79元起就能大口享用酥脆多汁的金黃炸雞，用熱騰騰且香氣四溢的美味炸雞為廣大學生族群打破社交冰山，打造最有儀式感的開學美食時光。



▲德克士推出開學季限定優惠，以招牌咔滋脆皮手槍腿搭配紫金QQ球、咔滋洋蔥圈與冷飲，陪大學新鮮人迎新聚餐，用美食快速破冰。圖／德克士提供；窩客島編輯李維唐整理

炸雞控迎新聚餐首選，熱騰騰咔滋炸雞成社交破冰美食

觀察今年全台各大院校的開學時程與活動規劃，大專院校自9月初陸續展開新生報到，迎新活動與開學準備，新鮮人從認識同班同學，加入社團到宿舍生活，都少不了各式聚餐活動快速拉近距離。以臺灣大學為例，09月02日至09月03日率先展開新生季活動，09月06日舉行隆重的新生開學典禮，並於09月07日正式開始上課。新學期第一週正是大學生密集建立新社交圈 Important 時刻，不論是系上迎新茶會，課後社團招新交流，還是宿舍室友的第一頓晚餐，大家都在尋找一種能夠輕鬆分享，又能迅速拉近彼此距離的餐點選擇。德克士精準捕捉到大學生在不同時間點與場合的用餐情境需求，特別以「新學期桶餐炸雞先破冰」為核心概念，打破傳統單一促銷模式，規劃出4款涵蓋不同預算與人數規模的開學限定套餐。不論是多人在系辦或宿舍開派對分享，還是個人下課後的能量補給，學生都不必再為每天中午與晚上要吃什麼而傷腦筋，讓美味炸雞成為最自然的社交媒介。

社團聚餐與系上迎新必備，八塊炸雞桶餐會員專屬價569元爽吃

在眾多優惠組合中，最受社團幹部與系學會青睞的無疑是「八塊炸雞桶餐」。該組合原價708元，活動期間一般消費者可享639元優惠價，免費加入德克士會員更可直接享有569元會員專屬價，最高現省139元，折合折扣高達8折，約8折即可歡樂開吃。桶餐內包含8塊嚴選台灣在地優質雞肉製成的招牌咔滋脆皮炸雞，搭配外酥內軟的紫金QQ球與大份量咔滋薯霸（L）。招牌咔滋脆皮炸雞嚴選在地優質雞肉，金黃酥脆外皮包覆鮮嫩多汁雞肉，一口咬下喀滋作響，搭配酥香涮嘴的咔滋薯霸與紫金QQ球，一桶就能滿足多人分享需求。對剛踏入校園，還在努力記住彼此名字的大學新鮮人來說，當炸雞桶在桌上傳遞開來，大家一手拿著炸雞，一手分享著對新學期的期待與規劃，讓首次聚餐少點尷尬，多點共同話題，尷尬與拘謹瞬間一掃而空，熱絡的話題也隨之展開。

個人課後獨享澎湃大餐，手槍腿獨享餐會員價189元超滿足

不想等揪團的同學，也有單人份「手槍腿獨享餐」，包含咔滋脆皮手槍腿1支，咔滋洋蔥圈1份及中杯飲品1杯，原價237元，會員專屬價僅需189元，最高現省48元。大份量手槍腿外酥內嫩，肉汁滿溢，透過獨家外皮裹粉工藝炸至金黃酥脆，一口咬下便能感受豐富的肉汁與鮮嫩口感，搭配酥香洋蔥圈及飲品，無論滿堂課後補充能量，兩堂課中間快速補給體力，或者個人享受午晚餐都非常適合，讓每位學生都能在繁忙的學業與課業挑戰之餘，享送到專屬的美食療癒與小確幸。

小資學生課間點心首選，兩款百元有找組合79元起開吃

針對學生族群日常下課點心及小額餐飲需求，德克士同步祭出兩款百元有找組合。「雞塊＋QQ球」由4塊德克士雞塊搭配紫金QQ球，原價104元，開學限定優惠價79元，最低7.6折，現省25元。「脆皮炸雞＋洋蔥圈」則以招牌咔滋脆皮炸雞搭配咔滋洋蔥圈，原價124元，優惠價99元，現省25元。從79元下課點心，99元炸雞組合，到189元會員獨享餐及569元多人炸雞桶餐，德克士一次涵蓋不同食量，預算與聚餐人數，讓大學新鮮人無論是兩堂課中間快速補給，下課嘴饞，或者迎新揪一桌，都能找到適合自己的組合。

開學疊加會員月專屬抽獎，消費滿200元有機會抽中免費餐點

除了開學限定優惠，德克士同步延續會員月活動。免費加入德克士會員，活動期間指定餐點即可享會員專屬價格。符合指定消費條件，單筆消費金額滿200元並完成消費發票資訊登錄，即可取得抽獎資格，讓新學期第一餐除了吃優惠，還有機會把好禮一起帶走。品牌這次展現滿滿誠意，通通有獎，合計將抽出多達25,000份免費餐點。實際抽獎參加資格，登錄期限，發票規則，獎項及兌換方式依官方活動頁面公告為準。開學限定優惠不得與其他優惠併用，另有說明者除外，各門市商品供應與實際販售狀況則依門市現場及點餐頁面顯示為準。

從棒球場應援走入大學校園，德克士首間校園店9月中進駐銘傳

除了短期開學優惠，德克士也持續擴大與年輕世代接觸的實體生活場景。品牌近年透過台灣棒球賽事與球迷文化深化年輕族群連結，如今更進一步將品牌從球場應援帶進校園生活，首間校園門市正式進駐台北銘傳大學士林校區，預計於9月中旬展開試營運。從球場看球吃炸雞，到學生上課，下課，社團活動與同學聚餐，德克士正將與年輕族群的連結延伸至更多日常場景。首間校園門市的進駐，也代表品牌在既有棒球文化之外，進一步拓展大學生消費市場與校園生活圈，讓德克士不只是比賽日的應援美食，也成為學生每天都能接觸的餐飲選擇。



▲德克士鎖定開學迎新與同學聚餐需求，推出招牌咔滋脆皮炸雞桶分享組合，金黃酥脆炸雞搭配多杯飲品，適合多人聚餐歡樂共享。圖／德克士提供；窩客島編輯李維唐整理





德克士「迎新破冰」開學限定優惠活動與會員月發票抽獎

活動時間：2026年09月01日至2026年09月07日

活動內容：

八塊炸雞桶餐：咔滋脆皮炸雞8塊，紫金QQ球1份，咔滋薯霸（L）1份，原價708元，活動價639元，會員專屬價569元（約8折，最高現省139元）。

手槍腿獨享餐：咔滋脆皮手槍腿1支，咔滋洋蔥圈1份，中杯飲品1杯，原價237元，會員專屬價189元（約8折，現省48元）。

雞塊＋QQ球：德克士雞塊4塊，紫金QQ球1份，原價104元，優惠價79元（約7.6折，現省25元）。

脆皮炸雞＋洋蔥圈：咔滋脆皮炸雞1塊，咔滋洋蔥圈1份，原價124元，優惠價99元（約8折，現省25元）。

會員抽獎活動：免費加入會員，單筆消費滿200元並完成發票登錄即可參加抽獎，合計抽出25,000份免費餐點。

全台門市查詢：https://dicos.pse.is/all_stores

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