買不到會哭！Threads熱議「好市多6美食」，煮不爛烏龍麵、爆餡蛋捲好吃到捨不得公開

編輯王瀅瀅表示，這篇先存起來，以後去好市多就不會像無頭蒼蠅啦！

美式買場好市多（Costco）早已是許多家庭定期補足家中雜貨的好去處，大份量且優質的冷凍與常備美食，往往是忙碌日常裡的救星。這次精選Threads上6款廣受網友好評的囤貨首選，不論是沸水滾燙一分鐘就能上桌的Q彈烏龍麵，還是內餡爆滿、鹹甜交織的經典肉鬆蛋捲，只要家中冷凍庫與零食櫃藏有這些美味，隨時都能迅速搞定一餐。

▲好市多是許多人補貨好去處，精選好市多必買囤貨清單，讓忙碌日常也能輕鬆搞定一餐。

1.TableMark 日本讚岐 冷凍烏龍麵

來自日本愛知縣的讚岐冷凍烏龍麵，沿襲讚岐特產精神，打造出爽口彈牙的麵體。水煮一分鐘或連同包裝微波即可享用。這款長年回購款被網友大讚麵體怎麼煮都不會軟爛，連平時不偏好烏龍麵的人都被圈粉。網友分享最常拿來熬高湯或煮咖哩，相較於其他品牌煮後易有酸味，這款品質媲美知名連鎖店丸龜製麵，甚至有人大誇買不到會一直想念，Q彈口感讓人無限回購。

▲TableMark日本讚岐冷凍烏龍麵口感爽口彈牙，媲美知名連鎖店，網友大讚怎麼煮都不會軟爛。

2.美威 冷凍香蒜鮭魚花椰米

主打健康無負擔的香蒜鮭魚花椰米，選用高纖低卡白花椰米搭配鮭魚，並融入毛豆、紅藜麥與大麥仁，佐以濃郁香蒜風味，兼具飽足感與營養。免解凍即可微波或拌炒，簡單省時。網友大讚這款堪稱飲控人福音，每袋4包且配料豐富，熱量低又富含蛋白質，吃起來像清淡版炒飯；若用電鍋加熱口感更濕潤，額外加顆荷包蛋就能輕鬆享用美味無負擔的一餐。

▲美威冷凍香蒜鮭魚花椰米低卡又兼具營養， 搭配豐富配料與獨家香蒜風味，堪稱飲控人福音。

3.Arla 冷藏高達切片乾酪

擁有自然風味的高達切片乾酪屬於中軟質起司，微甜且無添加防腐劑與香料，非常適合製作三明治、漢堡或串燒。網友一致認同其成份單純，吃了較為安心。包裝開袋就能聞到淡淡乳香，除了能直接食用，也更推薦早上夾入吐司烤3分鐘，起司融化後口感更香濃美味且不死鹹，令人一吃就愛上。不過也提醒買回家要分裝冷凍避免發霉。

▲Arla冷藏高達切片乾酪成份單純，開袋就能聞到淡淡乳香，烤過後口感香濃不死鹹令人一吃愛上。

4.大成 冷凍香辣炸雞柳

嚴選國產雞胸肉醃製的大成香辣炸雞柳，外皮酥脆、肉質軟嫩多汁，使用烤箱、氣炸鍋或油炸皆可。去骨設計吃起來相當方便，吃過的人驚喜表示這款雞柳條炸完完全不乾柴，微辣風味即使不太敢吃辣的人也能輕鬆接受。也有網友形容口感宛如放大版雞米花，回購後還會自己做成炸雞漢堡，飽足感十足。

▲大成冷凍香辣炸雞柳去骨多汁，外皮酥脆且帶有微辣風味，口感宛如放大版雞米花。

5.興麥 肉鬆蛋捲

此款肉鬆蛋捲以無添加水製作的經典蛋捲皮，包覆嚴選台灣溫體豬後腿細火慢烘的金黃肉鬆，鹹甜交織且香鬆酥脆。吃過的網友大讚肉鬆內餡爆滿、口感紮實且不油膩，高CP值的美味讓人一買就是三盒起跳；加上獨立小包裝易於分享，被封為最不想公開的好市多隱藏版夢幻美食。

▲興麥肉鬆蛋捲鹹甜交織香鬆酥脆， 獨立小包裝易於分享，高CP值美味讓人一買就是三盒起跳。

6.Pulmuone 冷凍韓式起司脆薯熱狗

還原韓國街頭美食的起司脆薯熱狗，外層鋪滿馬鈴薯丁，酥脆外皮包覆摩佐拉起司，加熱後能拉出罪惡牽絲。網友實測用氣炸鍋180度炸10至15分鐘即可，外層馬鈴薯塊香酥，內層起司牽絲長到驚人，一支份量剛剛好，是起司控絕不能錯過的解饞點心。

▲Pulmuone冷凍韓式起司脆薯熱狗外層鋪滿香酥馬鈴薯丁，氣炸加熱後能拉出超長牽絲起司，是起司控絕不能錯過的解饞點心。

好市多必囤美食商品資訊（實際售價以賣場為準）

TableMark 日本讚岐 冷凍烏龍麵 $299

美威 冷凍香蒜鮭魚花椰米 $499

Arla 冷藏高達切片乾酪（價格請見現場賣場標示）

大成 冷凍香辣炸雞柳 $559

興麥 肉鬆蛋捲 $389

Pulmuone 冷凍韓式起司脆薯熱狗 $429





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