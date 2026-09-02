摩斯漢堡9月優惠券！10元奶茶、45元漢堡，小資族抗漲這樣吃

編輯 鄭雅之 表示：摩斯漢堡優惠券要先收下啊！45元漢堡、10元多一杯奶茶也太幸福～

學生族與上班族開學季抗漲大作戰正式開跑，摩斯漢堡於9月1日至9月30日推出限時整個月的優惠活動，包含早餐只要45元起、人氣飲品加10元多一杯，以及APP跨店取紅茶買35送35等超殺好康，同時在9月3日軍人節當天更祭出國軍專屬的全品項9折折扣，讓大家從早到晚都能用超銅板價格輕鬆享用美味。



▲2026年摩斯漢堡9月開學超值省優惠券攻略，涵蓋早餐、下午茶點心、獨享餐與雙人分享餐等多重省錢優惠。





早餐45元銅板價開啟滿滿活力

早餐想吃得豐盛又不想傷荷包，選擇摩斯漢堡的開學超值組合準沒錯。單點「蕃茄吉士蛋堡」或「火腿歐姆蛋堡」只要45元起，早餐吃一份超療癒。若是想要搭配飲料，也有搭配大杯「冰紅茶」只要79元的神仙組合，無論是經典的「新咕咕雞堡」或是香濃的「和風玉子珍珠堡」，都能在悠閒的早晨帶來滿滿元氣與好心情。



▲開學季摩斯漢堡銅板早餐45元起，人氣火腿歐姆蛋堡與培根雞蛋堡陪伴大家開啟活力充沛的美好早晨。





加十元多一杯摩斯奶茶

到了午後時刻小資族最需要美味點心來療癒心情，這時候選擇加10元多一杯的飲料優惠最劃算。深受大家喜愛的「摩斯經典奶茶」與「摩斯咖啡」都有優惠，另外好評回歸的「超級大麥牛蒡培根珍珠堡」單點只需69元，搭配外酥內軟的「月亮薯條」或是茶香濃郁的「焙茶金萱珍珠米派」，就是最完美且高性價比的台式台味下午茶組合。



▲摩斯漢堡9月開學季推出熱門飲品優惠，大杯摩斯經典奶茶加10元多一杯，為小資族與學生帶來最划算的小確幸。





單人獨享與雙人海陸大餐

晚餐時間如果想要犒賞自己一下，不妨選擇內容豐富的單人超值獨享餐。只要169元就能一次吃到主餐「超級大麥薑燒珍珠堡」、金黃酥脆的「摩斯雞塊」、「方塊薯餅」以及大杯「冰紅茶」。若是與朋友或另一半同行，雙人餐269元更能一口氣享有海陸雙主餐與滿滿炸物點心，讓兩個人都能大飽口福且省下不少餐費。



▲小資族下午茶必備點心組合，金黃酥脆的月亮薯條搭配茶香濃郁的焙茶金萱珍珠米派，雙件優惠組只要99元。





跨店取囤貨紅茶買35送35

除了現場點餐優惠外，MOS Order APP的跨店取服務也推出熱烈加碼。廣受喜愛的大杯「冰紅茶」直接推出買35送35優惠，還有「經典蛋堡早餐」買6送2，非常適合每天需要來杯紅茶提神的上班族預先囤貨。此外，在9月3日九三軍人節當天，只要出示相關證件或身著軍服至門市消費，更可享有全品項9折的獨家優惠。



▲清爽解膩的摩斯冰紅茶搭配果香風味，開學季推出買一送一與跨店取優惠，成為手搖飲控的熱門囤貨首選。

摩斯漢堡九月優惠券

活動時間：2026年9月1日至9月30日止。

點餐方式：門市臨櫃出示優惠券，或於MOS Order APP、自助點餐機輸入6碼優惠代碼。

優惠券內容：

元氣早餐優惠

單點45元起：蕃茄吉士蛋堡、火腿歐姆蛋堡、培根雞蛋堡。

套餐79元起（含大杯冰紅茶）：新咕咕雞堡、黃金塔塔鱈魚堡、和風玉子珍珠堡。

銅板與點心優惠

超級大麥牛蒡培根珍珠堡：單點優惠價69元。

康普蒟蒻冰茶：單杯49元。

飲品加10元多一杯：大杯摩斯經典奶茶、大杯摩斯咖啡。

巴西莓系列飲品：2杯優惠價99元。

雙件組合99元：焙茶金萱珍珠米派＋月亮薯條。

套餐優惠

單人超值獨享餐169元：主餐三選一（超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡／摩斯鱈魚堡）＋6塊摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶。

美味雙人餐269元：海陸雙主餐＋雞塊月亮薯組＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶2杯。





摩斯MOS跨店取加碼（MOS Order APP）

大杯冰紅茶：買35杯送35杯。

經典蛋堡早餐：買6套送2套。





摩斯九三軍人節限定優惠

時間：9月3日

內容：出示軍人證、福利證或身著軍服，享全品項9折優惠。





優惠快訊都要知道！

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