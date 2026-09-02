4公升飲料超過癮！迷客夏「蘭韻夢金萱」炙燒慕斯濃郁加倍，買5送1揪人喝

編輯 鄭雅之 表示：迷客夏很懂飲料控喜歡喝什麼！中秋期間限定4公升分享壺先訂起來～
飲料控就是要喝新品！不管什麼時候就是想要來一杯手搖飲療癒身心的飲料控，今年秋天有新的選擇，迷客夏於9月2日重磅推出「蘭韻夢金萱」系列，直接把法式甜點工藝搬進手搖杯裡，創造出豐富而充滿驚喜的奢華口感。同時因應接下來的中秋歡聚時光，同步打造超大容量「迷人派對壺」，還加碼多重折價與買5送1優惠，要給飲料控最棒的秋日小確幸。
炙燒金萱慕斯增添風味
這次迷客夏新系列「蘭韻夢金萱」是帶有白蘭花香混搭金萱茶獨有的奶香，純茶湯底就已經是層次豐富。而最讓人驚豔的靈魂主角就是炙燒金萱慕斯，迷客夏將帶有金萱茶香的綿密慕斯鋪在頂層，表面經過輕微炙燒後釋放出誘人的微甜焦香，第一口能喝到奶蓋般的濃郁滑順，接著花香與茶韻在口中擴散，無論搭配純茶「蘭韻金萱」、鮮奶茶「蘭韻金萱拿鐵」，都讓人直呼過癮。
超大容量派對壺中秋烤肉先訂
烤肉派對怎麼能少了手搖飲加持，迷客夏於9月9日推出4公升超大容量的「迷人派對壺」，一壺就能滿足約8到10人的飲用需求，外型採用極具質感的簡約提盒設計，一提就能輕鬆帶走，不管是親友中秋烤肉、戶外野餐派對還是辦公室開會分享，隨時隨地都能一開盒就跟大家開心暢飲好茶。
聰明省錢優惠攻略一次看
想搶便宜嚐鮮的人記得把日期記下來，9月2日至9月8日到門市購買「慕斯金萱拿鐵」即享單杯現折10元，緊接著9月16日至9月29日使用線上平台迷點點餐，單筆買任意杯裝飲品滿5杯就送指定純茶兌換券，而且優惠都可以連續累計，飲料控一定要抓緊時間把這波好康通通帶回家。
迷客夏 蘭韻夢金萱系列新品 販售資訊
- 蘭韻金萱（L）： 北部50元、南部45元
- 蘭韻金萱拿鐵（L）： 北部70元、南部65元
- 慕斯蘭韻金萱（L，冷飲限定）： 北部60元、南部55元
- 慕斯金萱拿鐵（L，冷飲限定）： 北部80元、南部75元
- 迷人派對壺（4公升，9月9日上市）： 蘭韻金萱380元/壺、蘭韻金萱拿鐵440元/壺
迷客夏 蘭韻夢金萱系列優惠
- 第一波活動（門市限時嚐鮮）
活動時間： 2026年9月2日（三）至2026年9月8日（二）
活動內容： 至一般門市現場購買新品慕斯金萱拿鐵，享單杯現折10元優惠（優惠可累計）。
- 第二波活動（迷點線上獨家）
活動時間： 2026年9月16日（三）至2026年9月29日（二）
活動內容： 使用迷客夏線上點餐平台迷點，單筆購買全品項杯裝飲品任5杯，即贈指定醇萃茶系列迷點電子兌換券乙張（優惠可累計）。
飲料控要喝的話題！
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