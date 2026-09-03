台北國旅快閃優惠！誠品行旅9月5日限時折800元送早餐，入住松菸搶看大巨蛋與鐵道博物館

誠品行旅響應國旅政策推出快閃優惠！9月5日預訂平日住房現折800元再送早餐，會員享點數5倍贈。資深編輯李維唐表示，免登錄直接折抵的貼心機制，結合松菸散策動線，相當吸引都會輕旅行族群。

響應觀光署推動國旅政策，誠品行旅特別於9月5日快閃推出平日國旅住房折800元禮遇。凡是在當天透過誠品行旅官網預訂2026年11月30日之前的平日住宿，就能享有每房每晚減免新臺幣800元與翌日美味早餐。誠品會員更能同時享有會員專屬房價每房每晚再減新臺幣800元以及會員點數5倍贈送。誠品行旅坐落於松山文創園區，緊緊相連臺北大巨蛋、誠品生活松菸24小時書店與國家鐵道博物館，正好處於信義都會與松山舊城區交會的心臟地帶。在平日不必安排遙遠車程，就能從設計展覽與產業古蹟一路走向山林與河岸，輕鬆看見臺北不同時代的城市表情。

▲入住誠品行旅宛如置身人文藝術交織的空間，讓閱讀、藝術與設計融入旅程，展開對美好生活的無限想像。圖／誠品行旅提供；窩客島編輯李維唐整理



走進國家鐵道博物館，近距離感受臺灣鐵道文化與古蹟修復車輛

抵達飯店之前，可以先漫步走進附近的國家鐵道博物館。這座由國定古蹟臺北機廠轉型而成的博物館，完善保存了柴電工場、總辦公室與澡堂等產業空間，更展示修復車輛與臺灣鐵道文化。住房期間除了可以參觀文化中的臺灣鐵道史、鐵道詩人錦連特展，以及預計在10月11日結束的藍皮列車在舞臺上的重生特展之外，也可以欣賞館內常設展與參與假日限定乘車體驗，從不同角度認識臺灣鐵道文化與產業發展歷程。

漫步松山文創園區古蹟廊道，順遊象山欣賞臺北101絕美天際線

午後回到松山文創園區，可以沿著昔日菸草工廠的廊道與生態池優閒散步。自9月起，園區陸續有紅點設計獎特展與沉浸式故事展及插畫主題展登場。即使沒有預定展覽，也能在古蹟與設計店及樹影之間慢慢停留。若想看見臺北更開闊的一面，可以在傍晚前往象山，從城市街廓走入砂岩山林，沿途逐漸展開臺北101與信義區天際線，或是往民生社區與富錦街緩緩移動，在綠蔭覆蓋的低樓街廓之間，走訪藝廊、獨立選物店與咖啡館。

飯店自主吸收優惠全額，誠品會員日快閃預訂無需至觀光署登錄

誠品行旅這次搭配9月5日誠品會員日推出一日限定住房禮遇，旅客僅需要透過誠品行旅官方網站預訂，各項優惠均由飯店自主提供並且全額吸收，旅客完全無需另外前往觀光署網站登錄申請就能直接使用。誠品行旅提出人文、藝術、創意、生活與自然五大概念，串聯誠品生活松菸與24小時書店、誠品電影院、誠品表演廳、誠品酒窖與誠品畫廊，致力於成為代表臺灣遞向國際的文化名片。

▲誠品行旅鄰近臺北大巨蛋與國家鐵道博物館，客房陽台可飽覽松菸綠意與台北都會景致，是展開東區散策的絕佳起點。圖／誠品行旅提供；窩客島編輯李維唐整理





誠品行旅「平日國旅住房折800元禮遇」快閃活動

活動時間：2026年9月5日（限時一天快閃預訂，可預訂至2026年11月30日前之平日入住）

優惠活動整理

平日國旅住房優惠：9月5日於官網預訂11月30日前平日住宿，每房每晚減800元並附贈翌日早餐。

誠品會員獨家禮遇：誠品會員享專屬會員房價每房每晚再減800元，並享有會員點數5倍贈送。

免登錄直享優惠：優惠由飯店自主提供與全額吸收，旅客無需至觀光署網站登錄申請。

eslite hotel 誠品行旅

店家地址：台北市信義區菸廠路98號（松山文創園區內）

官方網站：www.eslitehotel.com

接下來就讓我們一起看看還有哪些必訪的限定快閃活動吧

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