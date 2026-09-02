中秋禮新意、心意一次到位！天仁茶釀咖啡 送出醇香回甘的真摯祝福

中秋節將至，送禮這件事也跟著浮上心頭；想趁佳節向一路相挺的客戶或工作夥伴表達謝意，也想藉此問候許久未見的長輩與親友。這份禮盒承載的不只是精美的禮品，更多的是超越言語所能表達的感謝與情誼，更重要藉此展現自己的品味與貼心。



▲天仁茗茶推出多元品類秋節禮盒，廣受好評的茶釀咖啡、精緻輕甜繽紛茶食、到富含藝術雅緻設計的茶月餅與茶葉禮盒，輕鬆為不同收禮對象量身選擇。

不過，若想送得與眾不同，希望對方打開禮盒時能多一點驚喜，感受自己真摯的情意，往往讓人在琳瑯滿目的選項前想破腦袋。今年天仁茗茶別出心裁，以茶香與咖啡交會的茶釀咖啡領銜，另外也有創意茶食、月餅茶禮與藝術包裝，提供中秋禮盒更多元的選擇，無論送給咖啡控、純茶控或講究品味的朋友，都能找到一份真正「對味」的祝福。

咖啡香蘊藏經典茶韻，兩款茶感全新登場

撕開濾掛包、放上杯緣，緩緩注入熱水浸潤咖啡粉，隨著咖啡一滴滴落入杯中，濃郁的醇香在空氣中優雅蔓延；端起杯子啜飲，卻有一股細緻茶韻在尾端慢慢展開，留下淡雅回甘。這種咖啡與茶交織的味覺驚喜，正是天仁茶釀咖啡最鮮明的特色，作為中秋賀禮展現祝福新意，其創新又方便的產品設計更讓人充滿期待。



天仁茗茶將茶葉與特選綜合咖啡豆過桶釀製，待特選綜合咖啡豆吸收茶葉香氣；完成後再去除茶葉，將吸附茶香風味的咖啡豆研磨成粉，製成方便沖泡的濾掛咖啡。這樣的作法既保留了咖啡原有的滑順與甘醇，也讓茶韻自然潛進香氣和尾韻裡；濾掛式設計則讓品味隨手可得，只要一個杯子與熱水，就能在辦公室、住家或旅途中，沖出一杯香氣馥郁、尾韻會回甘的茶釀咖啡。



除了既有的經典「913茶感」，天仁茗茶今年更一口氣加入「鐵觀音茶感」與「菊葉果香」兩款全新風味。以經典913茶王與咖啡豆共同熟成的913茶感，入口滑順柔和，尾韻甘甜留香，適合喜歡經典風味的人；全新的鐵觀音茶感，具有獨特的焙火韻味，喝來醇厚有不同的層次，無論早晨醒腦或午後小憩，都能擁有一段沉浸享受的悠閒時間；菊葉果香則綻放出宛如百香果般的清新芬芳，特別適合平時喜歡果香調咖啡或喜愛探索、嘗鮮的人。



▲天仁茶釀咖啡讓咖啡豆與茶葉共釀熟成，除了既有913茶感，今年再新增焙火韻味的鐵觀音茶感及帶有百香果香氣的菊葉果香。

三款茶感風味咖啡自由配，送進對方心坎裡

這三款茶釀咖啡從沉穩茶感、醇厚茶韻到清新果香，各自展現不同特色，該怎麼選才好？天仁茶釀咖啡三入禮盒更貼心的是可以自由搭配，對方偏愛經典茶韻，就三盒都選913茶感；想一次展開風味探索，便將913茶感、鐵觀音茶感與菊葉果香各選一盒，讓收禮者依照每天的心情，挑選最適切的風味。對每天少不了一杯咖啡的上班族來說，天仁茶釀咖啡是能真正融入生活的實用贈禮；對偏好茶香的長輩而言，則能從咖啡裡喝到親切又熟悉的茶韻。中秋節以茶釀咖啡搭配月餅，不僅潤口解膩，更為傳統佳節帶來質感典雅的新享受。





融合精緻茶食與東方藝術，展現高雅品味

除了茶釀咖啡，天仁也推出各具特色的茶食與茶禮。「幸福享聚禮盒」同樣採三入自由組合，蜂蜜紅茶綜合米果嚴選蜂蜜杏仁、海苔捲、蜂蜜紅茶米香及海苔花米果等四款米果，入口甜香酥脆；香橙綠茶法式軟糖以香橙果韻結合淡雅茶香，口感Q彈柔嫩；烏梅洛神鮮果乾經蜜漬低溫烘乾製成，風味酸甜清爽。幸福享聚禮盒還能依收禮者喜好，搭配小五斤桶或加價購茶葉，無論是辦公室分享、親友聚會或自己享用，只要有好茶配茶食，都是紓壓自在的幸福時光。



▲幸福享聚禮盒可自由搭配蜂蜜紅茶綜合米果、香橙綠茶法式軟糖與烏梅洛神鮮果乾，酸甜、酥脆一次滿足。

▲喫茶趣從《月魄菱花鏡》擷取美好寓意，茗風雅韻則以天衣重六銖為靈感，讓東方藝術化為典雅茶禮。

若想送出經典的節慶祝福，「喫茶趣」將紅烏龍可可豆沙、913茶酥、鐵觀音茶酥與天廬茶葉搭配成盒，包裝從《月魄菱花鏡》汲取靈感，將桂樹、玉兔與月宮意象融入設計，更藉由「桂」與「貴」的諧音，傳遞富貴吉祥的祝福。「茗風雅韻」則從取材自天衣重六銖典故展現飄逸的天衣線條獲得啟發，以層層交織的流動紋樣，呼應盒內的高山/精焙烏龍茶的茶湯入口後的茶香與餘韻。從盒內滋味到外觀設計都精緻講究，送給長輩、重要客戶或重視品味的對象，更能充分展現精挑細選、不落俗套的滿滿心意。

從創新咖啡到經典好茶，讓誠摯心意脫穎而出

從將茶釀入特選綜合咖啡豆的回甘風味、到能依需求與偏好自由搭配的三入禮盒，再到展現東方藝術之美的典雅包裝，天仁今年讓中秋送禮變得更靈活，讓每一份祝福，透過精心搭配的禮盒傳達出細膩的貼心祝福。配合中秋檔期，天仁更推出高山金萱茶與凍頂烏龍茶加價購，量購10罐優惠更多。



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