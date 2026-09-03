9月吃鍋狂省34%！這一鍋祭出八大職業66折優惠，中秋2,000公克火烤禮盒特價999元搶翻天

搶攻九月聚餐與中秋團聚商機，這一鍋推出指定職業平日單點66折，並聯手燒肉同話打造2,000公克火烤箱特價999元。窩客島資深編輯李維唐表示，業者透過職業優惠與高CP值居家禮盒雙管齊下，精準切中節慶犒賞需求，預計引爆全台聚餐熱潮。

微涼秋風帶出濃濃秋意，圍爐嗑鍋與親友圍繞烤盤熱鬧燒烤的歡聚需求逐步升溫。觀察到現代人在繁忙節奏中對生活儀式感與療癒美食的渴望，餐飲業者紛紛發揮創意搶攻秋季與中秋聚餐商機。為感謝在各項崗位上默默維持社會運作的基層工作者，這一鍋餐飲集團於9月特別規劃了一系列兼具感恩意涵與高性價比的餐飲方案，透過熱氣騰騰的濃郁湯頭與嚴選肉品，為廣大消費者帶來實惠且飽足的秋日餐飲體驗。

▲這一鍋於9月推出「TO HERO向日常英雄致敬」活動，軍警消、醫護、教師、記者等八類指定身分，平日持本人證件用餐享單點食材66折優惠。圖／這一鍋餐飲集團提供；窩客島編輯李維唐整理



指定八類職業持證享有66折折扣

面對高壓且長時的工作環境，許多民眾習慣在下班後透過美食撫慰身心。這一鍋於9月1日至9月30日期間，特別規劃專為基層勞動者設計的感謝活動。只要是軍警消人員、醫護人員、教師、記者、工程師、學生、百貨從業人員以及外送員等八類指定身分，活動期間加入集團會員APP並下載指定憑證，於週一至週五平日造訪門市並出示本人證件，即可享有單點食材66折的優質折扣。這項優惠亦開放同行親友共享，大幅降低節慶前夕的餐飲支出壓力，讓親友聚會更加從容熱絡。

▲這一鍋攜手燒肉同話推出限定火烤雙饗禮盒，嚴選招牌老火湯搭配六款人氣肉品，總重達2,000公克優惠價999元。圖／這一鍋餐飲集團提供；窩客島編輯李維唐整理

火烤雙饗箱搶攻居家團聚商機

除了實體門市的平日折扣之外，面對即將到來的傳統中秋佳節，居家圍爐與庭院烤肉的需求同樣大幅增加。這一鍋特別跨界攜手集團旗下品牌燒肉同話，首度推出限定款火烤雙饗箱，組合內集結這一鍋招牌老火湯與燒肉同話六款人氣熱銷肉品，整體重量達2,000公克。原價1,280元的澎湃禮盒，即日起至9月30日於全台門市以999元限量販售。透過將經典湯頭與份量十足的優質肉品一次打包，讓消費者無論在戶外烤肉或居家圍爐，都能輕鬆準備好豐富的節慶饗宴。

台中麗寶門市加碼滿額100%回饋

針對喜愛親臨門市感受現烤熱情氛圍的顧客，業者也同步提供強力的實體消費回饋。燒肉同話台中麗寶店於9月8日至9月30日推出限時優惠，品牌會員單筆消費滿2,000元即贈送2,000元電子券，滿3,000元則贈送3,000元電子券，消費回饋比率高達100%。業者透過居家火烤組合與門店消費雙軌回饋策略，全面鎖定中秋假期前後的家庭團聚與親友餐敘需求，提供更多元且劃算的用餐選擇。

▲燒肉同話台中麗寶店於9月8日至9月30日推出滿額回饋活動，會員消費滿2,000元贈2,000元、滿3,000元贈3,000元電子券，最高享100%回饋。圖／這一鍋餐飲集團提供；窩客島編輯李維唐整理











這一鍋「TO HERO向日常英雄致敬」9月專屬優惠

活動時間： 2026年9月1日至2026年9月30日（週一至週五平日）

活動內容： 軍警消、醫護、教師、記者、工程師、學生、百貨從業人員、外送員等八類指定身分，加入這一鍋餐飲集團會員APP並下載「HERO券」，持本人指定證件來店用餐，享單點食材66折，同行親友亦可共享優惠。

這一鍋 x 燒肉同話「中秋限定火烤雙饗箱」限量販售

活動時間： 即日起至2026年9月30日（售完為止）

活動內容： 集結這一鍋招牌老火湯與燒肉同話六款人氣肉品，禮盒總重達2,000公克，特價999元（原價1,280元），全台這一鍋門市限量發售。

燒肉同話台中麗寶店「吃越多送越多」滿額回饋活動

活動時間： 2026年9月8日至2026年9月30日

活動內容： 會員於燒肉同話台中麗寶店單筆消費滿2,000元贈2,000元電子券、滿3,000元贈3,000元電子券，最高享100%回饋。

這一鍋全台門市

官方網站與線上訂位：https://www.toponepot.com/

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